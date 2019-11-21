Политика
URA.RuЗахарова пошутила о пропаже сантехники с украинских кораблей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на пропажу унитазов с украинских кораблей, которые РФ вернула Украине. Своим мнением сотрудник ведомства поделилась на брифинге с журналистами.
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Я одного не понимаю: как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники?
— Мария Захарова, российский дипломатРБК 11:39
с чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления украинской стороны о «пропаже» унитазов с кораблей, которые были возвращены Киеву.RT на русском09:05
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Захарова прокомментировала «пропажу» унитазов с украинских кораблей
Национальная служба новостей09:31
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Политика
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Экономика
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Кино
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Сотрудники «скорой» в Челябинской области готовятся к забастовке
Причиной планируемой забастовки стало изменение системы оплаты труда.
Происшествия
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Неизвестные с оружием украли около 30 миллионов рублей у мужчины в районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.