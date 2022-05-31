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Захарова потребовала извинений от западных СМИ, распространявших фейки о военных РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала распространявшие заявления бывшего уполномоченного по правам человека Украины Людмилы Денисовой СМИ извиниться за распространение фейков.
ТАСС
Депутат написала в своем Telegram-канале, что Денисова злоупотребляла распространением фейковыми новостями о российской армии.
NVL
31 мая первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил об увольнении украинского омбудсмена по правам человека Людмилы Денисовой.
Известия
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля.
РИА Новости

Подробнее о событии

Захарова потребовала извинений от западных СМИ, работавших пропагандистами при Денисовой
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Захарова потребовала извинений от западных СМИ за публикацию фейков омбудсмена Денисовой
Lenta.ru17:39
Захарова потребовала извинений от западных СМИ, распространявших фейки о военных РФ
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Захарова призвала к ответу западные СМИ за распространение фейков о спецоперации РФ
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