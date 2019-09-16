Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала фантастическими сообщения СМИ о слежке российских дипломатов за ФБР.

Захарова ответила на сообщения о слежке российских дипломатов за ФБР

Финансы Рубль резко подорожал к доллару и евро Рубль сегодня резко подорожал к доллару и евро. По отношению к американской валюте — более чем на 50 копеек, к евро — аж на 70 копеек.

Происшествия Бабушка юриста ФБК умерла после обыска в ее квартире Бабушка юриста Фонда борьбы с коррупцией Валентина Тараканова, у которой на прошлой неделе проводились обыски, вскоре после следственных мероприятий умерла от инфаркта.

Здоровье Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".

Футбол Дмитрий Хохлов: «Игбун старался, ему немного не хватило, чтобы забить» Были моменты, но ему немного не хватило, чтобы забить, — сказал Хохлов после матча в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».

Армия и оружие Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды «Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

Политика Международный арбитраж рассмотрит доводы России о незаконном приобретении «Приватбанком» активов в Крыму Международный арбитраж в Гааге согласился рассмотреть доводы России о незаконном приобретении "Приватбанком" украинского миллионера Игоря Коломойского активов в Крыму.

Шоу-бизнес Разин попросил оставить в покое семью Анастасии Заворотнюк Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram высказался о ситуации вокруг актрисы Анастасии Заворотнюк.

Общество Кардиолог назвал опасные позы для сна Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".

Футбол «Ростов» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ "Ростов" одолел грозненский "Ахмат" в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Мачт завершился со счетом 2:1 в пользу ростовской команды.

Гаджеты Motorola ворвалась на рынок с очень дешевыми телевизорами. Цена В линейку Motorola TV не вошли лишь совсем бюджетные телевизоры дешевле $100 (6400 руб. по курсу ЦБ на 16 сентября 2019 г.), а также премиальные модели, стоимость которых исчисляется тысячами долларов.

Общество В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".

Происшествия Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество В России изменятся правила ухода в отпуск Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.

Экономика Глава ВТБ предложил обезопасить взаиморасчеты между Китаем и Россией Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил обезопасить взаиморасчеты между Китаем и Россией.

Общество Львы смогут очаровать кого угодно, а Водолеям пора раскрыться Подобрав правильный подход к начальству, вы сможете заложить прочный фундамент для дальнейшего карьерного роста.

Гаджеты Google объявила дату дебюта Pixel 4 и Pixel 4 XL Компания Google официально объявила дату своей традиционной ежегодной «железной» презентации Made By Google.

Общество Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Общество У берегов Норвегии поймали похожую на динозавра рыбу-химеру У северного побережья Норвегии рядом с островом Аннейаи 19-летнему Оскару Ландалу удалось поймать необычную рыбу в аномально большими глазами и длинным, тонким хвостом.

Политика Захарова оценила перспективы вхождения Донбасса в состав России Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы Донецкой народной республики о желании войти в состав России, заявив, что Москва остается привержена минским соглашениям.