с чего всё началось

5 июня МИД Чехии направил посольству РФ в Праге ноту с уведомлением о высылке из страны двух сотрудников диппредставительства. Чуть ранее о признании дипломатов персонами нон грата заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

Общество WSJ: NASA расследует связи бывшего главы пилотируемых полетов с Boeing По данным издания, Ловерро подозревается в передаче корпорации Boeing дополнительной информации по конкурсу, связанному с запланированным на 2024 год пилотируемым полетом на Луну.

Шоу-бизнес Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым. 156

Общество Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии. 1,1K

Общество Счетная палата выявила нарушения на 5,2 млрд рублей при проверке ВС и Мосгорсуда Счетная палата РФ выявила нарушения в судебном департаменте при Верховном суде (ВС) и Мосгорсуде на сумму свыше 5,2 млрд рублей при расходовании бюджета в 2019 году, сообщает контрольное ведомство.

Шоу-бизнес Седокова в ванной в соблазнительной позе заставила подписчиков кричать 37-летняя украинская и российская певица и телеведущая, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова порадовала подписчиков своего Instagram горячим снимком из ванной.

Здоровье В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене. 1,2K

Фигурное катание Трусова и Жилина официально перешли в академию Плющенко Федерация фигурного катания Москвы утвердила переход Александры Трусовой и Вероники Жилиной из Центра спорта и образования «Самбо-70» в академию Евгения Плющенко.

Энергетика Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта Стоимость фьючерсов нефти марки WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 6 марта, свидетельствуют данные торгов.

Экономика Актуализированы сведения для самостоятельной проверки налоговых рисков В разделе «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок» размещены сведения по налоговой нагрузке и показателям рентабельности за 2019 год.

Шоу-бизнес Волочкова станцевала под дождем после долгой разлуки с дочерью В опубликованном ролике балерина вместе с дочерью танцуют на лужайке перед домом во время дождя, одевшись в похожие яркие толстовки. 2

Общество О хосписе, инфекционке и непопулярных решениях власти Строить начали в 2019-м, а в марте 2020-го новый министр здравоохранения Владимир Ющук в думе заявил, что санитарные нормы изменились и инфекционку нужно перестроить под паллиативную помощь.

Кино Джош Транк хотел добавить в «Фантастическую четверку» больше чернокожих героев По словам Транка, крупные киностудии часто оставляют важные роли для приглашенных звезд, так что когда он предложил подыскать чернокожую актрису на роль Сью, его предложение встретили неодобрительно.

Происшествия Девочки-подростки попали в ДТП в Тымовском районе Девочка-подросток, управляя иномаркой, попала в ДТП в Тымовском районе. Это произошло в субботу вечером, 6 июня, в 22:30.

Религия 8 июня в Духов день благодать придёт с берёзой В этом году на 8 июня выпадает Духов день, который считают прямым продолжением Троицы.

Политика Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики. 1,1K

Общество Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков. 40

Политика В Раде обвинили власти во лжи об американских лабораториях на Украине Депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин обвинил в фейсбуке украинские власти в сокрытии правды о действующих на территории страны американских военных биологических лабораториях. 1

Политика Высланные дипломаты РФ вылетели из Чехии Два российских дипломата, высланных из Чехии, вылетели из Праги в Москву, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Томаша Петржичека. 5

Гаджеты В России названы самые популярные смартфоны В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных. 8