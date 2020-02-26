Политика

ГородовойГородовойЗахарова ответила на заявления СНБО Украины о возвращении Крыма

В своем посте на Facebook Захарова привела цитату Данилова, что Киев не идет на военный возврат Крыма, так как опасается большого числа жертв среди мирного населения. Захарова поняла это так, что крымчане будут бороться за возможность быть в составе России, и жертв, действительно, не избежать.
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Захарова ответила на слова секретаря СНБО Украины о «военном возвращении» Крыма

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В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
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Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

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Губерниев предложил требующим покаяния от Логинова «идти в задницу»

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Украинский государственный и политический деятель. Секретарь СНБО Украины с 3 октября 2019 года. Городской голова Луганска, губернатор Луганской области, народный депутат Украины V созыва.
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