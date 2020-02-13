Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не пойдет на передачу телеведущей Ксении Собчак. На видео, опубликованном в Telegram-канале журналистки и продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, дипломат призналась, что не уважает «блондинку в шоколаде».

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Здоровье На Камчатке врачам запретили общаться с журналистами Врачам скандально известной Камчатской краевой больницы, где постоянно не хватает медикаментов, а врачи пишут письма губернатору, запретили общаться с представителями СМИ.

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