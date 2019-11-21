Политика

URA.RuURA.RuЗахарова пошутила о пропаже сантехники с украинских кораблей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на пропажу унитазов с украинских кораблей, которые РФ вернула Украине. Своим мнением сотрудник ведомства поделилась на брифинге с журналистами.
Читать в источнике
Комментировать3
Мария Захарова
Я одного не понимаю: как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники?
— Мария Захарова, российский дипломатРБК 11:39
с чего всё началось

Захарова прокомментировала «пропажу» унитазов с украинских кораблей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления украинской стороны о «пропаже» унитазов с кораблей, которые были возвращены Киеву.
RT на русском09:05

Подробнее о событии

Захарова прокомментировала «пропажу» унитазов с украинских кораблей

RT на русском09:05

Захарова пошутила о «краже» унитазов с задержанных украинских кораблей

РИА Новости09:30

Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей

РБК11:39

Захарова прокомментировала «пропажу» унитазов с украинских кораблей

Национальная служба новостей09:31

Захарова порассуждала о связи сантехники с украинской боеспособностью

Lenta.ru10:26

Захарова пошутила о пропавших украинских унитазах

Московский Комсомолец10:34

МИД РФ ответил на «пропажу» унитазов с украинских кораблей

Газета.Ru09:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 22:07, Ашберн
Происшествия

Тело 17-летнего подростка обнаружили во дворе 16-этажки в Чите

Тело 17-летнего подростка обнаружили очевидцы 21 ноября около 21:00 во дворе 16-этажки в Чите по адресу ул. Ингодинская, 27.
Zab.RU 20:45
Политика

Трамп хочет рассмотрения импичмента в сенате

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы его импичмент рассмотрели в сенате, в случае если палата представителей продвинется в этом вопросе.
Газета.Ru 20:23
Общество

Путин назвал «чушью» новый порядок медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к удорожанию справок.
Известия 17:36
Армия и оружие

В Турции рассказали о зоне безопасности на севере Сирии

РИА Новости 03:32
Общество

Путин вручил звезды Героев России посадившим самолет в поле летчикам

Президент России Владимир Путин вручил золотые медали Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые посадили аварийный борт Airbus А321 с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
Газета.Ru 12:25
Политика

Адвокат объяснил пропажу оборудования с украинских кораблей

Следователи ФСБ России демонтировали и изъяли с задержанных после инцидента в Керченском проливе украинских кораблей все оборудование и вооружение, приобщив их к материалам дела в качестве вещественных доказательств.
Известия 08:02
Фигурное катание

В Японии пройдет заключительный этап Гран-при по фигурному катанию

Заключительный этап Гран-при по фигурному катанию принимает в пятницу, 22 ноября, Япония.
Кривое-зеркало.ру 17:40
Происшествия

Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе

В четверг СУ СК по Пензенской области обнародовал первые результаты предварительного расследования трагедии на теплотрассе в Пензе, где в яму с кипятком упал легковой автомобиль, погибли двое мужчин.
Российская газета 05:57
Происшествия

В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

У студента, устроившего стрельбу в колледже Благовещенска, были суицидальные наклонности.
РБК 22:00
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru вчера в 14:49
Музыка

Шнуров извинился перед верующими за провокационный клип

Телепрограмма 11:51
Наука

Палеонтологи обнаружили скуловую кость у древней «двуногой» змеи

Исследование показывает, что почти 100 миллионов лет назад у этих змей (у которых были задние конечности) еще была скуловая кость, которая почти исчезла у их современных потомков, сообщает пресс-служба Альбертского университета.
Научная Россия 09:08
Футбол

«Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука

Туринский "Ювентус" договорился о трансфере полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука, сообщает Sport Mediaset.
Газета.Ru 10:59
Футбол

«Шахтер» оштрафовали за объявление на русском языке на стадионе

Донецкий клуб за объявления на русском языке на стадионе «Металлист» в Харькове заплатит штраф в размере 20 000 гривен (около 53 000 рублей).
Sportbox.RU 11:02
Происшествия

Четырехмесячная девочка умерла в Сахалинской области

Четырехмесячная девочка скончалась в селе Красногорск Томаринского района Сахалинской области.
iReactor 21:54
Политика

Запуск «Северного потока-2» перенесли

Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока-2» может состояться до конца текущего года.
Lenta.ru 05:49
Теннис

Россия вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса. Это стало возможным после того, как команда США выиграла со счётом 2:1 у Италии.
Sport.ru 01:14
Экономика

Аптеки предложили покупать лекарства в кредит под 23% годовых

"Партнером выступает МТС-банк, который предлагает целевой потребительский кредит на сумму от 3 тыс. до 300 тыс. руб. Ставка — 23% годовых, срок кредитования — от трех месяцев до года", — пишет "Коммерсант".
URA.Ru 20:35
Экономика

Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России

Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов рассказал про три рецепта для быстрого экономического роста страны.
Газета.Ru 18:51
Общество

Частный детектив из Германии просится на суд по делу МН17

Своё расследование Реш вёл с 2014 года, а через год швейцарская прокуратура по запросу Нидерландов вскрыла его банковскую ячейку и забрала документы по делу, которые детективу до сих пор так и не вернули.
News.ru 16:00
Фигурное катание

Туктамышева рассказала о заработках на льду

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, чем в плане финансов отличаются ледовые шоу от официальных соревнований.
News.ru 18:33
Политика

США «работают» с Египтом, чтобы не допустить закупок Су-35

В госдепартаменте США заявили, что «работают» с властями Египта, чтобы не допустить закупок Каиром российских самолетов Су-35, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 17:50
Экономика

Банки заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию

О готовности внедрить систему биометрии в программу лояльности изданию заявили в банках «Открытие», «Абсолют», «Хоум Кредит», «Ак Барс» и Промсвязьбанке.
РБК 20:36
Кино

Власти решили собирать данные о просмотрах сериалов в интернете

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, согласно которым с 2021 года государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сообщает в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к документу.
РБК 20:46
Шоу-бизнес

Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга

ТВ Центр 10:38
Общество

Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
РИА Новости 18:18
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики

Специалисты Роспотребнадзора привели рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 21:16
Происшествия

Директору ООО «Звезда» предъявлено обвинение в мошенничестве

Как сообщается на сайте СК РФ, Хамуляку предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России.
ПолитРоссия 11:03
Здоровье

Сотрудники «скорой» в Челябинской области готовятся к забастовке

Причиной планируемой забастовки стало изменение системы оплаты труда.
Челябинск Сегодня 09:32
Происшествия

Неизвестные ограбили мужчину в районе аэропорта Екатеринбурга

Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.
ТАСС 12:29
Как работают Яндекс.Новости?
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
Главное