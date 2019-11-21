Политика

РБКРБКЗахарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге для журналистов отреагировала на сообщения о том, что с возвращенных Киеву кораблей пропала сантехника.
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с чего всё началось

Захарова прокомментировала «пропажу» унитазов с украинских кораблей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления украинской стороны о «пропаже» унитазов с кораблей, которые были возвращены Киеву.
RT на русскомвчера в 09:05

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Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей

РБКвчера в 11:39

Захарова прокомментировала «пропажу» унитазов с украинских кораблей

RT на русскомвчера в 09:05

Захарова порассуждала о связи сантехники с украинской боеспособностью

Lenta.ruвчера в 10:26

МИД РФ ответил на «пропажу» унитазов с украинских кораблей

Газета.Ruвчера в 09:46

Захарова прокомментировала «пропажу» унитазов с украинских кораблей

Национальная служба новостейвчера в 09:31

Захарова пошутила о «краже» унитазов с задержанных украинских кораблей

РИА Новостивчера в 09:30

Захарова пошутила о пропавших украинских унитазах

Московский Комсомолецвчера в 10:34
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Происшествия

Boeing 737 совершил аварийную посадку во Внуково

В московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку самолет авиакомпании UTair. Об этом в пятницу, 22 ноября, узнали «Известия».
Известия 02:22
Экономика

Названа стоимость выставленных на продажу акций «Газпрома»

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября подконтрольная Газпрому компания «Газпром газораспределение» выставила на продажу на Московской бирже 3,59% акций холдинга.
REGNUM 02:20
Транспорт

На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов

Lenta.ru 01:51
Происшествия

В Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве с расчленением

REGNUM 00:43
Политика

Путин: погибшие в Северодвинске разрабатывали уникальное оружие

Ведомости вчера в 13:57
Происшествия

Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
REGNUM 01:48
Авто

Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Коммерсантъ 01:36
Общество

Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили

Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
Туапсинские вести 01:04
Происшествия

Пассажир упал на пути в метро Петербурга

Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».
REGNUM 02:16
Происшествия

Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга

Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Известия 00:45
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Газета.Ru вчера в 22:29
Происшествия

Главу Чехова задержали за мошенничество с имуществом на 7,3 млн рублей

Глава Чехова Марина Кононова задержана по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом на 7,3 млн рублей.
ТАСС 02:25
Происшествия

Аспирант МГУ выпал из окна общежития

Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 01:43
Экономика

АФК «Система» и РКИФ продают 23,7% «Детского мира»

АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продают 23,7% ритейлера «Детский мир», в результате сделки продающие акционеры получат около 15,9 млрд рублей, говорится в сообщении АФК «Система».
Rambler News Service 02:19
Происшествия

В прокуратуре заявили о склонности стрелка из Благовещенска к суициду

РИА Новости вчера в 20:51
Происшествия

Суд оставил в СИЗО обвиняемого в изнасиловании священника из Оренбурга

Оренбургский областной суд признал законным решение суда Промышленного района города о продлении ареста священнику Николаю Стремскому, обвиняемому в изнасиловании.
Известия 02:21
Политика

CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»

Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
Газета.Ru вчера в 23:22
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка

Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора.
Известия 00:58
Общество

Названный Путиным чушью приказ о медосмотре водителей перенесли

Ранее сообщалось, что Минздрав принял решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.
Lenta.ru вчера в 11:02
Политика

Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400

РБК вчера в 15:03
Финансы

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Между США и Китаем Единственными из опрошенных РБК экспертов, чей базовый сценарий на конец года выбивается из коридора 64 – 65 руб. за доллар, оказались аналитики Сбербанка, однако и они допускают сохранение курса около 64 руб. за доллар почти с той же вероятностью.
РБК вчера в 22:00
Финансы

Власти запланировали поднять долю рубля во внешней торговле до 30%

Увеличение доли рубля во внешней торговле до 30% к 2024 году — «слишком амбициозная задача для текущих реалий», считает Донец.
РБК вчера в 16:00
Экономика

«Вертолеты России» не смогли продать свою продукцию Индии и Индонезии

На проходившей в ОАЭ аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках туда вертолетов Ми-171 и Ми-172.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

Новые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» запланированы на конец года

Россия намерена провести новые испытания иперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" до конца года.
Газета.Ru 02:15
Происшествия

В Джанкое ветер сорвал крышу со школы

"Ночью сильным ветром сорвало крышу в школе № 7 в городе Джанкое, общая площадь сорванного участка 840 кв. м, никто не пострадал", - рассказал собеседник агентства.
ТАСС 00:40
Общество

В Петербурге учительницу уволили за откровенный блог в Twitter

Газета.Ru вчера в 09:57
Политика

Нетаньяху назвал обвинения против него попыткой госпереворота

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение генпрокурора Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения попыткой госпереворота, сообщает в четверг AFP.
Парламентская газета вчера в 15:58
Экономика

Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru вчера в 18:39
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Происшествия

Горящий в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео

В Сети появилось видео самолета Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines, загоревшегося после вылета из Лос-Анджелеса.
РИА Новости 01:42
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Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
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