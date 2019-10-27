Политика
Lenta.ruЗахарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру обороны Украины Андрею Загороднюку на его заявление о том, что Украина имеет пятилетний опыт войны с Россией и поэтому может войти в НАТО. Она написала соответствующий пост в Facebook.
Читать в источнике
Оценить242
с чего всё началось
«Опыт самоуничтожения» Украины, длящегося на протяжении последних 30 лет, будет интересным для НАТО, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook.РБКвчера в 21:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Шоу-бизнес
Стас Пьеха отказывается разводиться с женой из-за ребенка
Наталья подтверждает слова пока еще законного супруга, что не хочет травмировать ребенка, поэтому вопрос официального разрыва они отложили.
StarHit.ru вчера в 15:00
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Политика
Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ
RT на русском 04:04
Гаджеты
AirPods Pro появились на рендерах
Более детальной информацией обладает производитель чехлов для футляра AirPods Pro, а это позволит нам, хоть на капельку, но представить новый дизайн наушников.
The GEEK 25 октября в 08:01
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
РИА Новости 24 октября в 10:20
Происшествия
Не менее двух человек погибли при стрельбе в Техасе
В результате стрельбы за пределами Гринвилля, штат Техас, в районе Далласа, погибли как минимум два человека, еще более десяти получили ранения, сообщает Fox News.
Российская газета 06:00
Фигурное катание
Трусова выиграла Гран-при Канады с двумя мировыми рекордами
Российская фигуристка Александра Трусова отпраздновала победу на втором этапе взрослого Гран-при - Skate Canada.
Газета.Ru 03:18
Футбол
Дзюба начнёт матч «Крылья Советов» — «Зенит» на скамейке запасных
RT на русском 05:53
Политика
Зеленскому пригрозили перекинуть в Донбасс десятки тысяч добровольцев
Лидер батальона «Азов» (украинская ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому перекинуть в поселок Золотое, где должен был состояться отвод войск, десятки тысяч бойцов.
Lenta.ru 05:41
Наука
Ученые рассказали о пользе картофельного пюре для тренировок
РИА Новости 03:09
Политика
Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе
Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости вчера в 14:18
Армия и оружие
WP: военные США начали прибывать из Ирака в провинцию Дейр-эз-Зор
Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.
ТАСС вчера в 14:57
Происшествия
В Пермском крае возобновили поиски пропавшего частного самолета
Спасатели в Пермском крае возобновили поиски пропавшего накануне частного легкомоторного самолета, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости 00:34
Гаджеты
Прошли первые испытания процессора Core i9-10980XE
18-ядерный Core i9-10980XE потребляет намного меньше энергии, чем 8-ядерный Core i9-9900K.
Anonsens вчера в 05:27
Шоу-бизнес
Актриса обвинила Малахова в сводничестве после выпуска про эскорт
Московский Комсомолец вчера в 10:30
Наука
Разработан проект новой квантовой батареи
Машины и Механизмы 25 октября в 13:10
Политика
Губернатор Алиханов посмеялся над планами НАТО по захвату Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посмеялся над планами военного блока НАТО по захвату российского эксклава.
REGNUM 06:49
Единоборства
Шлеменко ответил Исмаилову. Большое интервью — о Макгрегоре, обществе и Кокляеве
Спорт-Экспресс вчера в 11:35
Происшествия
Россиянка впала в кому после отдыха в Турции
Молодая жительница Петербурга впала в кому после отдыха в турецкой Анталье. Она находится в местной больнице в крайне тяжелом состоянии.
ФАН 04:06
Общество
Норвежская авиакомпания закупит 40 самолетов SSJ-100
Би-порт 25 октября в 04:52
Политика
На Украину прибыла делегация Венецианской комиссии из-за закона о языке
Замглавы МИД Украины Василий Боднар встретился с делегацией Венецианской комиссии, прибывшей для изучения аспектов внедрения закона о языке.
RT на русском 06:24
Футбол
«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Астон Виллой» в АПЛ
RT на русском вчера в 09:23
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 25 октября в 13:30
Гаджеты
«Связной» предлагает поменять домашние телефоны на смартфоны
Магазин «Связной» запустил акцию под названием «Кладбище домашних телефонов», в рамках которой клиенты могут обменять стационарный домашний телефон на скидку на покупку нового смартфона, пишет OAnews.
Ореанда-Новости вчера в 11:21
Общество
Билеты на рейсы «Победы» в Россию подорожают меньше, чем ожидалось
Ранее представитель «Победы» сообщил «Ведомостям», что билеты на рейсы авиакомпании из зарубежных аэропортов в Россию с 28 октября подорожают на 25 евро.
Ведомости вчера в 17:00
Происшествия
В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Российская газета 05:19
Общество
Самолет с Бутиной на борту прилетел в Москву
Самолет с депортированной из США россиянкой Марией Бутиной прилетел из Майами в московский аэропорт "Шереметьево".
Газета.Ru вчера в 04:38
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил курдам новой операцией
В случае, если курды останутся в приграничной с Турцией 30-километровой зоне безопасности, согласованной с Россией, Анкара намерена начать новую военную операцию в Сирии.
Вечерняя Москва вчера в 13:55