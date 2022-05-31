ТАССЗахарова потребовала извинений от западных СМИ, распространявших фейки о военных РФОфициальный представитель МИД России Мария Захарова призвала распространявшие заявления бывшего уполномоченного по правам человека Украины Людмилы Денисовой СМИ извиниться за распространение фейков.ТАССДепутат написала в своем Telegram-канале, что Денисова злоупотребляла распространением фейковыми новостями о российской армии.NVL31 мая первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил об увольнении украинского омбудсмена по правам человека Людмилы Денисовой.ИзвестияРоссия начала спецоперацию на Украине 24 февраля.РИА НовостиЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаНародные новостиИзвестияЭкономика сегодняГлавный региональныйВечерняя МоскваРЕН ТВТелеканал 360°ФАНЯмал-МедиаГазета.RuИА Красная ВеснаПодробнее о событииЗахарова потребовала извинений от западных СМИ, работавших пропагандистами при ДенисовойТелеканал 360°18:19Захарова потребовала извинений от западных СМИ за публикацию фейков омбудсмена ДенисовойLenta.ru17:39Захарова потребовала извинений от западных СМИ, распространявших фейки о военных РФТАССвчера в 15:30Захарова призвала к ответу западные СМИ за распространение фейков о спецоперации РФИзвестиявчера в 16:37Захарова потребовала извинений от западных СМИ, распространявших фейки ДенисовойРИА Новостивчера в 15:54Захарова призвала к ответу западные СМИ за распространение фейков о спецоперацииРЕН ТВвчера в 15:52Захарова: распространявшие фейки Денисовой СМИ должны извинитьсяМосковский Комсомолецвчера в 16:47Показать ещёОценить695Поделиться