Политика

Политика СегодняПолитика СегодняЗахарова ответила на заявления Столтенберга про распад ДРСМД

В августе 2019 года ДРСМД прекратил действие. Американская сторона не только объявила об одностороннем выходе из соглашения, но и обвинила РФ в якобы длительном нарушении.
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Мария Захарова
Господин Столтенберг этим заявлением хотел еще раз всех заверить, что мозг НАТО мертв и осталась только сила, которая без ума все разрушает.
— Мария Захарова, российский дипломатРБК 09:36
с чего всё началось
"Господин Столтенберг этим заявлением хотел ещё раз всех заверить, что мозг НАТО мёртв, и осталась только сила, которая без ума все разрушает", - написала Захарова в Facebook
, вспомнив диагноз, который вынес альянсу президент Франции Эммануэль Макрон.
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