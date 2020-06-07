Предложение США помочь в устранении последствий ЧП в Норильске, где 20 тыс. тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная, Москва воспринимает как проявление конструктива, подчеркнула представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова похвалила США за намерение помочь в ликвидации ЧП в Норильске

Кино Фильм «Прислуга» вновь популярен на фоне протестов, но активисты призывают не смотреть его Интерес к фильму вырос на фоне протестов против расизма, которые проходят в США после гибели Джорджа Флойда.

Здоровье 42 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области 6 июня в Амурской области зарегистрировано 42 новых случая коронавируса: 19 - в Благовещенске, 13 - в Свободном, пять - в Магдагачинском районе, по два - в Шимановске и Серышевском районе, один - в Тынде. 75

Политика Решение Трампа о выводе войск застало ФРГ врасплох Ранее издание Reuters сообщало, что президент США Дональд Трамп отдал приказ сократить численность американских военнослужащих в ФРГ. 27

Политика США собираются «подарить» Германию России Наказание действительно последовало, и буквально в пятницу американские СМИ раскрыли план этого наказания, но есть важный нюанс: многие, в том числе американские, эксперты справедливо считают, что эти действия скорее усилят дистанцирование между США и Евросоюзом и даже помогут России.

Экономика В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 332

Общество Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган. 42

Единоборства Макгрегор заявил о завершении карьеры Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.

Общество Данные оперштаба по коронавирусу: темп прироста стабильно снижается Суточный прирост выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в России держится примерно на одном уровне уже третью неделю, темп прироста стабильно снижается и сейчас составляет 1,97 процента. 1

Единоборства Нуньес защитила титул на турнире UFC 250 В Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 250, в главном поединке которого встречались Аманда Нуньес и Фелиция Спенсер.

Общество Минобороны разъяснило новый порядок поступления в военные вузы Порядок поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны России в текущем году изменен в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ведомства.

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1,1K