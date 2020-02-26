В своем посте на Facebook Захарова привела цитату Данилова, что Киев не идет на военный возврат Крыма, так как опасается большого числа жертв среди мирного населения. Захарова поняла это так, что крымчане будут бороться за возможность быть в составе России, и жертв, действительно, не избежать.

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