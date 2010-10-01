Армия и оружие
SM NewsЗахарова пересчитала пропагандистские кольца Запада
Ранее во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что статья издания De Telegraaf о якобы поступавших семьям голландских пилотов F-16 угрозах от российской разведки — элемент последовательно внедряемого на Западе мифа о «российской угрозе».
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Политика
Путин остался доволен учениями «Центр-2019»
RT на русском 05:56
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Армия и оружие
В Госдуме прокомментировали планы США по ядерной атаке Калининграда
Ранее иностранец попытался запугать Россию. Он заявил, что США имеет план по преодолению системы ПВО в Калининграде.
Piter.tv 03:36
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.
Gazeta.SPb вчера в 15:28
Политика
Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru вчера в 06:23
Происшествия
СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске
Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске.
РБК 05:43
Театры
Поддержавшая Устинова актриса уволилась из пермского театра
Московский Комсомолец 06:37
Общество
Суд на Украине поддержал запрет на продажу акций Проминвестбанка
Верховный суд Украины поддержал необходимость сохранения обеспечительной меры в отношении акций дочернего банка ВЭБ.
REGNUM 06:19
Футбол
Алексис предотвратил драку между Лукаку и Брозовичем
Новичок «Интера» нападающий Алексис Санчес предотвратил возможную драку между одноклубниками Ромелу Лукаку и Марсело Брозовичем в перерыве матча со «Славией» (1:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Чемпионат 02:11
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Политика
«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос
Дни.ру вчера в 06:28
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия 06:46
Общество
Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму
Российские метеорологи проанализировали данные о температурном режиме на грядущий отопительный сезон (с октября по март 2019-2020 годов) и выяснили, что на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.
Интерфакс 04:57
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН 17 сентября в 10:11
Армия и оружие
Минобороны РФ опубликовало видео полета Ту-160 над Балтикой
Как рассказали в Минобороны РФ, продолжительность полета составила более семи часов.
ТК Звезда 17 сентября в 13:42
Космос
От Большого Взрыва до Великого Молчания
Книга астрофизика Владимира Липунова «От Большого Взрыва до Великого Молчания», вышедшая в издательстве АСТ, описывает взгляды современных физиков на устройство Вселенной и историю формирования этих взглядов.
Полит.ру вчера в 06:58
Культура
Микки Рурк пожелал быть похороненным на Украине
Голливудская звезда Микки Рурк недавно заявил о свои желании быть похороненным на кладбище маленького села Украины.
ИнфоСМИ 03:46
Политика
Белоруссия настроена на скорейший обмен послами с США
Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в ходе переговоров в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл официально анонсировал восстановление дипломатических отношений на уровне послов.
REGNUM 05:56
Экономика
Автомобили в России за 5 лет подорожали на 76%
За последние 5 лет стоимость новых легковых автомобилей в России выросла на 76%, сообщает агентство «Автостат».
Коммерсантъ 04:13
Гаджеты
Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.
UfaTime.ru 18 сентября в 20:37
Шоу-бизнес
Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком
Актриса Паулина Андреева, которая вчера, 17 сентября, сыграла свадьбу с российским кинематографистом Федором Бондарчуком, опубликовала первое фото с торжества.
ТК Звезда 18 сентября в 08:59
Авто
Количество авто такси в регионах могут ограничить
Количество автомобилей такси, подключенных к одному агрегатору, могут ограничить в каждом регионе РФ.
Автоновости дня 18 сентября в 23:51
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
ЖКХ
Регулярное отопление в Петербурге включат 24 сентября
Напомним, в 2018 году режим периодического протапливания был введен с 24 сентября, отопительный сезон (регулярное отопление) — с 28 сентября.
REGNUM 06:58
Космос
Астронавтов на МКС разбудили ночью из-за сломанного морозильника
Наземные специалисты подняли ночью американских астронавтов на борту МКС из-за неисправного морозильника, где хранились результаты научных экспериментов, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:47