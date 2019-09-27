Политика

Вести.RuВести.RuЗахарова: по логике Пелоси, руку Россия приложила именно к ней

В МИДе прокомментировали заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что российская сторона может быть причастна к скандалу вокруг разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
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