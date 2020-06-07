с чего всё началось

5 июня МИД Чехии направил посольству РФ в Праге ноту с уведомлением о высылке из страны двух сотрудников диппредставительства. Чуть ранее о признании дипломатов персонами нон грата заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

Энергетика «Газпром» объявил тендер на поставку труб ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. 462

Культура Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве. 185

Происшествия Независимые журналисты нашли новых свидетелей по делу о катастрофе Boeing в Донбассе Основатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли новых свидетелей, подтверждающих наличие военных самолетов в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, когда произошла катастрофа Boeing. 109

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 1K

Экономика Финансовые организации выступили против импортозамещения ПО Финансовые организации выступили против импортозамещения ПО Инициатива по переходу финансовых организаций на российское программное обеспечение (ПО) с 2021 года ставит под угрозу стабильность оказания ими услуг, предупредила в письме Минкомсвязи Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД).

Происшествия В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД. 252

Политика Высланные из Чехии российские дипломаты вылетели в Москву Двое российских дипломатов, признанные персонами нон грата в Чехии, покинули Прагу.

Общество Мишустин обязал возвращать стоимость билетов за отмененные мероприятия Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил компенсации за билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия в случае чрезвычайной ситуации. 100

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 1,9K

Общество Главный раввин России заболел коронавирусом Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает. 171

Шоу-бизнес Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова. 149

Экономика Гостиницам мало не показалось Крупный бизнес хочет льгот, как маленький Гостиничный бизнес через «Опору России» добивается перехода к секторальной модели поддержки, указывая властям на необходимость распространить льготы для малого бизнеса на средний и крупный, который также пострадал от остановки деятельности.

Авто АвтоВАЗ готовится к выпуску нового Renault Clio По информации сообщества «AvtoVAZ News», на подготовку к производству автомобилей Renault указывает и льготный кредит на 172 млн рублей, полученный тольяттинской фирмой «Рулевые системы» для выпуска собственных рулевых механизмов под «реношную» платформу CMF-B-LS. 37

Экономика Программа поддержки строительства оживила ранее предлагавшиеся идеи Программа поддержки строительства оживила ранее предлагавшиеся идеи Пока план восстановления экономики РФ еще дорабатывается в правительстве, Минстрой уже начал готовиться к реализации одной из предусмотренных в нем мер — ведомство подготовило проект постановления об упрощении процедуры строительства дорог.

Политика Путин поправил слова главы Бурятии о стоимости новой библиотеки Президент Владимир Путин во время беседы с деятелями культуры в формате видеоконференции, приуроченной ко Дню русского языка, поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который отчитывался о стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии. 1,1K

Футбол «Краснодар» интересуется форвардом «Кельна» Кордобой Нападающий «Кельна» Джон Кордоба может продолжить карьеру в РПЛ. 27-летним игроком интересуется «Краснодар», сообщает «Чемпионат».

Шоу-бизнес Оксана Самойлова примерила образ блондинки Джиган сфотографировался рядом с супругой в парике. Рэперу понравился новый образ Самойловой. 8

Авто АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Niva Как ранее сообщали «Автоновости дня», до 2028 года «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta. 46