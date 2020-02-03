Политика
Газета.RuЗахарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует. Об этом она написала в своем Facebook.
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с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на своей странице в Фейсбук властям Эстонии, считающим до сих пор действующим Тартуский мирный договор с РФ от 1920 года.Московский Комсомолецвчера в 16:50
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Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
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Общество
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Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Общество
В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании
Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.
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В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов
Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".
Музыка
Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении
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В Иркутске госпитализированы несколько пассажиров самолета из Пекина
У всех возьмут анализы на коронавирус В Иркутске утром 3 февраля в инфекционную больницу с симптомами респираторной инфекции госпитализировали четырех человек, которые прилетели в город рейсом из Китая.
Хоккей
«Барыс» сообщил о смерти 18-летнего голкипера Вилена Прокофьева
Шоу-бизнес
Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
Общество
Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких
Происшествия
Против сломавшего нос росгвардейцу боксера завели уголовное дело
Против чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, который сломал нос сотруднику Росгвардии, возбудили уголовное дело.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
Общество
Северная Корея закрыла железнодорожное сообщение с Россией
Северная Корея закрыла железнодорожное сообщение с Россией из-за угрозы распространения коронавируса.
Происшествия
Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Технологии
Раскрыта скорость 6G
Скорость 6G раскрыл доктор Сиднейского университета Махьяр Ширванимогаддам (Mahyar Shirvanimoghaddam).
Армия и оружие
В Сирии при обстреле Идлиба погибли четверо турецких военных
В Сирии в результате обстрела турецких позиций в провинции Идлиб погибли четверо военнослужащих Турции, еще девять получили ранения, сообщает телеканал NTV.
Происшествия
У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси
У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Происшествия
Задержан подозреваемый по делу об обрушении крыши в кафе Новосибирска
Следователи задержали организатора мероприятия в кафе Новосибирска, где при обрушении крыши пристройки погиб человек.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской нашлась после двухдневного отсутствия
После скандальных высказываний в телешоу Татьяна Плаксина, единственная дочь известной певицы, пропала, — сообщает 5 канал.
Экономика
Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины
На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Экономика
Китайские биржи открылись обвалом на 8%
Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
Происшествия
Неизвестный застрелил пластического хирурга в центре Киева
По данным телеканала «Громадське ТВ», в центре Киева погиб пластический хирург Андрей Сотник.
Общество
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
Общество
Роскачество объяснило разницу между сроком годности и сроком хранения
Роскачество объяснило разницу между сроком годности и сроком хранения продукта и указало, сколько могут храниться в холодильнике разные категории продукции, следует из материалов организации.
Политика
Большинство россиян поддержали поправки в Конституцию
Около 80% россиян считают предложенные президентом страны Владимиром Путиным важными и поддерживают их.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочь
В семье голливудской актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона произошло долгожданное пополнение.
Политика
Писатель Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»
Происшествия
Брошенных в Шереметьево детей определили в школу и детсад
Политика
Иранский пилот сообщил диспетчеру о пущенной в украинский «Боинг» ракете
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