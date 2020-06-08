Политика

КоммерсантъКоммерсантъЗахарова получила высший дипломатический ранг посла

Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Марии Захаровой присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла РФ

ТАСС07:17

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Коммерсантъ07:15

Марии Захаровой присвоен высший дипломатический ранг

Интерфакс07:12

Путин присвоил Захаровой высший дипломатический ранг

РБК06:59

Путин присвоил Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла

ФАН06:56

Путин присвоил Захаровой ранг посла

REGNUM06:51

Захаровой присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла

RT на русском06:45
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Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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