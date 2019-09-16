Политика
Военное делоМария Захарова подтвердила, что Смоленков работал в посольстве в США
Как сообщает ТАСС, официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью Telegram-каналу «Расстрига» сообщила, что называемый СМИ американским шпионом экс-сотрудник администрации российского президента Олег Смоленков действительно работал в Российском посольстве в Вашингтоне.
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Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Ранее с инициативой о переименовании Республики Крым в Республику Крым - Тавриду выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма "Таврида" Иван Шонус.
Российская газета 07:56
Происшествия
Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео
Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.
Известия 07:00
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Футбол
Селюк: может, Григоряну дают указания, чтобы он не ставил моих игроков
Футбольный агент Дмитрий Селюк специально для Metaratings.ru прокомментировал отсутствие нападающего «Тамбова» Бенито в заявке на матч с ЦСКА (0:2) якобы из-за опоздания из олимпийской сборной Нигерии.
Metaratings 06:16
Происшествия
Десяток самолетов не могут сесть в аэропорту Пулково
Около десятка самолетов не могут приземлиться в аэропорту Пулково в понедельник, 16 сентября.
КП - Санкт-Петербург 09:31
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
РБК 08:06
Экономика
Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России
Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».
REGNUM 05:02
Кино
Умер актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Брайан Терк
Американский актер, известный по роли в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Терк умер на 50-м году жизни после длительной болезни, сообщил таблоид The Sun.
РИА Новости 05:46
Политика
США обвинили Иран в атаках на объекты Saudi Aramco
Госсекретарь США Майк Помпео в Twitter обвинил власти Ирана в организации атак на нефтяные объекты саудовской Saudi Aramco.
Rambler News Service вчера в 02:36
Гаджеты
Смартфон Vivo Nex 3 5G получил процессор Snapdragon 855 Plus
UfaTime.ru вчера в 12:19
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
Lenta.ru 04:31
Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru 14 сентября в 04:47
Общество
В Госдуме поддержали появление мусоросжигательных заводов
Вскоре в Подмосковье появится мусоросжигательный завод, построенный по японским технологиям.
Комсомольская правда 07:23
Происшествия
Следствие просит арестовать хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве
Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения хоккеисту Игорю Мусатову по делу о мошенничестве, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Политика
Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.
RT на русском 10:27
Шоу-бизнес
Внучка Боярского показала фото в мини-платье
20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru 06:45
Космос
Глава SpaceX: Марс нужно согреть, чтобы он стал пригодным для жизни
Поскольку земляне все же планируют осуществлять пилотируемые миссии по изучению Красной планеты, стоит задуматься о том, что условия обитания на Марсе неблагоприятные для человека.
Goroday.ru вчера в 16:25
Политика
В Кремле прокомментировали новости об интеграции России и Белоруссии
Сведения СМИ о программе экономической интеграции России и Белоруссии носят «сугубо предварительный характер».
Свободная Пресса 07:37
Политика
В ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета
В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня".
Газета.Ru 09:08
Политика
Путин подвел итоги переговоров с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин рассказал о содержании двухчасовых переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
Lenta.ru 11:02
Шоу-бизнес
Актёр Борис Смолкин прокомментировал слухи о болезни Заворотнюк
Актёр Борис Смолкин прокомментировал слухи о болезни Заворотнюк, которые появились в СМИ на минувшей неделе.
Время Пресс 09:57
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Шоу-бизнес
Андрей Разин подтвердил, что у Заворотнюк «все плохо»
Советский, российский продюсер и певец, создатель проекта "Ласковый май" подтвердил, что у лежащей в коме актрисы Анастасии Заворотнюк "все плохо".
Российская газета 10:22
Политика
Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Происшествия
В Воронеже полицейских приговорили к реальным срокам за пытки
Коминтерновский районный суд Воронежа вынес обвинительный приговор двум полицейским, пытавшим студентов с помощью нашатырного спирта и пластикового пакета.
РБК 11:04
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23