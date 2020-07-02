Обвинения в "сговоре" России с талибами являются частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова ответила на заявления о «сговоре» России с талибами

Экономика «Почта России» выпустит «вечные» бонды на 70 млрд руб В начале июня замглавы Минкомсвязи Олег Пак заявил о выделении «Почте России» 70 млрд руб. поддержки, но тогда чиновник не объяснял, каким образом будет организована схема финансирования.

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