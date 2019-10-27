Политика

Lenta.ruLenta.ruЗахарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру обороны Украины Андрею Загороднюку на его заявление о том, что Украина имеет пятилетний опыт войны с Россией и поэтому может войти в НАТО. Она написала соответствующий пост в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать334
с чего всё началось
«Опыт самоуничтожения» Украины, длящегося на протяжении последних 30 лет, будет интересным для НАТО, заявила
 официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook.
РБКвчера в 21:57

Подробнее о событии

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

RT на русскомвчера в 22:15

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины об «опыте пятилетней войны с Россией»

ТАССвчера в 17:03

Захарова прокомментировала слова об «опыте пятилетней войны с Россией»

РЕН ТВвчера в 22:12

Захарова жестко ответила на слова украинского чиновника о «пятилетней войне с РФ»

URA.Ruвчера в 20:31

Захарова назвала «самоуничтожением» отношения России и Украины

Газета.Ruвчера в 18:02

Захарова назвала «опыт войны» Киева с Россией «самоуничтожением»

Известиявчера в 17:40

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о «войне с Россией»

РИА Новостивчера в 21:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Политика

Журналистку возмутил «хамский» разговор Зеленского с добровольцами в Донбассе

Lenta.ru 04:10
Шоу-бизнес

Стас Пьеха отказывается разводиться с женой из-за ребенка

Наталья подтверждает слова пока еще законного супруга, что не хочет травмировать ребенка, поэтому вопрос официального разрыва они отложили.
StarHit.ru вчера в 15:00
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Политика

Кадыров прокомментировал сообщения о ликвидации лидера ИГ

RT на русском 04:04
Гаджеты

AirPods Pro появились на рендерах

Более детальной информацией обладает производитель чехлов для футляра AirPods Pro, а это позволит нам, хоть на капельку, но представить новый дизайн наушников.
The GEEK 25 октября в 08:01
Общество

Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы

РИА Новости 24 октября в 10:20
Происшествия

Не менее двух человек погибли при стрельбе в Техасе

В результате стрельбы за пределами Гринвилля, штат Техас, в районе Далласа, погибли как минимум два человека, еще более десяти получили ранения, сообщает Fox News.
Российская газета 06:00
Фигурное катание

Трусова выиграла Гран-при Канады с двумя мировыми рекордами

Российская фигуристка Александра Трусова отпраздновала победу на втором этапе взрослого Гран-при - Skate Canada.
Газета.Ru 03:18
Футбол

Дзюба начнёт матч «Крылья Советов» — «Зенит» на скамейке запасных

RT на русском 05:53
Политика

Зеленскому пригрозили перекинуть в Донбасс десятки тысяч добровольцев

Лидер батальона «Азов» (украинская ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому перекинуть в поселок Золотое, где должен был состояться отвод войск, десятки тысяч бойцов.
Lenta.ru 05:41
Наука

Ученые рассказали о пользе картофельного пюре для тренировок

РИА Новости 03:09
Политика

Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе

Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости вчера в 14:18
Армия и оружие

WP: военные США начали прибывать из Ирака в провинцию Дейр-эз-Зор

Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.
ТАСС вчера в 14:57
Происшествия

В Пермском крае возобновили поиски пропавшего частного самолета

Спасатели в Пермском крае возобновили поиски пропавшего накануне частного легкомоторного самолета, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости 00:34
Гаджеты

Прошли первые испытания процессора Core i9-10980XE

18-ядерный Core i9-10980XE потребляет намного меньше энергии, чем 8-ядерный Core i9-9900K.
Anonsens вчера в 05:27
Шоу-бизнес

Актриса обвинила Малахова в сводничестве после выпуска про эскорт

Московский Комсомолец вчера в 10:30
Наука

Разработан проект новой квантовой батареи

Машины и Механизмы 25 октября в 13:10
Политика

Губернатор Алиханов посмеялся над планами НАТО по захвату Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов посмеялся над планами военного блока НАТО по захвату российского эксклава.
REGNUM 06:49
Единоборства

Шлеменко ответил Исмаилову. Большое интервью — о Макгрегоре, обществе и Кокляеве

Спорт-Экспресс вчера в 11:35
Происшествия

Россиянка впала в кому после отдыха в Турции

Молодая жительница Петербурга впала в кому после отдыха в турецкой Анталье. Она находится в местной больнице в крайне тяжелом состоянии.
ФАН 04:06
Общество

Норвежская авиакомпания закупит 40 самолетов SSJ-100

Би-порт 25 октября в 04:52
Политика

На Украину прибыла делегация Венецианской комиссии из-за закона о языке

Замглавы МИД Украины Василий Боднар встретился с делегацией Венецианской комиссии, прибывшей для изучения аспектов внедрения закона о языке.
RT на русском 06:24
Футбол

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Астон Виллой» в АПЛ

RT на русском вчера в 09:23
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 25 октября в 13:30
Гаджеты

«Связной» предлагает поменять домашние телефоны на смартфоны

Магазин «Связной» запустил акцию под названием «Кладбище домашних телефонов», в рамках которой клиенты могут обменять стационарный домашний телефон на скидку на покупку нового смартфона, пишет OAnews.
Ореанда-Новости вчера в 11:21
Общество

Билеты на рейсы «Победы» в Россию подорожают меньше, чем ожидалось

Ранее представитель «Победы» сообщил «Ведомостям», что билеты на рейсы авиакомпании из зарубежных аэропортов в Россию с 28 октября подорожают на 25 евро.
Ведомости вчера в 17:00
Происшествия

В Петербурге ребенок подозревается в убийстве матери

ТАСС 04:47
Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
Российская газета 05:19
Общество

Самолет с Бутиной на борту прилетел в Москву

Самолет с депортированной из США россиянкой Марией Бутиной прилетел из Майами в московский аэропорт "Шереметьево".
Газета.Ru вчера в 04:38
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил курдам новой операцией

В случае, если курды останутся в приграничной с Турцией 30-километровой зоне безопасности, согласованной с Россией, Анкара намерена начать новую военную операцию в Сирии.
Вечерняя Москва вчера в 13:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное