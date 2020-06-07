Политика
Газета.RuЗахарова похвалила США за намерение помочь в ликвидации ЧП в Норильске
Предложение США помочь в устранении последствий ЧП в Норильске, где 20 тыс. тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная, Москва воспринимает как проявление конструктива, подчеркнула представитель МИД России Мария Захарова.
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Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Политика
Пушков назвал бредом слова Макфола о беспорядках в США
Российский сенатор Алексей Пушков назвал бредом заявления экс-посла США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
Российская газета 01:39
Общество
Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений в Москве
На следующей неделе власти Москвы могут принять «более радикальные решения» по снятию ограничительных мер, введённых из-за эпидемии COVID-19.
RT на русском 05 июня в 18:48
Общество
За сутки в Тульской области выявлено 115 новых случаев коронавируса
За сутки в Тульской области у 115 жителей подтвержден COVID-19. Всего в регионе 4620 заболевших.
Тульские новости 03:41
Шоу-бизнес
В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину
Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
Здоровье
В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде
РЕН ТВ вчера в 10:41
Общество
В России выявили 8 984 новых случая коронавируса за сутки
38,5 процента из новых заразившихся не имели клинических проявлений болезни.
Snob.ru 03:38
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском вчера в 14:27
Кино
Фильм «Прислуга» вновь популярен на фоне протестов, но активисты призывают не смотреть его
Интерес к фильму вырос на фоне протестов против расизма, которые проходят в США после гибели Джорджа Флойда.
КиноПоиск вчера в 04:58
Здоровье
42 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
6 июня в Амурской области зарегистрировано 42 новых случая коронавируса: 19 - в Благовещенске, 13 - в Свободном, пять - в Магдагачинском районе, по два - в Шимановске и Серышевском районе, один - в Тынде.
Телепорт вчера в 03:57
Политика
Решение Трампа о выводе войск застало ФРГ врасплох
Ранее издание Reuters сообщало, что президент США Дональд Трамп отдал приказ сократить численность американских военнослужащих в ФРГ.
RuNews24.ru вчера в 10:53
Политика
США собираются «подарить» Германию России
Наказание действительно последовало, и буквально в пятницу американские СМИ раскрыли план этого наказания, но есть важный нюанс: многие, в том числе американские, эксперты справедливо считают, что эти действия скорее усилят дистанцирование между США и Евросоюзом и даже помогут России.
РИА Новости 01:00
Общество
В ВОЗ изменили рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению масок.
ВашГород.ру вчера в 23:07
Общество
Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Футбол
«Вердер» — «Вольфсбург»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Германии
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 30-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Вердер» — «Вольфсбург».
Чемпионат 04:15
Футбол
Жена сербского футболиста в США осудила мародеров. Игрока уволили
Вести.Ru вчера в 03:50
Общество
Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру
Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Политика
Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции
По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК 05 июня в 06:23
Общество
В Саратовской области за сутки выявили 112 случаев коронавируса
В Саратовской области за сутки выявили 112 случаев коронавируса, сообщает сегодня, 7 июня, областной оперативный штаб.
FreeNews-Volga 01:13
Единоборства
Макгрегор заявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
RT на русском 01:27
Общество
Данные оперштаба по коронавирусу: темп прироста стабильно снижается
Суточный прирост выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в России держится примерно на одном уровне уже третью неделю, темп прироста стабильно снижается и сейчас составляет 1,97 процента.
Вести.Ru вчера в 03:56
Единоборства
Нуньес защитила титул на турнире UFC 250
В Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 250, в главном поединке которого встречались Аманда Нуньес и Фелиция Спенсер.
Российская газета 03:04
Общество
Минобороны разъяснило новый порядок поступления в военные вузы
Порядок поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны России в текущем году изменен в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ведомства.
Газета.Ru 04:18
Энергетика
Мексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля
Накануне, 6 июня, страны ОПЕК и ОПЕК+ согласились продлить сокращение добычи нефти.
РБК вчера в 21:08
Происшествия
На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку
Lenta.ru 05 июня в 13:46
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Политика
«Гринпис» предложил Путину изменить план по восстановлению экономики
Российское отделение «Гринпис» предложило президенту России Владимиру Путину исключить из общенационального плана действий по восстановлению доходов населения и роста экономики положения, способствующие ухудшению экологической ситуации в стране.
Коммерсантъ вчера в 07:58