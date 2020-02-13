Шоу-бизнес

ФАНФАНЗахарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не пойдет на передачу телеведущей Ксении Собчак. На видео, опубликованном в Telegram-канале журналистки и продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, дипломат призналась, что не уважает «блондинку в шоколаде».
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Захарова призналась в неуважении к Собчак и раскритиковала ее новое телешоу

Газета.Ruвчера в 17:36

«Я не могу это смотреть»: Мария Захарова раскритиковала новое шоу Собчак

Телепрограммавчера в 13:38

Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

ФАНвчера в 06:06

Захарова призналась, что не уважает Собчак

Московский Комсомолецвчера в 12:04

Захарова отказалась идти на передачу к Собчак, потому что ее «невозможно смотреть»

Народные новостивчера в 11:16

«Невозможно смотреть»: Захарова и Канделаки обсудили новое шоу Собчак

News.ruвчера в 07:51

«Я не хожу к людям, которых не уважаю»: Мария Захарова сказала, пойдет ли на ток-шоу к Собчак

Комсомольская правдавчера в 12:21
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Гаджеты

Анонс OPPO Find X2 перенесен на март

Китайская компания Oppo, входящая вместе OnePlus и Vivo в холдинг BBK, сообщила, что перенесла свою презентацию флагманского смартфона OPPO Find X2 на март.
Ридус вчера в 10:51
Политика

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
РИА Новости вчера в 15:12
Здоровье

Глава МИД Китая сообщил об успехах в борьбе с коронавирусом

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе визита в Германию заявил об успехах Пекина в контроле над коронавирусом COVID-19 (2019-ncov).
Ридус 01:01
Культура

Участники «Уральских пельменей» поделились историями о драках в коллективе

Участники телешоу "Уральские пельмени" Сергей Исаев, Сергей Ершов и Максим Ярица в эфире программы "Вечерний Ургант" поделились историями о драках, происходящих внутри коллектива, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:24
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
Здоровье

На Камчатке врачам запретили общаться с журналистами

Врачам скандально известной Камчатской краевой больницы, где постоянно не хватает медикаментов, а врачи пишут письма губернатору, запретили общаться с представителями СМИ.
REGNUM 11 февраля в 01:02
Политика

Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост

Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Газета.Ru 00:37
Космос

Марсианское общество объявило международный конкурс среди землян

Новый, более амбициозный по масштабам конкурс решили провести после того, как генеральный директор SpaceX Илон Маск объявил о том, что 1000 ракет могут отправить на Красную планету около 100 тысяч человек, и марсианский город с миллионным населением понадобится уже к 2050 году.
LentaChel.ru вчера в 01:27
Общество

Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
ТАСС 01:19
Технологии

Определены недостатки американского истребителя F-35 в бою с Россией

Авторы американского издания The National Interest определили недостатки американского истребителя F-35 в бою с Россией.
Ferra вчера в 10:26
Гаджеты

Недорогие Honor 30 и Honor 30 Pro готовятся к выходу

Как стало известно, новинки дебютирует в апреле – через месяц после официальной премьеры Huawei P40 и P40 Pro (их анонс пройдёт в марте в Париже), пишет портал iXBT.Характеристики и дизайн Honor 30 и Honor 30 Pro не держатся в тайне.
UfaTime.ru 11 февраля в 04:11
Политика

Мнучин и Бланкфейн заявили, что Берни Сандерс разрушит экономику США

Бывший глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и министр финансов США Стивен Мнучин заявили, что кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс разрушит экономику США в случае победы на выборах.
Вести.Ru вчера в 00:45
Происшествия

В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на трех человек

Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на трех человек в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 00:18
Армия и оружие

Пентагон начнет летные испытания гиперзвукового оружия в 2020 году

NewInform вчера в 12:41
Армия и оружие

По Дамаску нанесен ракетный удар

Вести.Ru вчера в 17:34
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru 00:46
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей

Перед гостями счастливая невеста предстала в роскошном свадебном платье Zuhair Murad стоимостью в 10 миллионов рублей.
Shraibikus News вчера в 16:26
Экономика

Ведущий инвестор назвал китайскую торговлю на бирже тупой

Одним из источников неприятностей Мангер назвал инвестирование в Китай.
Красная весна 00:01
Армия и оружие

В Сербии создадут комиссию по подсчету жертв агрессии НАТО

Комиссию по подсчету точного числа жертв агрессии НАТО в 1999 году против Югославии поручил создать президент Сербии Александр Вучич.
Красная весна 12 февраля в 15:50
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Lenta.ru вчера в 17:28
Армия и оружие

Россия завершила госиспытания перспективной торпеды

РИА Новости 01:06
Общество

Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже

Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.
РИА Новости вчера в 20:38
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
РБК вчера в 05:29
Кино

Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме

Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Московский Комсомолец 11 февраля в 06:50
Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Вести.Ru вчера в 09:59
Футбол

Марк Кукурелья: «„Барселона“ не дает шанс воспитанникам, как раньше»

Игрокам из академии не дают шансы, которые они заслуживают. Это обидно, потому что я бы хотел, чтобы доверие воспитанникам было больше.
Sports.ru вчера в 14:57
Авто

BMW изменила цены на свои модели в России

Тарантас Ньюс вчера в 04:30
Политика

Мишустин поручил внести предложения по оптимизации штата ведомств

Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководителей министерств, ведомств, федеральных органов исполнительной власти проанализировать штат и внести предложения по оптимизации его предельной численности до 1 апреля.
RT на русском вчера в 04:07
Происшествия

Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери

RT на русском вчера в 22:15
Хоккей

Омский «Авангард» разбил «Адмирал» со счётом 5:2

АиФ Омск вчера в 20:28
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Тина Канделаки
Грузинская журналистка
Грузинская и российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель, сопредседатель общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ», основатель косметического бренда AnsaLigy. В прошлом - генеральный директор и совладелец медиа-компании «Апостол», ведущая программ «Самый умный», «Детали», «Хорошие песни», «Свадебный переполох» и «СТС зажигает суперзвезду!».
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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