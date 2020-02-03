Политика

Газета.RuГазета.RuЗахарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует. Об этом она написала в своем Facebook.
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с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на своей странице
 в Фейсбук властям Эстонии, считающим до сих пор действующим Тартуский мирный договор с РФ от 1920 года.
Московский Комсомолецвчера в 16:50

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Захарова: слова политиков Эстонии о Тартуском договоре нужны для привлечения электората

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Гордый юбилей. Как в Эстонии отмечают столетие Тартуского мирного договора

BaltNews.eeвчера в 05:00

Почему в Эстонии снова заговорили о территориальных претензиях к России

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Мария Захарова - о Тартуском договоре и кризисе развития политиков Эстонии

Вести.Ruвчера в 16:18
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Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru вчера в 06:29
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МВД опубликовало список изменений в ведомственный приказ, который предполагает снять ограничения на использование цифр в кодах регионов на регистрационных автомобильных номерах.
РБК 00:45
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Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
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В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании

Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.
RT на русском вчера в 20:50
Общество

В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов

Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
РИА Новости вчера в 19:13
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Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости вчера в 09:44
Происшествия

В Иркутске госпитализированы несколько пассажиров самолета из Пекина

У всех возьмут анализы на коронавирус В Иркутске утром 3 февраля в инфекционную больницу с симптомами респираторной инфекции госпитализировали четырех человек, которые прилетели в город рейсом из Китая.
SM News 01:07
Хоккей

«Барыс» сообщил о смерти 18-летнего голкипера Вилена Прокофьева

RT на русском 00:50
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Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы

Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
Народные новости вчера в 16:32
Общество

Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких

Взгляд.ру вчера в 06:07
Происшествия

Против сломавшего нос росгвардейцу боксера завели уголовное дело

Против чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, который сломал нос сотруднику Росгвардии, возбудили уголовное дело.
Lenta.ru вчера в 04:39
Общество

В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей

РБК вчера в 21:34
Общество

Северная Корея закрыла железнодорожное сообщение с Россией

Северная Корея закрыла железнодорожное сообщение с Россией из-за угрозы распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:22
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Технологии

Раскрыта скорость 6G

Скорость 6G раскрыл доктор Сиднейского университета Махьяр Ширванимогаддам (Mahyar Shirvanimoghaddam).
Lenta.ru 01:07
Армия и оружие

В Сирии при обстреле Идлиба погибли четверо турецких военных

В Сирии в результате обстрела турецких позиций в провинции Идлиб погибли четверо военнослужащих Турции, еще девять получили ранения, сообщает телеканал NTV.
REGNUM 00:55
Происшествия

У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси

У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
РИА Новости вчера в 22:18
Происшествия

Задержан подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска

Следователи задержали организатора мероприятия в кафе Новосибирска, где при обрушении крыши пристройки погиб человек.
RT на русском вчера в 02:33
Шоу-бизнес

Дочь Успенской нашлась после двухдневного отсутствия

После скандальных высказываний в телешоу Татьяна Плаксина, единственная дочь известной певицы, пропала, — сообщает 5 канал.
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Экономика

Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины

На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
REGNUM 01 февраля в 11:43
Экономика

Китайские биржи открылись обвалом на 8%

Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
RT на русском вчера в 21:08
Происшествия

Неизвестный застрелил пластического хирурга в центре Киева

По данным телеканала «Громадське ТВ», в центре Киева погиб пластический хирург Андрей Сотник.
Известия вчера в 15:56
Общество

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
РИА Новости вчера в 03:39
Общество

Роскачество объяснило разницу между сроком годности и сроком хранения

Роскачество объяснило разницу между сроком годности и сроком хранения продукта и указало, сколько могут храниться в холодильнике разные категории продукции, следует из материалов организации.
РИА Новости 00:32
Политика

Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию

Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.
Известия 01:21
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочь

В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Ридус вчера в 18:58
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Писатель Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

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Брошенных в Шереметьево детей определили в школу и детсад

Газета.Ru вчера в 22:49
Политика

Иранский пилот сообщил диспетчеру о пущенной в украинский «Боинг» ракете

Фергана вчера в 17:40
Футбол

Федор Смолов дебютировал за «Сельту»

Российская газета 01 февраля в 17:05
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