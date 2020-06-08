Политика

Газета.RuГазета.RuЗахарова получила новый дипломатический ранг

Официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Марии Захаровой присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла РФ

ТАСС08:30

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Коммерсантъ07:15

Путин присвоил Захаровой высший дипломатический ранг

РБК08:06

Мария Захарова — о получении статуса посла: Настроение рабочее, мы три месяца в состоянии полной мобилизации

Комсомольская правда09:01

Марии Захаровой присвоили новый дипломатический ранг

РИА Новости08:22

Путин присвоил Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла

ФАН06:56

Захаровой присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла

RT на русском06:45
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 11:09, Ашберн
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Сдавать ЕГЭ в этом году планируют более 736 тыс. выпускников

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Федеральные учреждения культуры, которые находятся в регионах России со снятыми ограничениям, смогут возобновить работу с 9 июня.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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