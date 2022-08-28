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Захарова: приостановка выдачи 10-летних загранпаспортов связана с перезапуском системы

Выдача загранпаспортов нового образца приостановлена из-за необходимости технического переформатирования системы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Коммерсантъ
«Речь идет исключительно о временных, технических мерах по переформатированию паспортов десятилетних», — объяснила Захарова.
ФАН
В минувшую пятницу консульский департамент МИД сообщил на своем сайте, что с 26 августа временно приостанавливает прием заявлений на выдачу загранпаспортов сроком действия десять лет из-за необходимости переформатировать электронный носитель.
РИА Новости
Оформление паспортов сроком действия пять лет продолжится без изменений.
БИЗНЕС Online

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