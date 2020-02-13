Шоу-бизнес

ФАНФАНЗахарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не пойдет на передачу телеведущей Ксении Собчак. На видео, опубликованном в Telegram-канале журналистки и продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки, дипломат призналась, что не уважает «блондинку в шоколаде».
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Тина Канделаки
Грузинская журналистка
Грузинская и российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель, сопредседатель общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ», основатель косметического бренда AnsaLigy. В прошлом - генеральный директор и совладелец медиа-компании «Апостол», ведущая программ «Самый умный», «Детали», «Хорошие песни», «Свадебный переполох» и «СТС зажигает суперзвезду!».
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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