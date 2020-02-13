Общество

Lenta.ruLenta.ruЗахарова призналась в неуважении к Собчак

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак. Об этом она поделилась в интервью Тине Канделаки в эфире радио «Комсомольская правда». Отвечая на вопрос, планирует ли она поучаствовать в проектах Собчак, дипломат ответила отрицательно.
Читать в источнике
Комментировать110

Подробнее о событии

Захарова призналась в неуважении к Собчак

Lenta.ru19:34

Захарова призналась в неуважении к Собчак и раскритиковала ее новое телешоу

Газета.Ru17:36

Захарова призналась, что передачу Собчак «невозможно смотреть»

ФАН06:06

Захарова призналась, что не уважает Собчак

Московский Комсомолец12:04

Захарова отказалась идти на передачу к Собчак, потому что ее «невозможно смотреть»

Народные новости11:16

«Невозможно смотреть»: Захарова и Канделаки обсудили новое шоу Собчак

News.ru07:51

«Я не хожу к людям, которых не уважаю»: Мария Захарова сказала, пойдет ли на ток-шоу к Собчак

Комсомольская правда12:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 22:22, Ашберн
Армия и оружие

Появилось видео отражения сирийской ПВО удара по Дамаску

Газета.Ru 22:14
Здоровье

Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса

Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
РИА Новости 17:08
Космос

В Воронеже приступили к созданию двигателя для новой ракеты «Союз-5»

В Воронежском центре ракетного двигателестроения стартовали экспериментальные работы в рамках создания четырехкамерного двигателя РД0124МС, сообщает пресс-служба центра.
АиФ Воронеж 07:55
Политика

В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым

Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 04:15
Политика

В Крыму оценили идею Зеленского построить город-сад на границе

РИА Новости 19:51
Шоу-бизнес

Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте

Дочь Романа Абрамовича Софья обнародовала снимок в купальнике, который вызвал массу критики со стороны ее подписчиков в Instagram.
Актуальные Новости 07:13
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском 01:16
Политика

Путин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель

Президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий.
Известия 09:04
Происшествия

В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево

В Хабаровске сотрудники СК задержали мужчину, который в конце января оставил своих детей одних в московском аэропорту Шереметьево и улетел в Ростов-на-Дону.
Газета.Ru 10:16
Хоккей

Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ

КМВ Новости вчера в 13:00
Общество

Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

РИА Новости 19:07
Хоккей

«Ак Барс» победил рижское «Динамо» в матче КХЛ

Казанский "Ак Барс" одержал победу над рижским "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 14:56
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
ИжевскИнфо.РУ 01:46
Экономика

Соратник самого успешного инвестора в мире обвинил китайцев в тупости

Чарли Мангер, замглавы инвестиционной компании Berkshire Hathaway, возглавляемой самым успешным в мире инвестором Уорреном Баффетом, обвинил китайских трейдеров в тупости.
Lenta.ru 20:10
Политика

Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил США в том, что они в 2014 году «бросили» Киев.
Известия 21:03
Происшествия

Дело о дедовщине в части Шамсутдинова решили рассмотреть в общем порядке

Читинский гарнизонный военный суд на заседании 14 февраля принял решение рассмотреть в общем порядке уголовное дело о дедовщине в воинской части 54160.
Lenta.ru 21:10
Футбол

Каррера сравнил чемпионский «Спартак» и АЕК

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера сравнил греческий клуб со своей бывшей командой — московским «Спартаком».
Спорт-Экспресс 12:15
Общество

Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз»

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз».
Известия 16:26
Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Вести.Ru 09:59
Политика

Трамп не станет увольнять пожаловавшегося на его твиты генпрокурора

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм уведомила, что президент США Дональд Трамп не станет снимать с должности генпрокурора Уильяма Барра, который до этого пожаловался на то, что американский лидер мешает ему и Минюсту работать своими постами о ведомстве в Twitter.
Газета.Ru 21:13
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассказала о пенсии своей матери

Знаменитость отмечает, что она и сама из-за этого редко позволяет себе покупать вещи, цена которых выше ежемесячной пенсии мамы, поскольку считает их слишком дорогими.
Актуальные Новости 11:08
Политика

Губернатор Калужской области ушел в отставку

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Известия 17:02
Политика

В Казахстане прокомментировали резонансные посты внука Назарбаева

Резонансные посты в социальной сети Facebook внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана написаны под влиянием определенных людей, которые пользуются тем, что он проходит лечение от наркозависимости, обсуждать их неэтично, считает министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
РИА Новости 10:22
Кино

Появился ролик с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена

Игромания.ру 19:25
Футбол

«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче полуфинала Кубка Италии

"Милан" на своем поле сыграл вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу.
РИА Новости 16:54
Общество

Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем

С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:21
Шоу-бизнес

Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии

Известия 07:38
Политика

Нидерланды отказались передать России дело подозреваемых по MH17

Нидерланды отказались от предложения Москвы провести в России судебный процесс над подозреваемыми по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
RT на русском 05:16
Футбол

«Челси» договорился о трансфере Зиеша

Согласно источнику, следующим клубом игрока станет лондонский «Челси», который договорился о его трансфере за 40 млн евро.
ProstoProSport вчера в 16:16
Общество

Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за $165 млн

Глава Amazon и самый богатый человек в мире по версии Forbes Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе за $165 млн (10,4 млрд рублей).
Известия вчера в 23:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тина Канделаки
Грузинская журналистка
Грузинская и российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель, сопредседатель общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ», основатель косметического бренда AnsaLigy. В прошлом - генеральный директор и совладелец медиа-компании «Апостол», ведущая программ «Самый умный», «Детали», «Хорошие песни», «Свадебный переполох» и «СТС зажигает суперзвезду!».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное