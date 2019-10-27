Политика

Lenta.ruLenta.ruЗахарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру обороны Украины Андрею Загороднюку на его заявление о том, что Украина имеет пятилетний опыт войны с Россией и поэтому может войти в НАТО. Она написала соответствующий пост в Facebook.
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с чего всё началось
«Опыт самоуничтожения» Украины, длящегося на протяжении последних 30 лет, будет интересным для НАТО, заявила
 официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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Андрей Павлович Загороднюк
Украинский политик
С 29 августа 2019 г. министр обороны Украины. Украинский предприниматель, с 2014 г. волонтёр, с 2015 г. руководитель, затем - член проектного офиса реформ при министерстве обороны Украины, с июля 2019 г. - член наблюдательного совета «Укроборонпрома».
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