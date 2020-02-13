Общество

Lenta.ruLenta.ruЗахарова призналась в неуважении к Собчак

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак. Об этом она поделилась в интервью Тине Канделаки в эфире радио «Комсомольская правда». Отвечая на вопрос, планирует ли она поучаствовать в проектах Собчак, дипломат ответила отрицательно.
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Захарова призналась в неуважении к Собчак

Lenta.ruвчера в 19:34

«Невозможно смотреть»: Захарова и Канделаки обсудили новое шоу Собчак

News.ruвчера в 07:51

«Я не хожу к людям, которых не уважаю»: Мария Захарова сказала, пойдет ли на ток-шоу к Собчак

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Захарова отказалась идти на передачу к Собчак, потому что ее «невозможно смотреть»

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Захарова призналась в неуважении к Собчак и раскритиковала ее новое телешоу

Газета.Ruвчера в 17:36

Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

ФАНвчера в 06:06
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
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Фернандес попросил Зидана сделать с ним селфи. Тренер согласился, после чего отправился на базу мадридцев.
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Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте

Дочь Романа Абрамовича Софья обнародовала снимок в купальнике, который вызвал массу критики со стороны ее подписчиков в Instagram.
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В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал опубликованные фотографии, на которых убийца Бориса Немцова и осужденные сидят за праздничным столом.
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Кокорин всё-таки перейдёт в «Сочи», клуб договорился с футболистом

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Оскорбившая таксиста пассажирка объяснила свой поступок

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Продюсерский коллектив картины Ильи Хржановского обратился в Арбитражный суд с требованием признать незаконным решение Минкульта РФ об отказе выдать «Дау» прокатное удостоверение.
News.ru вчера в 13:58
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Путин объяснил важность работы над поправками в конституцию

Президент России Владимир Путин объяснил важность работы над поправками в Конституцию РФ, которые он предложил ранее.
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Дзюба сравнил Слуцкого с Ведьмаком

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба продолжает юмористический баттл в Instagram с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.
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iReactor вчера в 22:18
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Незаконное обналичивание в России в 2019 году снизилось вдвое

Объем обналичивания денежных средств в РФ в 2019 году сократился в 1,9 раза, незаконного вывода денежных средств за рубеж - лишь на 2%, но сохранился на исторически низком уровне.
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Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

REGNUM вчера в 17:35
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Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку

Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости вчера в 03:40
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Минтранс разрешит спор о багаже пассажиров верхних и нижних полок

В соответствии с нынешними правилами, пассажиры нижних полок имеют преимущество для размещения багажа под их местами.
Вести.Ru вчера в 10:37
Авто

Fitch: Мировой авторынок пострадает от коронавируса в 2020 году

В комментарии агентства отмечается, что ситуация с коронавирусом может привести не только к снижению продаж новых автомобилей в Китае, на который приходится 30% от всех мировых продаж, но и к перебоям в глобальных цепочках поставок.
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Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию с молодым мужем

Певица и ведущая Первого канала Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию со своим молодым супругом.
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В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Газета.Ru вчера в 00:19
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко прошел медицинское обследование в Грозном.
Газета.Ru вчера в 11:45
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Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
РИА Новости вчера в 15:12
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Deluxe-версия Marvel’s Avengers выйдет раньше обычной

Базовая версия экшна станет доступна 4 сентября, а обладатели Deluxe-издания начнут играть на четыре дня раньше — 31 августа.
CyberSport.ru вчера в 07:48
Армия и оружие

Стало известно об отваливающихся болтах на российских истребителях

Специалист отметил, что «никто не может в такой ситуации быть уверенным, что гайка втулки несущего винта вертолета или болты, которые удерживают носовой обтекатель истребителя, затянуты с нужным усилием».
Lenta.ru 12 февраля в 22:55
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Производители электроники подали жалобу в правительство на ФАС

Представитель консорциума не ответил на вопросы РБК на момент публикации, но о существовании такого письма осведомлены представитель «Ростеха» и исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.
РБК вчера в 23:00
Биатлон

Сборная России по биатлону стала шестой в смешанной эстафете на ЧМ

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В Дворец бракосочетаний № 1 Вовк пришла с молодым возлюбленным Михаилом Куницыным.
Вечерняя Москва вчера в 19:32
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«Челси» договорился о трансфере Зиеша

Согласно источнику, следующим клубом игрока станет лондонский «Челси», который договорился о его трансфере за 40 млн евро.
ProstoProSport 12 февраля в 16:16
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Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%

Минимальный взнос за капитальный ремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м за девять месяцев 2019 года.
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Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Телепрограмма 12 февраля в 12:43
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Тина Канделаки
Грузинская журналистка
Грузинская и российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель, сопредседатель общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ», основатель косметического бренда AnsaLigy. В прошлом - генеральный директор и совладелец медиа-компании «Апостол», ведущая программ «Самый умный», «Детали», «Хорошие песни», «Свадебный переполох» и «СТС зажигает суперзвезду!».
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
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