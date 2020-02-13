Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак. Об этом она поделилась в интервью Тине Канделаки в эфире радио «Комсомольская правда». Отвечая на вопрос, планирует ли она поучаствовать в проектах Собчак, дипломат ответила отрицательно.

Захарова призналась в неуважении к Собчак

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