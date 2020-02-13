Шоу-бизнес
ФАНЗахарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не пойдет на передачу телеведущей Ксении Собчак. На видео, опубликованном в Telegram-канале журналистки и продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, дипломат призналась, что не уважает «блондинку в шоколаде».
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Захарова отказалась идти на передачу к Собчак, потому что ее «невозможно смотреть»
Народные новостивчера в 11:16
«Я не хожу к людям, которых не уважаю»: Мария Захарова сказала, пойдет ли на ток-шоу к Собчак
Комсомольская правдавчера в 12:21
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