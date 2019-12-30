Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова пообещала «комплексный ответ» притесняющим Sputnik в Эстонии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ препятствующим работе Sputnik в Эстонии будет «комплексным и интересным».
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Захарова: ответ на преследование Sputnik Эстония будет комплексным

Sputnik Эстония00:10

Захарова анонсировала «интересный» ответ на притеснение Sputnik в Эстонии

Известиявчера в 21:53

Захарова пообещала «интересный ответ» тем, кто стоит за притеснениями Sputnik в Эстонии

ТАССвчера в 17:50

Захарова рассказала, каким будет ответ на ситуацию со Sputnik Эстония

РИА Новостивчера в 19:56

Захарова пообещала «комплексный ответ» притесняющим Sputnik в Эстонии

RT на русскомвчера в 18:36

Захарова пригрозила ответственным за притеснения Sputnik в Эстонии

Московский Комсомолецвчера в 18:31

Захарова пообещала «интересный ответ» притесняющим Sputnik в Эстонии

Телеканал 360°вчера в 20:12
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Происшествия

В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

Российская газета вчера в 23:22
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о росте военной активности США в районе Чукотки

Российская газета вчера в 17:08
Экономика

В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
Российская газета 00:16
Экономика

Российские миллиардеры рекордно разбогатели

Состояние российских миллиардеров за 2019 год увеличилось на 52,9 миллиарда долларов.
Lenta.ru 00:52
Политика

Зеленский прокомментировал освобождение экс-беркутовцев

Освобождение экс-бойцов «Беркута» прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
Пятый канал вчера в 18:31
Общество

ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге россиян

ФСБ задержала двух граждан России, которые в новогодние праздники намеревались совершить теракты в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
РБК вчера в 11:28
Хоккей

Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
РБК вчера в 15:47
Общество

Американский кардиолог подал в суд на Apple

Кардиолог из Университета Нью-Йорка Джозеф Визел заявил, что Apple использует его запатентованный способ отслеживания сердцебиения.
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Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками

Lenta.ru вчера в 21:01
Энергетика

Нефть установилась на отметке выше $68 за баррель

Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель в ходе торговой сессии 27 декабря после краткого падения до $67,5 за баррель.
REGNUM 27 декабря в 11:34
Баскетбол

Леброн Джеймс признан лучшим спортсменом десятилетия по версии AP

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признан лучшим спортсменом прошедшего десятилетия по версии издания Associated Press.
Sports.ru вчера в 14:20
Происшествия

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета под Алма-Атой

Следователи рассматривают три версии крушения пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате, сообщил 30 декабря глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Известия вчера в 23:49
Общество

Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть

Роскачество рассказало, на что обращать внимание при выборе рыбных консервов и какие из них нельзя покупать из-за опасности для здоровья, рекомендации приводятся в сообщении организации.
РИА Новости 00:27
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова устроила грандиозный день рождения дочери

Накануне младшей дочери телеведущей Екатерины Стриженовой, Александре, исполнилось 19 лет.
7Дней.ру вчера в 23:05
Экономика

Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы

Чайка вложил в НИК 400 млн руб. и получил 80% компании, оставшиеся 20% — Алексей Трошин — основатель инжинирингового центра «Элтех СПб», который возглавил НИК.
РБК 01:00
Хоккей

Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России

Rambler News Service вчера в 05:19
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Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro получит возможность зарядки за 35 минут

Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro оснастят механизмом быстрой зарядки, который позволит восстановить автономность работы всего за 35 минут.
Дни24 27 декабря в 03:33
Политика

Обмен пленными в Донбассе состоялся

Интерфакс вчера в 07:07
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу

Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
News.ru вчера в 08:30
Спорт

Устюгов прокомментировал победу в масс-старте на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов поделился эмоциями после победы в масс-старте на 15 км свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в Швейцарии.
Sportbox.RU 28 декабря в 10:45
Общество

Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать

Известия вчера в 20:06
Общество

В Китае учёный осуждён на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) приговорил китайского учёного Хэ Цзянькуя к трём годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов.
RT на русском 00:38
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 января

С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции.
Известия вчера в 16:02
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
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Транспорт

Китай открыл скоростную железную дорогу в рамках подготовки к ОИ-2022

Известия вчера в 22:56
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Paparazzi.ru вчера в 16:20
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В Минске рассказали о ходе переговоров с Москвой по интеграции

Как заявлял по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции блокируют три группы вопросов: в сфере нефти, газа и налогов.
РИА Новости вчера в 14:15
Политика

Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
РИА Новости вчера в 12:20
Общество

Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ

Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".
РИА Новости вчера в 23:50
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Москвичей предупредили о метели и гололедице

Москва 24 00:24
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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