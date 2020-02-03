с чего всё началось

Тартуский договор заключен между Советской Россией и Эстонией 2 февраля 1920 года. Однако в 1940 году, после того как страна вошла в состав СССР, указанные в документе территории отошли РСФСР. Российский МИД неоднократно указывал, что договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР.

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Общество Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Общество РЖД приостановили пассажирское сообщение с КНДР "Согласно обращению Министерства железных дорог КНДР от 1 февраля 2020 года о временном прекращении железнодорожного пассажирского сообщения между Россией и КНДР с 3 февраля 2020 года до особого указания приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов с КНДР через пограничный переход Хасан (Россия) - Туманган (КНДР)", - указывается в пресс-релизе РЖД.

Общество Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи Вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании в понедельник попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене российского инвестиционного форума в Сочи, который должен пройти в середине февраля.

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