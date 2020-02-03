Политика
Lenta.ruЗахарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Тартуский договор заключен между Советской Россией и Эстонией 2 февраля 1920 года. Однако в 1940 году, после того как страна вошла в состав СССР, указанные в документе территории отошли РСФСР. Российский МИД неоднократно указывал, что договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР.
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с чего всё началось
Как отметила дипломат на своей странице в Facebook, подобные заявления свидетельствуют о том, что «у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим».RT на русскомвчера в 16:53
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Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Роскосмос начинает выпуск лифтов
Музыка
Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
Армия и оружие
Турецкие военные погибли в сирийском Идлибе от артобстрела
В результате погибли четверо турецких военнослужащих, еще 9 получили ранения.
Общество
РЖД приостановили пассажирское сообщение с КНДР
"Согласно обращению Министерства железных дорог КНДР от 1 февраля 2020 года о временном прекращении железнодорожного пассажирского сообщения между Россией и КНДР с 3 февраля 2020 года до особого указания приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов с КНДР через пограничный переход Хасан (Россия) - Туманган (КНДР)", - указывается в пресс-релизе РЖД.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Здоровье
Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из РФ
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что меры против распространения коронавируса предусматривает депортацию иностранцев с коронавирусом из РФ.
Общество
Голикова попросила Мишустина отменить инвестиционный форум в Сочи
Вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании в понедельник попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина, с учетом ситуации с распространением коронавируса в мире, принять решение об отмене российского инвестиционного форума в Сочи, который должен пройти в середине февраля.
Политика
Опрос: большинство россиян поддержали поправки в Конституцию
Большинство жителей России считают важными поправки к Конституции, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным.
Авто
Самые дешевые автомобили в России нашли в Омске
После Омска в рейтинге самых доступных авто идет Ульяновск, где автомобиль с пробегом можно купить в среднем за 350 тыс рублей.
Футбол
Александр Кокорин рассказал о своей зарплате в «Зените»
Происшествия
Пять подозреваемых в подготовке терактов арестованы в Казахстане
Спецслужбы Казахстана арестовали пятерых человек по подозрению в подготовке терактов в местах массового скопления людей в Караганде и Таразе.
Армия и оружие
Средства РЭБ авиабазы Хмеймим в Сирии отразили атаку БПЛА боевиков
Происшествия
Жительница Ленобласти госпитализирована с подозрением на коронавирус
Жительница города Мурино Ленинградской области госпитализирована с подозрением на коронавирус нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Происшествия
В Москве СК возбудил дело против посадившей за руль ребенка женщины
В Москве следователи возбудили дело в отношении женщины, которая в состоянии алкогольного опьянения посадила за руль каршерингового автомобиля своего ребенка.
Происшествия
Висящее на кресте тело мужчины обнаружили в Белгороде
В Белгороде обнаружили висящее на памятнике-кресте тело мужчины, сообщают местные СМИ.
Армия и оружие
Посол России назвал слухами информацию об открытии военной базы в ЦАР
Российская сторона на планирует участвовать в военных операциях в ЦАР и открывать там военную базу, заявил посол РФ в Банги Владимир Титоренко в интервью РИА Новости.
Футбол
Неймар получил желтую карточку за издевательский финт
Шоу-бизнес
Кожевникова показала платье, которое стоит дороже квартиры
Некоторые пишут, что платье безвкусное и непонятно, почему Кожевникова им так гордится.
Технологии
Немец создал пробку в Берлине с помощью тележки смартфонов
Немецкий художник Саймон Векерт решил продемонстрировать несовершенство алгоритмов системы навигации от Google.
Шоу-бизнес
Меган Маркл станет наставником в реалити-шоу на Netflix
38-летняя Меган Маркл станет наставником в реалити-шоу на Netflix, сообщает The Post. Вести шоу будет ее подруга, дизайнер Джессика Малруни.
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки поставок в армию С-500
В октябре 2019 года сообщалось, что в комплект поставки системы войдут пункт боевого управления (ПБУ) с автоматической системой управления (АСУ), радиолокационный комплекс обнаружения (РЛК).
Шоу-бизнес
Милла Йовович в третий раз стала мамой
Голливудская актриса Милла Йовович стала мамой в третий раз. У 44-летней актрисы родилась дочь.
Экономика
ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности
ВТБ и «Почта банк» с 1 февраля объединили программы лояльности, пишет РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.
Футбол
Лэмпард просит от руководства «Челси» нового голкипера на замену Кепе
Сегодня "Челси" в матче 25-го тура АПЛ сыграл вничью с "Лестером". Ворота защищал 38-летний Вилли Кабальеро.
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Политика
В Кремле заявили о трудоустройстве всех бывших членов правительства
Все бывшие члены российского правительства уже трудоустроены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Шоу-бизнес
Фото 18-летней Екатерины Климовой восхитило фанатов
Российская актриса театра и кино Екатерина Климова опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото 24-летней давности.