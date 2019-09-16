Политика

Военное делоВоенное делоМария Захарова подтвердила, что Смоленков работал в посольстве в США

Как сообщает ТАСС, официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью Telegram-каналу «Расстрига» сообщила, что называемый СМИ американским шпионом экс-сотрудник администрации российского президента Олег Смоленков действительно работал в Российском посольстве в Вашингтоне.
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Захарова подтвердила, что Смоленков работал в посольстве в США

ТАСС04:31

Захарова подтвердила работу «шпиона ЦРУ» Смоленкова в посольстве в США

РБК05:29

Захарова: Смоленков работал в посольстве в США

Московский Комсомолец05:00

Захарова рассказала о работе шпиона Смоленкова в посольстве в Вашингтоне

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Захарова рассказала о работе Смоленкова в посольстве США

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Захарова подтвердила, что «шпион» Смоленков работал в Посольстве РФ в США

Life.ru05:03

МИД подтвердил работу «агента ЦРУ» Смоленкова в посольстве России в США

Дождь05:31
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 11:10, Вашингтон
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В правительстве Крыма поддержали двойное название республики

Ранее с инициативой о переименовании Республики Крым в Республику Крым - Тавриду выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма "Таврида" Иван Шонус.
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Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.
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Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
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Экономика

Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России

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Умер актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Брайан Терк

Американский актер, известный по роли в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" Брайан Терк умер на 50-м году жизни после длительной болезни, сообщил таблоид The Sun.
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США обвинили Иран в атаках на объекты Saudi Aramco

Госсекретарь США Майк Помпео в Twitter обвинил власти Ирана в организации атак на нефтяные объекты саудовской Saudi Aramco.
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Происшествия

В Мариуполе расстреляли в упор ополченца батальона «Пятнашка»

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Хоккей

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Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
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В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
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Вскоре в Подмосковье появится мусоросжигательный завод, построенный по японским технологиям.
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Следствие просит арестовать хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве

Следствие направило в суд ходатайство об избрании меры пресечения хоккеисту Игорю Мусатову по делу о мошенничестве, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:00
Политика

Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии

Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.
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Внучка Боярского показала фото в мини-платье

20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
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Глава SpaceX: Марс нужно согреть, чтобы он стал пригодным для жизни

Поскольку земляне все же планируют осуществлять пилотируемые миссии по изучению Красной планеты, стоит задуматься о том, что условия обитания на Марсе неблагоприятные для человека.
Goroday.ru вчера в 16:25
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В Кремле прокомментировали новости об интеграции России и Белоруссии

Сведения СМИ о программе экономической интеграции России и Белоруссии носят «сугубо предварительный характер».
Свободная Пресса 07:37
Политика

В ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня".
Газета.Ru 09:08
Политика

Путин подвел итоги переговоров с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин рассказал о содержании двухчасовых переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
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Актёр Борис Смолкин прокомментировал слухи о болезни Заворотнюк

Актёр Борис Смолкин прокомментировал слухи о болезни Заворотнюк, которые появились в СМИ на минувшей неделе.
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Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

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Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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