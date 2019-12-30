Политика

RT на русскомRT на русскомЗахарова пообещала «комплексный ответ» притесняющим Sputnik в Эстонии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ препятствующим работе Sputnik в Эстонии будет «комплексным и интересным».
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Захарова пообещала «интересный ответ» притесняющим Sputnik в Эстонии

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Захарова пообещала «интересный ответ» тем, кто стоит за притеснениями Sputnik в Эстонии

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RT на русском18:36

Как западные фонды пытаются развалить РФ «либеральными» тренингами

РЕН ТВ17:19
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В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена

Свыше 20 человек отказываются от участия в обмене лицами, удерживаемыми Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).
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По данным The Sun, английский клуб хочет приобрести игрока уже в январе.
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Россиянам дали советы по выбору мандаринов

При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Lenta.ru вчера в 07:08
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Новые виды вооружения разработают для истребителей Су-57

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Газета.Ru 21:24
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Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
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Американские СМИ назвали «Авангард» новой главой в гонке вооружений

Гиперзвуковой блок «Авангард» только заступил на боевое дежурство, но американские СМИ уже успели рассказать об этом событии, пишет RT.
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Экс-ведущий Top Gear рассказал, как он определяет качество автомобилей

Экс-ведущий шоу Top Gear Джеймс Мэй заявил, что качество и надежность автомобилей напрямую зависят от чистоты туалетов на заводах, где их выпускают.
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В Благовещенске эвакуируют детсады из-за сообщений о «минировании»

Детские сады эвакуируют в Благовещенске из-за сообщений о "минировании", часть адресов уже проверена, информация об опасных предметах не подтверждается, сообщает администрация города.
РИА Новости 21:55
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ФСБ задержала подозреваемых в подготовке теракта в Петербурге россиян

ФСБ задержала двух граждан России, которые в новогодние праздники намеревались совершить теракты в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
РБК 11:28
Политика

Байден объяснил отказ давать показания по импичменту Трампа

Бывший вице-президент США Джо Байден отказался давать показания в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
РБК вчера в 18:31
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Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
РИА Новости 12:20
Политика

Премьер Польши ответил Путину из-за пакта Молотова-Риббентропа

В своем Twitter он опубликовал документ, в котором изложил позицию Варшавы по Второй мировой войне, а также о пакте Молотова - Риббентропа.
Московский Комсомолец 14:59
Политика

Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
ТАСС 05:15
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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом под Псковом

Известия 21:23
Происшествия

СК проводит проверку по факту падения гимнастки в цирке Владивостока

RT на русском 22:36
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В России могут создать единый бренд для гражданского самолетостроения

Ведомости 20:14
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Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах

Ввести правила поведения чиновников на корпоративах предложил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.
Известия 20:47
Футбол

Гвардиола побил рекорд Моуринью

Гвардиола побил рекорд Жозе Моуринью – португалец одержал сто побед в 142 матчах.
Евро-футбол.ру 15:14
Авто

Volkswagen начал прием заказов на бюджетный кроссовер Jetta VS7

В немецкой компании Volkswagen начали прием предзаказов на кроссовер Jetta VS7.
Car.ru вчера в 05:47
Происшествия

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате

МВД Казахстана отрабатывает несколько версий крушения самолета Fokker-100 в Алма-Ате, пишет Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Общество

Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
RT на русском вчера в 17:02
Общество

В Москве простились с Галиной Волчек

Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
ТАСС 04:53
Экономика

Правительство предложило создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Правительство, «Ростех», Росавиация, ВТБ и Сбербанк обсуждают вопрос создания и развития на Дальнем Востоке новой авиакомпании, пишут «Известия» со ссылкой на письмо замминистра транспорта Александра Юрчика члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову.
РБК 20:26
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
ToDay News Ufa 27 декабря в 10:10
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru вчера в 14:46
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM 27 декабря в 08:42
Шоу-бизнес

В Сети обнаружили оптическую иллюзию на фото с Полиной Гагариной

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РИА Новости вчера в 18:00
Хоккей

Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею

Сборная России проиграла команде США в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
РБК 15:47
Гаджеты

В России появился смартфон за 8 тысяч рублей с огромным экраном, NFC, кучей памяти и батареей на 4000 мАч

На отечественном рынке начались продажи смартфона Digma City 653, оценивающегося в 7 990 рублей.
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Названы главные перемены в жизни россиян в 2019 году

Самыми обсуждаемыми нововведениями в России в 2019 году стали повышение возраста выхода на пенсию и реформа в сфере бытовых отходов.
Известия 19:02
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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