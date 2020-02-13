Шоу-бизнес

ФАНФАНЗахарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не пойдет на передачу телеведущей Ксении Собчак. На видео, опубликованном в Telegram-канале журналистки и продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, дипломат призналась, что не уважает «блондинку в шоколаде».
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Захарова намекнула, что не уважает Собчак

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«Я не могу это смотреть»: Мария Захарова раскритиковала новое шоу Собчак

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Захарова отказалась идти на передачу к Собчак, потому что ее «невозможно смотреть»

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«Невозможно смотреть»: Захарова и Канделаки обсудили новое шоу Собчак

News.ruвчера в 07:51

Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

ФАНвчера в 06:06
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Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
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Посол России в Турции заявил об угрозах из-за событий в Сирии

Глава российской дипмиссии в Анкаре Алексей Ерхов сообщил о поступающих в его адрес угрозах в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе.
Известия вчера в 17:39
Политика

Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост

Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Газета.Ru 00:37
Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве.
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Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки

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ВСУ за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК

За минувшие сутки украинские формирования шесть раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 25 единиц боеприпасов.
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В огороде у бывшего старшего прокурора нашли тело его пропавшей жены

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Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
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Резцову обидела реакция Фуркада на её слова

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала резкую реакцию французского биатлониста Мартена Фуркада на её слова об использовании медицинских препаратов для улучшения результатов.
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Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей забрала их мать

Газета.Ru вчера в 22:30
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Тамбовской области

Пять человек погибли в ДТП в Тамбовской области утром 14 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.
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Происшествия

Один из пострадавших при коротком замыкании на заводе на Урале умер

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Культура

Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Американская певица Билли Айлиш выпустила заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде. Картина получила название «Не время умирать».
News.ru 02:46
Армия и оружие

Россия завершила госиспытания перспективной торпеды

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РБК вчера в 05:29
Общество

Сбербанк проверяет информацию об утечке данных 20 тысяч клиентов

Ранее газета «Известия» сообщила, что личные данные 20 тыс. клиентов Сбербанка выставили на продажу в сети.
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Армия и оружие

Российского офицера уволили за пьянство на базе ВМФ в Сирии

Российского военнослужащего, капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили за пьянство на базе ВМФ РФ в сирийском порту Тартус.
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Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

РИА Новости вчера в 19:07
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«Гаражную амнистию» предложили провести в России

В правительство поступил проект закона о "гаражной амнистии", передает РИА "Новости". Документ внести Минэкономразвития и Росреестр.
Газета.Ru вчера в 03:52
Общество

Коронавирус может сорвать поставки планшетов для переписи населения

Устройства может успеть получить только ЦФО. Коронавирус может сорвать поставки планшетов для всероссийской переписи населения.
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Культура

Создатели фильма «Дау» подали в суд иск к Минкультуры

Кинокомпания "Феномен Филмз" подала иск в Арбитражный суд города Москвы с целью опротестовать отказ Министерства культуры РФ выдать прокатное удостоверение четырем из десяти фильмов проекта "Дау" о советском физике Льве Ландау.
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РФС не планирует приглашать иностранных судей для работы на матчах РПЛ

Российский футбольный союз не намерен приглашать иностранных арбитров для работы на матчах РПЛ.
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Здоровье

Глава МИД Китая отчитался об успехах в борьбе с коронавирусом

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РИА Новости вчера в 23:33
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В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Газета.Ru вчера в 05:54
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
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Общество

Лацанич уйдет с должности гендиректора «Вымпелкома» в июне

Гендиректор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Василь Лацанич покинет должность в июне, сообщил материнский холдинг российской компании Veon.
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Источники, знакомые с планами Sony, рассказали, что компания заняла выжидательную позицию в плане озвучивания стоимости PS5, предоставляя право первого хода Microsoft и её Xbox Series X. Японская корпорация уже определилась с большинством компонентов, в том числе и с системой охлаждения, которая будет нетипично дорогой для игровых консолей — несколько долларов на устройство.
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Тина Канделаки
Грузинская журналистка
Грузинская и российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель, сопредседатель общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ», основатель косметического бренда AnsaLigy. В прошлом - генеральный директор и совладелец медиа-компании «Апостол», ведущая программ «Самый умный», «Детали», «Хорошие песни», «Свадебный переполох» и «СТС зажигает суперзвезду!».
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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