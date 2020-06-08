Политика

Газета.RuГазета.RuЗахарова получила новый дипломатический ранг

Официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Мария Захарова — о получении статуса посла: Настроение рабочее, мы три месяца в состоянии полной мобилизации

Комсомольская правда09:01

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ТАСС08:30

Марии Захаровой присвоили новый дипломатический ранг

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ФАН06:56

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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 17:18, Ашберн
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Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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