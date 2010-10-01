Армия и оружие

SM NewsSM NewsЗахарова пересчитала пропагандистские кольца Запада

Ранее во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что статья издания De Telegraaf о якобы поступавших семьям голландских пилотов F-16 угрозах от российской разведки — элемент последовательно внедряемого на Западе мифа о «российской угрозе».
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Голландия использует ложные новости о России для повышения военных расходов

REGNUM07:38

Захарова: антироссийская кампания в Нидерландах нацелена на увеличение военных расходов

ТАСС06:42

Захарова пересчитала пропагандистские кольца Запада

SM News04:33
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Политика

В МИД Украины объяснили отказ от подписания «формулы Штайнмайера»

Контактная группа на заседании 18 сентября в Минске письменно не согласовала так называемую «формулу Штайнмайера», заявил 20 сентября в интервью «Европейской правде» министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
REGNUM 07:22
Политика

В Кремле оценили планы Минска упростить визовый режим с ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о подписании соглашения Белоруссии и Евросоюза об упрощении выдачи виз является внутренним делом Минска.
RT на русском 07:24
Музыка

Пугачева подвергла критике Собчак

Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Происшествия

Отец облитых горячим маслом детей в Турции рассказал об инциденте

Lenta.ru 08:14
Общество

В России могут отменить несколько профессиональных праздников

В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Футбол

Александр Кокорин проходит медосмотр в «Зените»

Еженедельник Футбол вчера в 05:52
Армия и оружие

В Кремле ответили на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда

Сайт kp.ru писал, что американский генерал сообщил о разработке плана по преодолению системы противовоздушной обороны в Калининградской области.
Комсомольская правда 07:22
Единоборства

Муслим Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира по боксу

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Екатеринбурге.
Sports.ru 08:03
Политика

Песков рассказал о выходных днях Путина

У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней.
Известия 07:34
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru 04:12
Футбол

«Краснодар» и ЦСКА в Лиге Европы потерпели крупные поражения

Уже в 1 туре группового этапа Лиги Европы российские команды "Краснодар" и ЦСКА потерпели серъезные поражения.
МонаВиста 07:03
Происшествия

Суд отпустил Павла Устинова под подписку о невыезде

RT на русском 06:08
Политика

МИД Украины заявил о «распаде санкционного механизма» против России

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Европейской правде» сообщил о «деградации» санкционного режима в отношении России.
РБК 07:12
Кино

Шон Бин рассказал об усталости от своей смерти на экране

Звезда сериала "Игра престолов" и "Властелин колец" Шон Бин рассказал о том, что больше не будет брать те роли персонажей, которые по сюжету должны умирать.
VSE42.RU 01:56
Происшествия

Назван размер страховой выплаты за посадку самолета на кукурузное поле

Rambler News Service 07:47
Происшествия

В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве

В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Общество

Власти Башкирии помогут двухлетней девочке со сросшимися пальцами

Глава Башкирии с в социальной сети "ВКонтакте" заявил, что власти помогут устроить жизнь двухлетней девочки с деформированным лицом и сросшимися пальцами из Стерлитамакского района, которая живет с родителями в доме, где нет воды, и не ходит в детский сад.
РИА Новости 05:38
Политика

Украина допустила возможность закупки газа в России

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев рассмотрит возможность импорта определенного объема газа из России.
Газета.Ru 07:01
Кино

«Гемини» с Уиллом Смитом назвали технологическим шедевром

Счастливчики, которые посмотрели киноленту, сошлись во мнении, что это "технологический шедевр". Об этом пишет издание digitalspy.com.
Piter.tv 06:02
Политика

Зеленский выступит на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Президент Украины Зеленский выступит в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН 25 сентября.
ИА Новороссия 00:48
Общество

Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму

Российские метеорологи проанализировали данные о температурном режиме на грядущий отопительный сезон (с октября по март 2019-2020 годов) и выяснили, что на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.
Интерфакс 04:57
Космос

Стало известно, как будет выглядеть первый в истории космический отель

Разработан дизайн первого в мире космического отеля. Гостиница будет находиться на орбите Земли.
МИР 24 17 сентября в 03:33
Шоу-бизнес

Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца

Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр 03:48
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли

Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к операции по удалению опухоли.
АБН вчера в 09:39
Гаджеты

Intel Core i9-10900X Cascade Lake-X протестировали в бенчмарках

В сети появились первые результаты тестирования процессора Intel Core i9-10900X семейства Cascade Lake-X.
Игромания.ру 18 сентября в 16:37
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве

Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском вчера в 05:28
Армия и оружие

Появилось видео полета Су-27 между скал в Крыму

Полет истребителя Су-27 у плато Мангуп в Крыму попал на видео.
Взгляд.ру 01:45
Футбол

Полузащитник «Барселоны» Фати получил испанский паспорт

Полузащитник «Барселоны» Анссумане Фати стал испанским подданным.
Sports.ru 07:06
Здоровье

В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя

В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.
Lenta.ru вчера в 05:55
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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