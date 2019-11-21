Политика

Piter.tvPiter.tvЗахарова пошутила о «краже» унитазов с задержанных украинских кораблей

Дипломат прокомментировала ситуацию со сантехникой на украинских кораблях. Мария Захарова пошутила о "краже" унитазов с задержанных украинских кораблей. Официальный представитель МИДА РФ иронично восприняла сообщение украинских коллег о потере сантехники.
Читать в источнике
Комментировать64
с чего всё началось

Захарова прокомментировала «пропажу» унитазов с украинских кораблей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления украинской стороны о «пропаже» унитазов с кораблей, которые были возвращены Киеву.
RT на русскомвчера в 09:05

Подробнее о событии

Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей

РБКвчера в 11:39

Захарова прокомментировала «пропажу» унитазов с украинских кораблей

Национальная служба новостейвчера в 09:31

Захарова порассуждала о связи сантехники с украинской боеспособностью

Lenta.ruвчера в 10:26

МИД РФ ответил на «пропажу» унитазов с украинских кораблей

Газета.Ruвчера в 09:46

Захарова пошутила о пропавших украинских унитазах

Московский Комсомолецвчера в 10:34

Захарова пошутила о «краже» унитазов с задержанных украинских кораблей

РИА Новостивчера в 09:30

Захарова прокомментировала «пропажу» унитазов с украинских кораблей

RT на русскомвчера в 09:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 01:03, Ашберн
Происшествия

В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

Стрельба в колледже Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ.
РИА Новости вчера в 20:51
Политика

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Известия вчера в 08:02
Общество

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Российская газета вчера в 12:35
Футбол

Почеттино оставил прощальное послание футболистам «Тоттенхэма»

47-летний наставник вместе со своим тренерским штабом написал прощальные слова футболистам на тактической доске.
Евро-футбол.ру 00:19
Происшествия

В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы

В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
РБК вчера в 23:34
Экономика

В московских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования

Сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу экспресс-кредитования в аптеках, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 20:52
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка

ЦБ РФ с 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кредпромбанка (Ярославль), говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости 00:36
Происшествия

В Подмосковье задержаны угрожавшие должнику расправой лжеколлекторы

В Подмосковье задержаны подозреваемые в угрозах расправой должникам микрофинансовых организаций.
Известия вчера в 23:33
Общество

Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.
РБК вчера в 14:42
Политика

Вучич: Сербия не вступит ни в НАТО, ни в ОДКБ

Сербия останется приверженной политике военного нейтралитета и не вступит ни в НАТО, ни в ОДКБ.
News.ru вчера в 14:46
Происшествия

Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

Российская газета вчера в 17:28
Авто

Компания Haval адаптирует свои кроссоверы под климат России

Автоновости дня 19 ноября в 13:37
Происшествия

Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга

Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Известия 00:45
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев заявил о проблемах после похудения

iReactor вчера в 04:06
Музыка

Coldplay отказались от гастролей ради экологии

РЕН ТВ вчера в 14:39
Футбол

Бывший футболист «Спартака» Кульков перенёс 14-часовую операцию

News.ru вчера в 08:45
Фигурное катание

Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце на заключительном этапе «Гран-при» в японском Саппоро.
Спорт-Экспресс 00:00
Авто

Внедорожник GAC GS8 поступил к дилерам в России

Новый внедорожник GAC GS8, российские продажи которого начнутся уже в декабре, добрался до дилеров.
Автоновости дня 20 ноября в 10:29
Транспорт

Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
RT на русском вчера в 06:14
Политика

США придется 7 лет расплачиваться за задержку «Северного потока-2»

Ранее Круз представил законопроект, который, по его оценке, задержит введение в строй "Северного потока-2" как минимум на год.
Утро.ru вчера в 03:41
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ вчера в 14:21
Общество

Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
REGNUM вчера в 10:58
Политика

Кем стали лидеры «оранжевой революции» на Украине спустя 15 лет

РИА Новости 00:29
Шоу-бизнес

Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой

Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
StarHit.ru 20 ноября в 16:00
Футбол

«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука

Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Газета.Ru вчера в 10:59
Происшествия

Два пилота ВВС США погибли при инциденте на авиабазе в Оклахоме

РИА Новости вчера в 13:05
Экономика

«Газпром» назвал стоимость выставленного на продажу пакета акций

"Газпром газораспределение" - дочерняя компания "Газпрома" - установила цену продажи 3,59-процентного пакета акций холдинга в 220,72 рубля за акцию.
ТАСС 00:40
Футбол

Юран считает, что россияне не скандировали оскорбления в адрес Дзюбы

Бывший футболист сборной России Сергей Юран выразил уверенность, что оскорбительные кричалки в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино скандировали не российские фанаты.
RT на русском 20 ноября в 06:45
Авто

Land Rover Defender показан на автосалоне

В апреле обновленный Defender от Land Rover вместе ссуперкаром Aston Martin Valhalla появится в фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать», а сейчас автомобиль показывают на автосалоне в Лос-Анджелесе Обновленный Defender от Land Rover сыграет главную роль в новой киноленте о Джеймсе Бонде, и один из автомобилей, который участвовал в съемках, показывается на автосалоне в Лос-Анджелесе.
SpeedMe 20 ноября в 16:24
Политика

Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
RT на русском вчера в 11:26
Как работают Яндекс.Новости?
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
Главное