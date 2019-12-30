Политика
RT на русскомЗахарова пообещала «комплексный ответ» притесняющим Sputnik в Эстонии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ препятствующим работе Sputnik в Эстонии будет «комплексным и интересным».
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Захарова пригрозила ответственным за притеснения Sputnik в Эстонии
Московский Комсомолецвчера в 18:31
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:09, Ашберн
Происшествия
В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек
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В Минобороны сообщили о росте военной активности США в районе Чукотки
Экономика
В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
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Российские миллиардеры рекордно разбогатели
Состояние российских миллиардеров за 2019 год увеличилось на 52,9 миллиарда долларов.
Политика
Зеленский прокомментировал освобождение экс-беркутовцев
Освобождение экс-бойцов «Беркута» прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
Общество
ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге россиян
ФСБ задержала двух граждан России, которые в новогодние праздники намеревались совершить теракты в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
Хоккей
Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею
Сборная России проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
Общество
Американский кардиолог подал в суд на Apple
Кардиолог из Университета Нью-Йорка Джозеф Визел заявил, что Apple использует его запатентованный способ отслеживания сердцебиения.
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Охлобыстин извинился перед проститутками
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Нефть установилась на отметке выше $68 за баррель
Нефть марки Brent установилась выше $68 за баррель в ходе торговой сессии 27 декабря после краткого падения до $67,5 за баррель.
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Леброн Джеймс признан лучшим спортсменом десятилетия по версии AP
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признан лучшим спортсменом прошедшего десятилетия по версии издания Associated Press.
Происшествия
МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета под Алма-Атой
Следователи рассматривают три версии крушения пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате, сообщил 30 декабря глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Общество
Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть
Роскачество рассказало, на что обращать внимание при выборе рыбных консервов и какие из них нельзя покупать из-за опасности для здоровья, рекомендации приводятся в сообщении организации.
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова устроила грандиозный день рождения дочери
Накануне младшей дочери телеведущей Екатерины Стриженовой, Александре, исполнилось 19 лет.
Экономика
Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы
Чайка вложил в НИК 400 млн руб. и получил 80% компании, оставшиеся 20% — Алексей Трошин — основатель инжинирингового центра «Элтех СПб», который возглавил НИК.
Хоккей
Капитан сборной Канады извинился за инцидент во время гимна России
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro получит возможность зарядки за 35 минут
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro оснастят механизмом быстрой зарядки, который позволит восстановить автономность работы всего за 35 минут.
Политика
Обмен пленными в Донбассе состоялся
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.
Спорт
Устюгов прокомментировал победу в масс-старте на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов поделился эмоциями после победы в масс-старте на 15 км свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в Швейцарии.
Общество
Производимые в России гражданские самолеты могут переименовать
Общество
В Китае учёный осуждён на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) приговорил китайского учёного Хэ Цзянькуя к трём годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов.
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 января
С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Транспорт
Китай открыл скоростную железную дорогу в рамках подготовки к ОИ-2022
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Несколько дней назад телеведущей Лере Кудрявцевой была сделана срочная операция.
Политика
В Минске рассказали о ходе переговоров с Москвой по интеграции
Как заявлял по итогам переговоров президентов двух стран министр экономического развития Максим Орешкин, финальные договоренности между Россией и Белоруссией в части интеграции блокируют три группы вопросов: в сфере нефти, газа и налогов.
Политика
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ
Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".
Общество