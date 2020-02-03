с чего всё началось

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует. Об этом она написала в своем Facebook.

Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру

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