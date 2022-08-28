В минувшую пятницу консульский департамент МИД сообщил на своем сайте, что с 26 августа временно приостанавливает прием заявлений на выдачу загранпаспортов сроком действия десять лет из-за необходимости переформатировать электронный носитель.
Крупнейший из двух авианосцев британского королевского флота, HMS Prince of Wales, столкнулся с «возникшей механической проблемой» по пути в США, происшествие изучается, сообщил представитель военно-морских сил, передает Sky News.
Подход руководства США к украинскому кризису наткнется на "жесткую и неудобную правду" – Запад не сможет поколебать решимость России и выйти победителем из конфликта на Украине, пишет обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.