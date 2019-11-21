Политика
РБКЗахарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге для журналистов отреагировала на сообщения о том, что с возвращенных Киеву кораблей пропала сантехника.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления украинской стороны о «пропаже» унитазов с кораблей, которые были возвращены Киеву.RT на русскомвчера в 09:05
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Захарова прокомментировала «пропажу» унитазов с украинских кораблей
Национальная служба новостейвчера в 09:31
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