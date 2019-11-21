Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления украинской стороны о «пропаже» унитазов с кораблей, которые были возвращены Киеву.

с чего всё началось

Дипломат прокомментировала ситуацию со сантехникой на украинских кораблях. Мария Захарова пошутила о "краже" унитазов с задержанных украинских кораблей. Официальный представитель МИДА РФ иронично восприняла сообщение украинских коллег о потере сантехники.

Захарова пошутила о «краже» унитазов с задержанных украинских кораблей

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