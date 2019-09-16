Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова ответила на сообщения о слежке российских дипломатов за ФБР

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала фантастическими сообщения СМИ о слежке российских дипломатов за ФБР.
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