Политика
Piter.tvЗахарова пошутила о «краже» унитазов с задержанных украинских кораблей
Дипломат прокомментировала ситуацию со сантехникой на украинских кораблях. Мария Захарова пошутила о "краже" унитазов с задержанных украинских кораблей. Официальный представитель МИДА РФ иронично восприняла сообщение украинских коллег о потере сантехники.
Читать в источнике
Оценить36
с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления украинской стороны о «пропаже» унитазов с кораблей, которые были возвращены Киеву.RT на русскомвчера в 09:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Захарова прокомментировала «пропажу» унитазов с украинских кораблей
Национальная служба новостейвчера в 09:31
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 01:03, Ашберн
Происшествия
В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду
Стрельба в колледже Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ.
Политика
Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей
Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра
В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Футбол
Почеттино оставил прощальное послание футболистам «Тоттенхэма»
47-летний наставник вместе со своим тренерским штабом написал прощальные слова футболистам на тактической доске.
Происшествия
В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы
В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
Экономика
В московских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования
Сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу экспресс-кредитования в аптеках, сообщает «Коммерсантъ».
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка
ЦБ РФ с 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кредпромбанка (Ярославль), говорится в сообщении регулятора.
Происшествия
В Подмосковье задержаны угрожавшие должнику расправой лжеколлекторы
В Подмосковье задержаны подозреваемые в угрозах расправой должникам микрофинансовых организаций.
Общество
Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей
Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил.
Политика
Вучич: Сербия не вступит ни в НАТО, ни в ОДКБ
Сербия останется приверженной политике военного нейтралитета и не вступит ни в НАТО, ни в ОДКБ.
Происшествия
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы
Авто
Компания Haval адаптирует свои кроссоверы под климат России
Происшествия
Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга
Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев заявил о проблемах после похудения
Музыка
Coldplay отказались от гастролей ради экологии
Футбол
Бывший футболист «Спартака» Кульков перенёс 14-часовую операцию
Фигурное катание
Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце
Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон установили мировой рекорд в ритм-танце на заключительном этапе «Гран-при» в японском Саппоро.
Авто
Внедорожник GAC GS8 поступил к дилерам в России
Новый внедорожник GAC GS8, российские продажи которого начнутся уже в декабре, добрался до дилеров.
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Политика
США придется 7 лет расплачиваться за задержку «Северного потока-2»
Ранее Круз представил законопроект, который, по его оценке, задержит введение в строй "Северного потока-2" как минимум на год.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Общество
Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
Футбол
«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука
Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Происшествия
Два пилота ВВС США погибли при инциденте на авиабазе в Оклахоме
Экономика
«Газпром» назвал стоимость выставленного на продажу пакета акций
"Газпром газораспределение" - дочерняя компания "Газпрома" - установила цену продажи 3,59-процентного пакета акций холдинга в 220,72 рубля за акцию.
Футбол
Юран считает, что россияне не скандировали оскорбления в адрес Дзюбы
Бывший футболист сборной России Сергей Юран выразил уверенность, что оскорбительные кричалки в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино скандировали не российские фанаты.
Авто
Land Rover Defender показан на автосалоне
В апреле обновленный Defender от Land Rover вместе ссуперкаром Aston Martin Valhalla появится в фильме о Джеймсе Бонде «Не время умирать», а сейчас автомобиль показывают на автосалоне в Лос-Анджелесе Обновленный Defender от Land Rover сыграет главную роль в новой киноленте о Джеймсе Бонде, и один из автомобилей, который участвовал в съемках, показывается на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.