Политика
RT на русскомЗахарова пообещала «комплексный ответ» притесняющим Sputnik в Эстонии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ препятствующим работе Sputnik в Эстонии будет «комплексным и интересным».
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Политика
В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена
Свыше 20 человек отказываются от участия в обмене лицами, удерживаемыми Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).
Футбол
«Брайтон» хочет приобрести Чалова в январе
По данным The Sun, английский клуб хочет приобрести игрока уже в январе.
Общество
Россиянам дали советы по выбору мандаринов
При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Армия и оружие
Новые виды вооружения разработают для истребителей Су-57
Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что для истребителей пятого поколения Су-57 разработают новые виды вооружения, передает РИА "Новости".
Единоборства
Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Армия и оружие
Американские СМИ назвали «Авангард» новой главой в гонке вооружений
Гиперзвуковой блок «Авангард» только заступил на боевое дежурство, но американские СМИ уже успели рассказать об этом событии, пишет RT.
Авто
Экс-ведущий Top Gear рассказал, как он определяет качество автомобилей
Экс-ведущий шоу Top Gear Джеймс Мэй заявил, что качество и надежность автомобилей напрямую зависят от чистоты туалетов на заводах, где их выпускают.
Происшествия
В Благовещенске эвакуируют детсады из-за сообщений о «минировании»
Детские сады эвакуируют в Благовещенске из-за сообщений о "минировании", часть адресов уже проверена, информация об опасных предметах не подтверждается, сообщает администрация города.
Общество
ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге россиян
ФСБ задержала двух граждан России, которые в новогодние праздники намеревались совершить теракты в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
Политика
Байден объяснил отказ давать показания по импичменту Трампа
Бывший вице-президент США Джо Байден отказался давать показания в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Политика
Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти
За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
Политика
Премьер Польши ответил Путину из-за пакта Молотова-Риббентропа
В своем Twitter он опубликовал документ, в котором изложил позицию Варшавы по Второй мировой войне, а также о пакте Молотова - Риббентропа.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Политика
Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах
Ввести правила поведения чиновников на корпоративах предложил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.
Футбол
Гвардиола побил рекорд Моуринью
Гвардиола побил рекорд Жозе Моуринью – португалец одержал сто побед в 142 матчах.
Авто
Volkswagen начал прием заказов на бюджетный кроссовер Jetta VS7
В немецкой компании Volkswagen начали прием предзаказов на кроссовер Jetta VS7.
Происшествия
МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате
МВД Казахстана отрабатывает несколько версий крушения самолета Fokker-100 в Алма-Ате, пишет Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Экономика
Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Правительство, «Ростех», Росавиация, ВТБ и Сбербанк обсуждают вопрос создания и развития на Дальнем Востоке новой авиакомпании, пишут «Известия» со ссылкой на письмо замминистра транспорта Александра Юрчика члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Шоу-бизнес
В Сети обнаружили оптическую иллюзию на фото с Полиной Гагариной
В Сети обратили внимание на оптическую иллюзию на одной из фотографий, выложенных певицей Полиной Гагариной в инстаграме.
Хоккей
Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею
Сборная России проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
Гаджеты
В России появился смартфон за 8 тысяч рублей с огромным экраном, NFC, кучей памяти и батареей на 4000 мАч
На отечественном рынке начались продажи смартфона Digma City 653, оценивающегося в 7 990 рублей.
Общество
Названы главные перемены в жизни россиян в 2019 году
Самыми обсуждаемыми нововведениями в России в 2019 году стали повышение возраста выхода на пенсию и реформа в сфере бытовых отходов.