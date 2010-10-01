Армия и оружие
SM NewsЗахарова пересчитала пропагандистские кольца Запада
Ранее во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что статья издания De Telegraaf о якобы поступавших семьям голландских пилотов F-16 угрозах от российской разведки — элемент последовательно внедряемого на Западе мифа о «российской угрозе».
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Политика
В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»
Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM 07:22
Политика
В Кремле оценили планы Минска упростить визовый режим с ЕС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о подписании соглашения Белоруссии и Евросоюза об упрощении выдачи виз является внутренним делом Минска.
RT на русском 07:24
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Футбол
Александр Кокорин проходит медосмотр в «Зените»
Еженедельник Футбол вчера в 05:52
Армия и оружие
В Кремле ответили на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда
Сайт kp.ru писал, что американский генерал сообщил о разработке плана по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининградской области.
Комсомольская правда 07:22
Единоборства
Муслим Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира по боксу
Российский боксер Муслим Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Екатеринбурге.
Sports.ru 08:03
Политика
Песков рассказал о выходных днях Путина
У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней.
Известия 07:34
Футбол
«Краснодар» и ЦСКА в Лиге Европы потерпели крупные поражения
Уже в 1 туре группового этапа Лиги Европы российские команды "Краснодар" и ЦСКА потерпели серъезные поражения.
МонаВиста 07:03
Происшествия
Суд отпустил Павла Устинова под подписку о невыезде
RT на русском 06:08
Политика
МИД Украины заявил о «распаде санкционного механизма» против России
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Европейской правде» сообщил о «деградации» санкционного режима в отношении России.
РБК 07:12
Кино
Шон Бин рассказал об усталости от своей смерти на экране
Звезда сериала "Игра престолов" и "Властелин колец" Шон Бин рассказал о том, что больше не будет брать те роли персонажей, которые по сюжету должны умирать.
VSE42.RU 01:56
Происшествия
Назван размер страховой выплаты за посадку самолета на кукурузное поле
Rambler News Service 07:47
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Общество
Власти Башкирии помогут двухлетней девочке со сросшимися пальцами
Глава Башкирии с в социальной сети "ВКонтакте" заявил, что власти помогут устроить жизнь двухлетней девочки с деформированным лицом и сросшимися пальцами из Стерлитамакского района, которая живет с родителями в доме, где нет воды, и не ходит в детский сад.
РИА Новости 05:38
Политика
Украина допустила возможность закупки газа в России
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев рассмотрит возможность импорта определенного объема газа из России.
Газета.Ru 07:01
Кино
«Гемини» с Уиллом Смитом назвали технологическим шедевром
Счастливчики, которые посмотрели киноленту, сошлись во мнении, что это "технологический шедевр". Об этом пишет издание digitalspy.com.
Piter.tv 06:02
Политика
Зеленский выступит на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
Президент Украины Зеленский выступит в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН 25 сентября.
ИА Новороссия 00:48
Общество
Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму
Российские метеорологи проанализировали данные о температурном режиме на грядущий отопительный сезон (с октября по март 2019-2020 годов) и выяснили, что на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.
Интерфакс 04:57
Космос
Стало известно, как будет выглядеть первый в истории космический отель
Разработан дизайн первого в мире космического отеля. Гостиница будет находиться на орбите Земли.
МИР 24 17 сентября в 03:33
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр 03:48
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.
АБН вчера в 09:39
Гаджеты
Intel Core i9-10900X Cascade Lake-X протестировали в бенчмарках
В сети появились первые результаты тестирования процессора Intel Core i9-10900X семейства Cascade Lake-X.
Игромания.ру 18 сентября в 16:37
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском вчера в 05:28
Армия и оружие
Появилось видео полета Су-27 между скал в Крыму
Полет истребителя Су-27 у плато Мангуп в Крыму попал на видео.
Взгляд.ру 01:45
Футбол
Полузащитник «Барселоны» Фати получил испанский паспорт
Полузащитник «Барселоны» Анссумане Фати стал испанским подданным.
Sports.ru 07:06
Здоровье
В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя
В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.
Lenta.ru вчера в 05:55