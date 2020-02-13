Общество
Lenta.ruЗахарова призналась в неуважении к Собчак
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак. Об этом она поделилась в интервью Тине Канделаки в эфире радио «Комсомольская правда». Отвечая на вопрос, планирует ли она поучаствовать в проектах Собчак, дипломат ответила отрицательно.
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«Я не хожу к людям, которых не уважаю»: Мария Захарова сказала, пойдет ли на ток-шоу к Собчак
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В соответствии с нынешними правилами, пассажиры нижних полок имеют преимущество для размещения багажа под их местами.
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