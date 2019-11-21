Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления украинской стороны о «пропаже» унитазов с кораблей, которые были возвращены Киеву.

с чего всё началось

Я одного не понимаю: как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на пропажу унитазов с украинских кораблей, которые РФ вернула Украине. Своим мнением сотрудник ведомства поделилась на брифинге с журналистами.

Захарова пошутила о пропаже сантехники с украинских кораблей

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