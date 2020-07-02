Политика
РИА НовостиЗахарова ответила на заявления о «сговоре» России с талибами
Обвинения в "сговоре" России с талибами являются частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Футбол
В РФС прокомментировали оценку Федуна судейства матчей «Спартака»
Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи не согласился с оценкой работы арбитров в национальном первенстве владельцем московского «Спартака» Леонидом Федуном, сообщает «РИА Новости».
РБК 13:29
Политика
Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России
Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем.
Известия 08:53
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия 18:14
Политика
«Голос» заявил о фальсификации итогов голосования по Конституции
«По сути, проведение общероссийского голосования для инициаторов поправок изначально было не более, чем пиар-акцией, целью которой было не выявление свободной воли граждан, а формирование необходимого власти представления об этой воле», — заключили в «Голосе».
Компания 06:41
Политика
В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17
Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.
Российская газета 17:21
Технологии
В WhatsApp появятся новые функции
Разработчики WhatsApp анонсировали крупное обновление приложения, которое добавит в него несколько новых функций, сообщается на сайте программы.
РИА Новости 11:26
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
Общество
Европейские банки договорились создать единую платёжную систему
В Европе 16 крупных банков еврозоны договорились создать единую платёжную систему EPI, инициатива уже получила поддержку Европейской комиссии.
RT на русском 12:00
Общество
Найдены подтверждения расстрела военнопленных СССР в урочище Сандармох
Лесное урочище Сандармох в Медвежьегорском районе Карелии, расположенное в 12 километрах от Медвежьегорска, где в 1937-1938 годах были тайно расстреляны и захоронены более 9,5 тысяч человек, ставших жертвами политических репрессий, как предполагалось, также стало местом захоронения и советских военнопленных, погибших в финских лагерях на территории Медвежьегорского района.
РЕН ТВ 16:45
Общество
Жаркая погода ожидается на юге России в ближайшие дни
«Очень жаркая погода с температурой, на 6-7 градусов превышающей норму, прогнозируется на юге европейской территории: Центрального Черноземья, Ростовской области, Краснодарском крае, частично в Ставрополье», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
RT на русском 19:13
Космос
Virgin Galactic покажет кабину туристического космического корабля VSS Unity в конце июля
3DNews 18:06
Армия и оружие
С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе, заявили в ВКС
РИА Новости 19:09
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
Российская газета 09:11
Происшествия
«Яндекс.Еда» и Delivery Club проверят данные о массовой драке курьеров
Сервисы по доставке еды Delivery Club и «Яндекс.Еда» проверят информацию о драке между курьерами в Москве.
РБК 12:39
Происшествия
На Сахалине у умершей 2-месячной девочки в крови нашли алкоголь
На Сахалине у двухмесячной малышки экспертиза нашла в крови этиловый спирт.
Piter.tv 09:07
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском 09:03
Экономика
В Saxo Bank заявили, что пандемия COVID-19 усиливает деглобализацию
"За последние три десятилетия, после конца холодной войны и особенно после принятия Китая в ВТО в 2001 году, мир становился все более взаимосвязанным и интегрированным за счет технического прогресса и экономической глобализации", - отмечает главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.
Интерфакс 13:32
Общество
В Японии рыбак поймал рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар»
Мужчина продемонстрировал в личном микроблоге рыбу, похожую на существ из фильма "Аватар".
Актуальные Новости 09:18
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
Политика
Песков рассказал, когда заработают поправки в Конституцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда заработают поправки в Конституцию Российской Федерации, сообщает Газета.ru.
РИАМО 06:43
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
C 1 июля 2020 года на территории РФ вступают в силу несколько новых правил для водителей.
Новые автомобили 12:05
Экономика
Фондовому рынку США предсказали «ужасное» будущее
Финансист считает, что ближайшие дни станут для S&P 500, а вместе с ним и для всего американского рынка моментом истины.
Lenta.ru 18:00
Шоу-бизнес
21-летняя дочь Сергея Бодрова-младшего дебютировала в качестве ведущей
Единственная дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего Ольга выступила в качестве ведущей на международном кинофестивале «Зеркало».
iReactor 09:43
Культура
Кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября
Evo-rus.com 10:52
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Более 40 стран, включая Россию, проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии событий, которые могли привести к выбросу радиации над Северной Европой.
ТАСС 30 июня в 18:18
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33