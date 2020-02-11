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Политика СегодняЗахарова ответила на заявления Столтенберга про распад ДРСМД
В августе 2019 года ДРСМД прекратил действие. Американская сторона не только объявила об одностороннем выходе из соглашения, но и обвинила РФ в якобы длительном нарушении.
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Господин Столтенберг этим заявлением хотел еще раз всех заверить, что мозг НАТО мертв и осталась только сила, которая без ума все разрушает.
— Мария Захарова, российский дипломатРБК 09:36
с чего всё началось
"Господин Столтенберг этим заявлением хотел ещё раз всех заверить, что мозг НАТО мёртв, и осталась только сила, которая без ума все разрушает", - написала Захарова в Facebook, вспомнив диагноз, который вынес альянсу президент Франции Эммануэль Макрон.РИА Новости08:14
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