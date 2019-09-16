Политика
РИА НовостиЗахарова ответила на сообщения о слежке российских дипломатов за ФБР
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала фантастическими сообщения СМИ о слежке российских дипломатов за ФБР.
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Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Финансы
Рубль резко подорожал к доллару и евро
Рубль сегодня резко подорожал к доллару и евро. По отношению к американской валюте — более чем на 50 копеек, к евро — аж на 70 копеек.
Телеканал Санкт-Петербург 15:13
Происшествия
Бабушка юриста ФБК умерла после обыска в ее квартире
Бабушка юриста Фонда борьбы с коррупцией Валентина Тараканова, у которой на прошлой неделе проводились обыски, вскоре после следственных мероприятий умерла от инфаркта.
Инфо24 12:55
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Киберспорт
SumaiL и s4 ушли из Evil Geniuses
CyberSport.ru 08:41
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Происшествия
В Москве столкнулись три автобуса
РИА Новости 09:28
Футбол
Дмитрий Хохлов: «Игбун старался, ему немного не хватило, чтобы забить»
Были моменты, но ему немного не хватило, чтобы забить, — сказал Хохлов после матча в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер».
Матч ТВ 15:26
Армия и оружие
Грузия запретила кораблю ВМС США заходить в свои территориальные воды
«Американский военный скоростной корабль USNS Yuma находится рядом с территориальными водами Грузии уже более десяти часов, однако разрешения на вход экипаж морского судна так и не получил», — сообщает Avia.pro.
Евразия Daily 09:57
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Политика
Международный арбитраж рассмотрит доводы России о незаконном приобретении «Приватбанком» активов в Крыму
Международный арбитраж в Гааге согласился рассмотреть доводы России о незаконном приобретении "Приватбанком" украинского миллионера Игоря Коломойского активов в Крыму.
Эхо Москвы 14:31
Шоу-бизнес
Разин попросил оставить в покое семью Анастасии Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram высказался о ситуации вокруг актрисы Анастасии Заворотнюк.
Телепрограмма 09:21
Общество
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Футбол
«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
"Ростов" одолел грозненский "Ахмат" в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Мачт завершился со счетом 2:1 в пользу ростовской команды.
Газета.Ru 15:31
Гаджеты
Motorola ворвалась на рынок с очень дешевыми телевизорами. Цена
В линейку Motorola TV не вошли лишь совсем бюджетные телевизоры дешевле $100 (6400 руб. по курсу ЦБ на 16 сентября 2019 г.), а также премиальные модели, стоимость которых исчисляется тысячами долларов.
CNews 08:39
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru 13:58
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Экономика
Глава ВТБ предложил обезопасить взаиморасчеты между Китаем и Россией
Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил обезопасить взаиморасчеты между Китаем и Россией.
Газета.Ru 08:43
Общество
Львы смогут очаровать кого угодно, а Водолеям пора раскрыться
Подобрав правильный подход к начальству, вы сможете заложить прочный фундамент для дальнейшего карьерного роста.
Свойкировский.рф 07:59
Гаджеты
Google объявила дату дебюта Pixel 4 и Pixel 4 XL
Компания Google официально объявила дату своей традиционной ежегодной «железной» презентации Made By Google.
iXBT.com 13:42
Общество
Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве
На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 05:30
Общество
У берегов Норвегии поймали похожую на динозавра рыбу-химеру
У северного побережья Норвегии рядом с островом Аннейаи 19-летнему Оскару Ландалу удалось поймать необычную рыбу в аномально большими глазами и длинным, тонким хвостом.
В городе R 14:28
Политика
Захарова оценила перспективы вхождения Донбасса в состав России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы Донецкой народной республики о желании войти в состав России, заявив, что Москва остается привержена минским соглашениям.
Наша версия 08:01
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21