Политика
News.ruЗахарова пригрозила Чехии ответными мерами на высылку дипломатов
5 июня МИД Чехии направил посольству РФ в Праге ноту с уведомлением о высылке из страны двух сотрудников диппредставительства. Чуть ранее о признании дипломатов персонами нон грата заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.
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с чего всё началось
— Конечно, будут ответные меры, но самое главное, что это будут не только ответные зеркальные или симметричные меры, — сказала Захарова в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE".Life.ruвчера в 16:35
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Захарова анонсировала зеркальный ответ на высылку российских дипломатов из Чехии
Интерфаксвчера в 16:04
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Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
Российская газета 12:13
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 04:33
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
Происшествия
Независимые журналисты нашли новых свидетелей по делу о катастрофе Boeing в Донбассе
Основатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли новых свидетелей, подтверждающих наличие военных самолетов в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, когда произошла катастрофа Boeing.
ТАСС 14:12
Общество
МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе
Интерфакс 07:34
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Экономика
Финансовые организации выступили против импортозамещения ПО
Финансовые организации выступили против импортозамещения ПО Инициатива по переходу финансовых организаций на российское программное обеспечение (ПО) с 2021 года ставит под угрозу стабильность оказания ими услуг, предупредила в письме Минкомсвязи Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД).
Коммерсантъ 17:55
Происшествия
В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна
В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД.
Коммерсантъ 16:06
Происшествия
Украинец под Киевом устроил массовое убийство
Московский Комсомолец 15:59
Политика
Высланные из Чехии российские дипломаты вылетели в Москву
Двое российских дипломатов, признанные персонами нон грата в Чехии, покинули Прагу.
Известия 17:49
Общество
Мишустин обязал возвращать стоимость билетов за отмененные мероприятия
Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил компенсации за билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия в случае чрезвычайной ситуации.
Журналистская правда вчера в 12:55
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Общество
Главный раввин России заболел коронавирусом
Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
RT на русском 10:25
Кино
Оператор «Дюны» заявил, что каждая часть будет отдельным фильмом
Австралийский кинооператор Грейг Фрейзер рассказал о съемках фильма «Дюна» и заявил, что каждая из частей книги будет отдельным и самостоятельным фильмом.
Невские Новости 00:11
Шоу-бизнес
Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
Гаджеты
Список смартфонов, которые получат Android 11
Ресурс PocketNow слил список смартфонов, которые получат Android 11.
Piter.tv 05 июня в 00:58
Экономика
Гостиницам мало не показалось
Крупный бизнес хочет льгот, как маленький Гостиничный бизнес через «Опору России» добивается перехода к секторальной модели поддержки, указывая властям на необходимость распространить льготы для малого бизнеса на средний и крупный, который также пострадал от остановки деятельности.
Коммерсантъ 17:55
Армия и оружие
Донбасс сегодня: Киев начал масштабную спецоперацию в зоне ООС, потери ВСУ в тылу растут
Штаб ООС начинает информационно-психологическую операцию по «обелению» ВСУ и противодействию ОБСЕ. Украинские войска несут потери в тылу.
ФАН 09:49
Авто
АвтоВАЗ готовится к выпуску нового Renault Clio
По информации сообщества «AvtoVAZ News», на подготовку к производству автомобилей Renault указывает и льготный кредит на 172 млн рублей, полученный тольяттинской фирмой «Рулевые системы» для выпуска собственных рулевых механизмов под «реношную» платформу CMF-B-LS.
Автоновости дня вчера в 02:43
Экономика
Программа поддержки строительства оживила ранее предлагавшиеся идеи
Программа поддержки строительства оживила ранее предлагавшиеся идеи Пока план восстановления экономики РФ еще дорабатывается в правительстве, Минстрой уже начал готовиться к реализации одной из предусмотренных в нем мер — ведомство подготовило проект постановления об упрощении процедуры строительства дорог.
Коммерсантъ 17:55
Политика
Путин поправил слова главы Бурятии о стоимости новой библиотеки
Президент Владимир Путин во время беседы с деятелями культуры в формате видеоконференции, приуроченной ко Дню русского языка, поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который отчитывался о стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии.
РБК вчера в 10:11
Футбол
«Краснодар» интересуется форвардом «Кельна» Кордобой
Нападающий «Кельна» Джон Кордоба может продолжить карьеру в РПЛ. 27-летним игроком интересуется «Краснодар», сообщает «Чемпионат».
Sports.ru 17:12
Кино
«Ведьмак»: Цветные эльфы, гномы и дриады на ранних концептах сериала The Witcher от Netflix
Srnsk вчера в 15:23
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова примерила образ блондинки
Джиган сфотографировался рядом с супругой в парике. Рэперу понравился новый образ Самойловой.
Lisa.ru 03:30
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Niva
Как ранее сообщали «Автоновости дня», до 2028 года «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня 05 июня в 12:03
Здоровье
The Lancet (Великобритания): наглядные уроки эпидемии covid-19 в России (The Lancet)
Александр Мясников, отвечающий в России за информацию о covid-19, заявил в середине апреля, что россияне не могут заразиться вирусом.
ИноСМИ 18:14