с чего всё началось

Господин Столтенберг этим заявлением хотел еще раз всех заверить, что мозг НАТО мертв и осталась только сила, которая без ума все разрушает.

В августе 2019 года ДРСМД прекратил действие. Американская сторона не только объявила об одностороннем выходе из соглашения, но и обвинила РФ в якобы длительном нарушении.

Захарова ответила на заявления Столтенберга про распад ДРСМД

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