Политика

Lenta.ruLenta.ruЗахарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Тартуский договор заключен между Советской Россией и Эстонией 2 февраля 1920 года. Однако в 1940 году, после того как страна вошла в состав СССР, указанные в документе территории отошли РСФСР. Российский МИД неоднократно указывал, что договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР.
Читать в источнике
Комментировать536
с чего всё началось
Как отметила дипломат на своей странице в Facebook
, подобные заявления свидетельствуют о том, что «у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим».
RT на русскомвчера в 16:53

Подробнее о событии

В Совфеде оценили претензии Эстонии в адрес России

Взгляд.ру02:58

Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском договоре

Газета.Ru02:41

Гордый юбилей. Как в Эстонии отмечают столетие Тартуского мирного договора

BaltNews.eeвчера в 05:00

Захарова прокомментировала заявления в Эстонии о Тартуском договоре

RT на русскомвчера в 16:53

Захарова: слова политиков Эстонии о Тартуском договоре нужны для привлечения электората

ТАССвчера в 15:52

Захарова ответила на слова президента Эстонии о Тартуском мире

РИА Новостивчера в 17:09

Захарова оценила слова эстонских политиков о Тартуском договоре

Известиявчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 04:47, Ашберн
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Общество

Роскосмос начинает выпуск лифтов

РИА Новости 02:34
Музыка

Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении

РИА Новости 01 февраля в 21:35
Армия и оружие

Турецкие военные погибли в сирийском Идлибе от артобстрела

В результате погибли четверо турецких военнослужащих, еще 9 получили ранения.
Sputnik Армения 02:13
Общество

РЖД приостановили пассажирское сообщение с КНДР

"Согласно обращению Министерства железных дорог КНДР от 1 февраля 2020 года о временном прекращении железнодорожного пассажирского сообщения между Россией и КНДР с 3 февраля 2020 года до особого указания приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов с КНДР через пограничный переход Хасан (Россия) - Туманган (КНДР)", - указывается в пресс-релизе РЖД.
Инфорос 04:36
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Здоровье

Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что меры против распространения коронавируса предусматривает депортацию иностранцев с коронавирусом из РФ.
Газета.Ru 02:35
Общество

Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи

Вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании в понедельник попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене российского инвестиционного форума в Сочи, который должен пройти в середине февраля.
РИА Новости 03:02
Политика

Опрос: большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Большинство жителей России считают важными поправки к Конституции, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным.
Газета.Ru 03:58
Авто

Самые дешевые автомобили в России нашли в Омске

После Омска в рейтинге самых доступных авто идет Ульяновск, где автомобиль с пробегом можно купить в среднем за 350 тыс рублей.
Город55.ру 31 января в 05:51
Футбол

Александр Кокорин рассказал о своей зарплате в «Зените»

РИА Новости 00:51
Происшествия

Пять подозреваемых в подготовке терактов арестованы в Казахстане

Спецслужбы Казахстана арестовали пятерых человек по подозрению в подготовке терактов в местах массового скопления людей в Караганде и Таразе.
Известия 04:12
Армия и оружие

Средства РЭБ авиабазы Хмеймим в Сирии отразили атаку БПЛА боевиков

Экономика сегодня вчера в 23:30
Происшествия

Жительница Ленобласти госпитализирована с подозрением на коронавирус

Жительница города Мурино Ленинградской области госпитализирована с подозрением на коронавирус нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru вчера в 03:48
Происшествия

В Москве СК возбудил дело против посадившей за руль ребенка женщины

В Москве следователи возбудили дело в отношении женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения посадила за руль каршерингового автомобиля своего ребенка.
РБК 02:34
Происшествия

Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде

В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.
Газета.Ru 02:14
Армия и оружие

Посол России назвал слухами информацию об открытии военной базы в ЦАР

Российская сторона на планирует участвовать в военных операциях в ЦАР и открывать там военную базу, заявил посол РФ в Банги Владимир Титоренко в интервью РИА Новости.
iReactor 03:20
Футбол

Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

Газета.Ru вчера в 07:17
Шоу-бизнес

Кожевникова показала платье, которое стоит дороже квартиры

Некоторые пишут, что платье безвкусное и непонятно, почему Кожевникова им так гордится.
Gazeta.SPb вчера в 16:27
Технологии

Немец создал пробку в Берлине с помощью тележки смартфонов

Немецкий художник Саймон Векерт решил продемонстрировать несовершенство алгоритмов системы навигации от Google.
Профиль 03:23
Шоу-бизнес

Меган Маркл станет наставником в реалити-шоу на Netflix

38-летняя Меган Маркл станет наставником в реалити-шоу на Netflix, сообщает The Post. Вести шоу будет ее подруга, дизайнер Джессика Малруни.
MOS.news 01 февраля в 20:29
Армия и оружие

В Минобороны назвали сроки поставок в армию С-500

В октябре 2019 года сообщалось, что в комплект поставки системы войдут пункт боевого управления (ПБУ) с автоматической системой управления (АСУ), радиолокационный комплекс обнаружения (РЛК).
Известия 03:44
Шоу-бизнес

Милла Йовович в третий раз стала мамой

Голливудская актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз. У 44-летней актрисы родилась дочь.
МИР 24 02:16
Экономика

ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности

ВТБ и «Почта банк» с 1 февраля объединили программы лояльности, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Ведомости 00:48
Политика

Керченских депутатов сняли с должностей после скандала с блокадниками

Интерфакс 02:37
Футбол

Лэмпард просит от руководства «Челси» нового голкипера на замену Кепе

Сегодня "Челси" в матче 25-го тура АПЛ сыграл вничью с "Лестером". Ворота защищал 38-летний Вилли Кабальеро.
Soccer.ru 01 февраля в 12:17
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru вчера в 03:40
Политика

В Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства

Все бывшие члены российского правительства уже трудоустроены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:33
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru вчера в 06:29
Шоу-бизнес

Фото 18-летней Екатерины Климовой восхитило фанатов

Российская актриса театра и кино Екатерина Климова опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото 24-летней давности.
Московский Комсомолец 03:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное