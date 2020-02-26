Политика

ГородовойГородовойЗахарова ответила на заявления СНБО Украины о возвращении Крыма

В своем посте на Facebook Захарова привела цитату Данилова, что Киев не идет на военный возврат Крыма, так как опасается большого числа жертв среди мирного населения. Захарова поняла это так, что крымчане будут бороться за возможность быть в составе России, и жертв, действительно, не избежать.
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Захарова ответила на высказывания СНБО Украины о возвращении Крыма

Известия05:12

Захарова ответила на слова секретаря СНБО Украины о «военном возвращении» Крыма

ФАН05:50

В СНБО объяснили, почему Киев не пойдет на «военное возвращение» Крыма

РИА Новостивчера в 16:39

Отказ от войны за Крым в СНБО объяснили возможными жертвами

News.ruвчера в 18:47

В Киеве оценили возможность «военного возвращения» Крыма

Московский Комсомолецвчера в 18:01

В Киеве ответили на вопрос о возможности «военного возвращения» Крыма

RT на русскомвчера в 17:28

В СНБО рассказали, почему Киев не будет возвращать Крым военным путем

Вести.Ruвчера в 21:16
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Политика

Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Российская газета 09:13
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PlatinumGames анонсировала новую игру — Project G.G. про супергероев

Если первая игра была про превращение в супергероя, а вторая — про группу сверхлюдей, то Project G.G. — о том, кто может увеличиваться до гигантского размера.
Игромания.ру 02:37
Происшествия

В Ульяновске во время урока школьник с ножом напал на учительницу

В Ульяновске ученик школы №81 прямо на уроке напал с ножом на учительницу алгебры, ее уже прооперировали, жизнь вне опасности.
МонаВиста 11:30
Общество

Посольство России объяснило долг в £6 млн за въезд в центр Лондона

В список государств, чьи дипмиссии задолжали за въезд в центр Лондона, попали 83 страны, Россия оказалась на пятом месте, а лидирует дипмиссия США, не заплатившая с 2003 по 2018 год более £12 млн.
РБК 11:19
Происшествия

Спасатели продолжают поиски унесенных в Черное море детей

Известия вчера в 15:58
Политика

Зеленский определился, кто возглавит правительство Украины

Действующий премьер-министр Украины Алексей Гончарук, возглавляющий правительство с августа 2019 года, подал в отставку в связи со скандалом вокруг записи, на которой он якобы неоднозначно высказывается о Зеленском.
URA.Ru вчера в 23:05
Экономика

Колокольцев упрекнул ЦБ в недостаточном информировании МВД

Господин Колокольцев на коллегии МВД заявил об усилении контроля в кредитно-финансовой сфере, так как там сохраняется высокий уровень правонарушений.
Коммерсантъ 07:34
Общество

В Москве начался масштабный отлов диких животных из-за коронавируса

Сегодня проводятся все меры профилактического характера, и когда возникают какие-то вопросы, мы на все отвечаем, нам звонят москвичи.
РИА Новости 03:41
Кино

Фильм «Супермен: красный сын» выясняет, что будет, если Человек из стали угодит в СССР? (CNN, США) (CNN)

ИноСМИ 08:00
Политика

Экс-глава службы внешней разведки Франции стал ведущим на RT France

Бывший глава службы внешней разведки Франции 77-летний Ален Жюйе (Alain Juillet) будет вести на телеканале RT France программу о геополитике.
Znak.com вчера в 22:06
Здоровье

Россиян призвали отказаться от поездок в Италию, Корею и Иран

Роспотребнадзор порекомендовал гражданам РФ отсрочить поездки в Италию, Корею и Иран.
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Происшествия

SSJ-100 совершил экстренную посадку в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за проблем с двигателем.
Lenta.ru 11:44
Общество

Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество

У пассажира, летевшего из Ирана через Москву, выявили коронавирус

Коронавирус подтвердился у пассажира, который прилетел в Шанхай из Ирана через Москву рейсами "Аэрофлота", власти КНР срочно ищут контактировавших с заболевшим, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний города Чжунвэй Нинся-Хуэйского автономного района.
РИА Новости 08:58
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала фигуру через пять дней после четвертых родов

Оксана Самойлова показала фигуру через пять дней после четвертых родов Оксана Самойлова родила четвертого ребенка меньше недели назад.
Экспресс газета вчера в 01:20
Авто

ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта

Росстандарт 07:55
Происшествия

К посольству Киргизии в Москве пришел мужчина с зашитым ртом

От посольства Киргизии в Москве в полицию доставили мужчину, подошедшего к зданию дипмиссии с зашитым ртом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РБК 11:44
Политика

Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

Российская газета вчера в 19:20
Гаджеты

Представлен смартфон Honor View 30 Pro

Honor View 30 Pro представлен в двух цветах: «голубой океан» и «полночный чёрный». Смартфон поступит в продажу с 3 марта.
The GEEK 24 февраля в 17:06
Политика

Эрдоган заявил о двусторонней встрече с Путиным 5 марта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в рамках саммита по Сирии, который пройдет 5 марта в Стамбуле, запланирована также и двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным.
iReactor вчера в 02:02
Технологии

Данные о следующих бесплатных играх PS Plus утекли в Сеть до анонса

Если информация подтвердится, то в следующем месяце подписчики сервиса смогут бесплатно получить Shadow of the Colossus и Sonic Forces.
Российская газета 06:52
Политика

Зеленский учредит День сопротивления оккупации Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подписании указа о введении Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба президента.
Ведомости 08:34
Политика

В «Единой России» опровергли планы о смене лидера и названия

Ранее в прессе появились сообщения о том, что к выборам в Госдуму в 2021 году партия планирует объединиться с ОНФ и убрать из названия слово «единая».
Lenta.ru 02:32
Теннис

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ 10:15
Происшествия

Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства

Саратовские подростки арестованы за подготовку массового убийства В Саратове сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли вооруженное нападение на школу в Кировском районе города.
Коммерсантъ 07:57
Общество

Экс-главу ФСИН Реймера выпустили из тюрьмы по УДО

Замоскворецкий суд Москвы в июне 2017 года приговорил его за мошенничество и злоупотребление полномочиями к восьми годам лишения свободы со штрафом в 800 тысяч рублей.
BFM.ru вчера в 02:23
Футбол

Левандовски пропустит четыре недели из-за травмы

Лидер мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси" (3:0). Пресс-служба клуба сообщает, что у 31-летнего нападающего проблемы с коленным суставом.
Sport.ru 11:28
Происшествия

Появилось видео ДТП в Твери, в котором автобус снес шесть легковушек

Московский Комсомолец 10:50
Экономика

В России меняются правила выдачи кредитов

В России меняются правила выдачи кредитов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на несколько кредитных организаций.
Деловое.ТВ вчера в 01:52
Происшествия

В Ленобласти перевернулся автобус с пассажирами

Neva.Today 10:20
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Алексей Мячеславович Данилов
Украинский мэр
Украинский государственный и политический деятель. Секретарь СНБО Украины с 3 октября 2019 года. Городской голова Луганска, губернатор Луганской области, народный депутат Украины V созыва.
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