Политика
РИА НовостиЗахарова ответила на заявления о «сговоре» России с талибами
Обвинения в "сговоре" России с талибами являются частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Экономика
«Почта России» выпустит «вечные» бонды на 70 млрд руб
В начале июня замглавы Минкомсвязи Олег Пак заявил о выделении «Почте России» 70 млрд руб. поддержки, но тогда чиновник не объяснял, каким образом будет организована схема финансирования.
РБК 17:00
Космос
По одному Солнцу каждый день съедает монстр J2157
LentaChel.ru 07:50
Общество
В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок
Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС вчера в 16:15
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском 09:03
Политика
В Госдуме предложили запретить ФСБ разглашать профессиональную тайну
Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции в России Василий Пискарев и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин внесли 2 июля на рассмотрение органу власти проект закона, которые запретит сотрудникам и ветеранам Федеральной службы безопасности разглашать профессиональную тайне.
Комсомольская правда 13:38
Политика
Лукашенко заявил о нежелании бежать от России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не хочет бежать от России, а намерена улучшить нынешние отношения.
Lenta.ru 18:05
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
Армия и оружие
WSJ сообщила об увеличении числа российских подлодок в Атлантике
Обозреватели издания The Wall Street Journal сообщили о крупнейших учениях со времен окончания Холодной войны, которые провела Россия в конце 2019 года, отправив в поход сразу 10 подводных лодок в Северную Атлантику.
Военное дело 10:35
Космос
В США создают духи с ароматом космоса
Отмечается, что аромат будут создавать после обсуждения ряда моментов по данному проекту с астронавтами, побывавшими в космическом пространстве.
Evo-rus.com 02:34
Политика
Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала США не вмешиваться во внутренние дела других стран.
РИА Новости 15:23
Происшествия
ТАСС: актер Сынгаевский признал вину в хищении денег со счетов умерших
Актер Владимир Сынгаевский, которого обвиняют по делу о мошенничестве, признался, что крал деньги со счетов умерших людей.
Газета.Ru 16:21
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ 08:39
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия 09:16
Шоу-бизнес
Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича
Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru 15:36
Политика
На Украине заявили о страхе возвращения Донбасса
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru вчера в 23:24
Происшествия
В Самаре уволили воспитателя, выкинувшую ребенка из коляски
На кадрах сотрудница учреждения во время прогулки выкидывает малыша из игрушечной коляски. Ребенок падает, а после не может встать.
Инфорос 13:47
Экономика
Mail.ru Group начала торги акциями на Московской бирже
Глобальные депозитарные расписки Mail.ru Group начали торговаться на Московской бирже.
Вести.Ru 06:18
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
Экономика
Подмосковный поставщик труб отказался от покупки актива у Усманова
ФАС удовлетворила ходатайство подмосковного завода о покупке актива у «Металлоинвеста» 6 мая.
РБК 14:55
Футбол
Гол Рамоса с пенальти помог «Реалу» победить «Хетафе»
В матче 33- го тура Примеры мадридский «Реал» одержал победу над «Хетафе».
RT на русском 17:57
Общество
В США за сутки зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом
В США за сутки коронавирусом заразились рекордные 52 тысячи человек, пишет университет Джонса Хопкинса.
Газета.Ru 07:53
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
Футбол
Сане перешел из «Манчестер Сити» в «Баварию»
ProstoProSport 15:59
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает греческое издание Оrthodox Times.
Газета.Ru 07:12
Происшествия
Военный суд в Петербурге арестовал двух сотрудников стройнадзора МО
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал до 25 августа двух сотрудников 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России в рамках уголовного дела о получении взяток и создании преступного сообщества.
RT на русском вчера в 15:51
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Культура
Кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября
Evo-rus.com 10:52
Единоборства
Архивное фото Александра Карелина произвело фурор среди американцев
Фото юного российского спортсмена и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина восхитило спортивного комментатора из США Джо Рогана.
Народные новости 03:09