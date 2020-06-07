Политика
News.ruЗахарова пригрозила Чехии ответными мерами на высылку дипломатов
5 июня МИД Чехии направил посольству РФ в Праге ноту с уведомлением о высылке из страны двух сотрудников диппредставительства. Чуть ранее о признании дипломатов персонами нон грата заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.
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с чего всё началось
— Конечно, будут ответные меры, но самое главное, что это будут не только ответные зеркальные или симметричные меры, — сказала Захарова в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE".Life.ruвчера в 16:35
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Захарова анонсировала зеркальный ответ на высылку российских дипломатов из Чехии
Интерфаксвчера в 16:04
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Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия 09:15
Общество
WSJ: NASA расследует связи бывшего главы пилотируемых полетов с Boeing
По данным издания, Ловерро подозревается в передаче корпорации Boeing дополнительной информации по конкурсу, связанному с запланированным на 2024 год пилотируемым полетом на Луну.
ИА Красная Весна 15:20
Шоу-бизнес
Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым.
REGNUM 09:26
Общество
Росстат назвал регионы с самой высокой зарплатой в начале 2020 года
Самая высокая средняя зарплата за первый квартал 2020 года была зафиксирована на Чукотке, где этот показатель составил 109,1 тыс. руб. в месяц.
РБК 06:43
Происшествия
ТАСС: задержан стрелок, ранивший двух человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщает источник ТАСС.
Коммерсантъ 18:31
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
Происшествия
В Подмосковье нашли похищенного сына свидетеля по делу банды Гагиева
Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
РБК 06:16
Общество
Счетная палата выявила нарушения на 5,2 млрд рублей при проверке ВС и Мосгорсуда
Счетная палата РФ выявила нарушения в судебном департаменте при Верховном суде (ВС) и Мосгорсуде на сумму свыше 5,2 млрд рублей при расходовании бюджета в 2019 году, сообщает контрольное ведомство.
ТАСС 17:59
Шоу-бизнес
Седокова в ванной в соблазнительной позе заставила подписчиков кричать
37-летняя украинская и российская певица и телеведущая, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова порадовала подписчиков своего Instagram горячим снимком из ванной.
Московский Комсомолец 03:01
Здоровье
В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей
Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru 05 июня в 16:10
Фигурное катание
Трусова и Жилина официально перешли в академию Плющенко
Федерация фигурного катания Москвы утвердила переход Александры Трусовой и Вероники Жилиной из Центра спорта и образования «Самбо-70» в академию Евгения Плющенко.
Спорт день за днем 15:06
Энергетика
Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта
Стоимость фьючерсов нефти марки WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 6 марта, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 19:15
Экономика
Актуализированы сведения для самостоятельной проверки налоговых рисков
В разделе «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок» размещены сведения по налоговой нагрузке и показателям рентабельности за 2019 год.
Главная книга 05 июня в 06:43
Шоу-бизнес
Волочкова станцевала под дождем после долгой разлуки с дочерью
В опубликованном ролике балерина вместе с дочерью танцуют на лужайке перед домом во время дождя, одевшись в похожие яркие толстовки.
Народные новости 14:03
Гаджеты
Tom’s Hardware: AMD больше не поддерживает графику в процессорах Intel
Компания AMD прекратила поддержку драйверов для интегрированных графических чипов в процессорах Intel Kaby Lake-G, 7 июня сообщает портал Tom’s Hardware.
ИА Красная Весна 15:28
Общество
О хосписе, инфекционке и непопулярных решениях власти
Строить начали в 2019-м, а в марте 2020-го новый министр здравоохранения Владимир Ющук в думе заявил, что санитарные нормы изменились и инфекционку нужно перестроить под паллиативную помощь.
Сахалин.Инфо 19:00
Культура
Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди
В воскресенье, 7 июня, стало известно о том, что Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди.
Piter.tv 07:24
Кино
Джош Транк хотел добавить в «Фантастическую четверку» больше чернокожих героев
По словам Транка, крупные киностудии часто оставляют важные роли для приглашенных звезд, так что когда он предложил подыскать чернокожую актрису на роль Сью, его предложение встретили неодобрительно.
Телепрограмма 08:07
Происшествия
Девочки-подростки попали в ДТП в Тымовском районе
Девочка-подросток, управляя иномаркой, попала в ДТП в Тымовском районе. Это произошло в субботу вечером, 6 июня, в 22:30.
АСТВ 19:44
Религия
8 июня в Духов день благодать придёт с берёзой
В этом году на 8 июня выпадает Духов день, который считают прямым продолжением Троицы.
Молодой коммунар 15:40
Общество
Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
Известия 11:40
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском вчера в 09:59
Общество
Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования
Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru 10:20
Шоу-бизнес
Плющенко, Рудковская и Гном-Гномыч показали танец в очках
Попробуйте танцы с очками, оказалось весьма непросто, — предложила подписчикам Рудковская в Instagram.
iReactor 06:10
Политика
В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине
Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях.
РИА Новости 16:24
Политика
Высланные дипломаты РФ вылетели из Чехии
Два российских дипломата, высланных из Чехии, вылетели из Праги в Москву, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Томаша Петржичека.
Газета.Ru 16:31
Гаджеты
В России названы самые популярные смартфоны
В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera 16:02
Кино
Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов про космос
Открывает рейтинг фильм «Чужой».
Профиль 05 июня в 09:52
Единоборства
Макгрегор назвал причину завершения карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор озвучил причину завершения спортивной карьеры.
РИА Новости 09:04
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
RT на русском вчера в 14:27