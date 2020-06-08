Политика

КоммерсантъКоммерсантъЗахарова получила высший дипломатический ранг посла

Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин присвоил Захаровой высший дипломатический ранг России

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Захаровой присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла

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Путин присвоил Захаровой высший дипломатический ранг

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Путин присвоил Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла

ФАН06:56

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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 18:47, Ашберн
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Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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