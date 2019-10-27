с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру обороны Украины Андрею Загороднюку на его заявление о том, что Украина имеет пятилетний опыт войны с Россией и поэтому может войти в НАТО. Она написала соответствующий пост в Facebook.

Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией

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