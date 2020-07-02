Обвинения в "сговоре" России с талибами являются частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова ответила на заявления о «сговоре» России с талибами

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