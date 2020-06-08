Политика
КоммерсантъЗахарова получила высший дипломатический ранг посла
Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить762
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 09:35, Ашберн
Общество
Масочно-перчаточный режим сохранится в столице
Сергей Собянин отменил режим самоизоляции и график пропусков с 9 июня. С этого дня вновь заработают социальные карты.
Москва 24 09:15
Общество
Русский врач в США заявил, что коронавирус исчез из Нью-Йорка
Обо всем русскоязычный врач-реаниматолог Евгений Пинелис из Нью-Йорка написал в своем Facebook.
Gazeta.SPb вчера в 18:31
Политика
Путин: сострадание и милосердие помогли России выдержать испытание
Москва, 8 июня 2020, 14:49 — REGNUM Жители России выдержала испытание коронавирусом, потому что придерживались нравственных норм: сострадания, взаимопомощи и милосердия.
REGNUM 07:49
Общество
Россиянам разрешили выезжать из страны
Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:40
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты возобновления полетов за рубеж
Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно, отмечал источник.
ТАСС 03:32
Космос
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
Политика
Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 08:04
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
Предлагается также привязать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
РИА Новости 05:08
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова перевоплотилась в блондинку
RuNews24.ru 02:42
Политика
В Армении сменили руководство силовых ведомств
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сменил руководство нескольких силовых ведомств страны.
Lenta.ru 08:23
Гаджеты
Компания Visionox начнет разработку дисплеев с подэкранной камерой
Сегодня китайские СМИ сообщили, что организация готова начать серийное производство дисплеев с подэкранными камерами.
NewInform 08:59
Общество
Собянин обнародовал план снятия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин обнародовал план снятия ограничений в Москве.
Lenta.ru 07:29
Шоу-бизнес
Климова показала загородный дом и похвасталась огородом
Популярная актриса Екатерина Климова показала роскошный загородный дом на Новорижском шоссе.
ФАН 05:53
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Общество
В Мурманской области сняли часть ограничений из-за коронавируса
Власти Мурманской области приняли решение о введении второго этапа снятия ограничений, что стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки в Заполярье, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.
РИА Новости 01:38
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Путешествия
Возобновление внутреннего туризма планируется с 1 июля
Зампред правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что возобновить туристические поездки между регионами планируется с 1 июля.
Коммерсантъ 04:33
Общество
Путин поддержал идею создания фонда для обеспечения детей лекарствами
Москва, 8 июня 2020, 15:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал идею создания фонда помощи детям, которые нуждаются в дорогостоящих лекарствах.
REGNUM 08:45
Авто
Российский Kia Optima оборудуют новым мотором
Согласно свежему сертификату одобрения типа транспортного средства, который опубликовали поклонники марки на своем профильном форуме, новый Kia K5 будет комплектоваться для нашей страны двумя агрегатами и двумя автоматическими коробками передач.
SpeedMe вчера в 07:56
Политика
Изменения внесли на сайт голосования по поправкам к Конституции России
Информацию о президентских сроках добавили на сайт голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщают источники СМИ.
Экономика сегодня 01:29
Хоккей
«Торпедо» подпишет контракт с нападающим «Анахайма» Джастином Клузом
Нижний Новгород, 8 июня 2020, 16:31 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» близок к подписанию контракта с Джастином Клузом, информирует портал «Бизнес Online».
REGNUM 09:31
Политика
Песков прокомментировал решение Собянина о снятии ограничений в Москве
Снятие эпидемиологических ограничений - в компетенции главы региона, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее решение столичных властей.
ТАСС 08:20
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
Lenta.ru 05:08
Происшествия
В Приморье завели дело против мужчины, улегшегося в чаше Вечного огня
Ранее в социальных сетях появилось видео, вызвавшее резонанс в Приморье: в чаше Вечного огня мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в Артеме, небрежно развалившись, лежит мужчина, упираясь ногами в звезду в центре чаши.
РИА Новости 08:36
Политика
В Нидерландах возобновляются слушания по делу о сбитом на востоке Украины малайзийском «Боинге»
Россия никогда не уклонялась от ответственности, однако в ситуации с малайзийским «Боингом» нет никаких доказательств, — говорил ранее Владимир Путин.
Эхо Москвы 01:32
Космос
SpaceX намерена запустить на орбиту 60 интернет-спутников Starlink
Газета.Ru 05 июня в 06:42
Здоровье
РФПИ предупредил о мошенничестве с препаратами на основе «Фавипиравира»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), и группа компаний "Химрар" заявили об участившихся случаях мошенничества с продажей препаратов с действующим веществом "Фавипиравир" (используется для лечения коронавируса).
ТАСС 09:22
Армия и оружие
России предсказали скорую победу над НАТО после вывода войск США из Германии
Россия сможет одержать скорую победу над странами НАТО после того, как по решению президента США Дональда Трампа из Германии будет выведена часть американских войск.
Lenta.ru 08:34
Политика
New Yorker: Путин отверг просьбу Трампа ввести войска
New Yorker опубликовал юмористическую заметку комика и писателя Энди Боровица, который представил, что президент США Дональд Трамп мог бы обратиться за помощью к российскому коллеге Владимиру Путину на фоне протестов.
Рамблер 09:19