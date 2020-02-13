Общество
Lenta.ruЗахарова призналась в неуважении к Собчак
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак. Об этом она поделилась в интервью Тине Канделаки в эфире радио «Комсомольская правда». Отвечая на вопрос, планирует ли она поучаствовать в проектах Собчак, дипломат ответила отрицательно.
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Захарова отказалась идти на передачу к Собчак, потому что ее «невозможно смотреть»
Народные новости11:16
«Я не хожу к людям, которых не уважаю»: Мария Захарова сказала, пойдет ли на ток-шоу к Собчак
Комсомольская правда12:21
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Здоровье
Китайские врачи нашли эффективный способ лечения коронавируса
Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
Космос
В Воронеже приступили к созданию двигателя для новой ракеты «Союз-5»
В Воронежском центре ракетного двигателестроения стартовали экспериментальные работы в рамках создания четырехкамерного двигателя РД0124МС, сообщает пресс-служба центра.
Политика
В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым
Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте
Дочь Романа Абрамовича Софья обнародовала снимок в купальнике, который вызвал массу критики со стороны ее подписчиков в Instagram.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Политика
Путин поддержал внесение в Конституцию запрета на отчуждение земель
Президент России Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий.
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего детей в Шереметьево
В Хабаровске сотрудники СК задержали мужчину, который в конце января оставил своих детей одних в московском аэропорту Шереметьево и улетел в Ростов-на-Дону.
Хоккей
Гол Овечкина назвали лучшим в истории НХЛ
Хоккей
«Ак Барс» победил рижское «Динамо» в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" одержал победу над рижским "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
Экономика
Соратник самого успешного инвестора в мире обвинил китайцев в тупости
Чарли Мангер, замглавы инвестиционной компании Berkshire Hathaway, возглавляемой самым успешным в мире инвестором Уорреном Баффетом, обвинил китайских трейдеров в тупости.
Политика
Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил США в том, что они в 2014 году «бросили» Киев.
Происшествия
Дело о дедовщине в части Шамсутдинова решили рассмотреть в общем порядке
Читинский гарнизонный военный суд на заседании 14 февраля принял решение рассмотреть в общем порядке уголовное дело о дедовщине в воинской части 54160.
Футбол
Каррера сравнил чемпионский «Спартак» и АЕК
Главный тренер АЕКа Массимо Каррера сравнил греческий клуб со своей бывшей командой — московским «Спартаком».
Общество
Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз»
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз».
Политика
Трамп не станет увольнять пожаловавшегося на его твиты генпрокурора
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм уведомила, что президент США Дональд Трамп не станет снимать с должности генпрокурора Уильяма Барра, который до этого пожаловался на то, что американский лидер мешает ему и Минюсту работать своими постами о ведомстве в Twitter.
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассказала о пенсии своей матери
Знаменитость отмечает, что она и сама из-за этого редко позволяет себе покупать вещи, цена которых выше ежемесячной пенсии мамы, поскольку считает их слишком дорогими.
Политика
Губернатор Калужской области ушел в отставку
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
Политика
В Казахстане прокомментировали резонансные посты внука Назарбаева
Резонансные посты в социальной сети Facebook внука первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултана написаны под влиянием определенных людей, которые пользуются тем, что он проходит лечение от наркозависимости, обсуждать их неэтично, считает министр информации и общественного развития Даурен Абаев.
Кино
Появился ролик с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена
Футбол
«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче полуфинала Кубка Италии
"Милан" на своем поле сыграл вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу.
Общество
Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем
С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Политика
Нидерланды отказались передать России дело подозреваемых по MH17
Нидерланды отказались от предложения Москвы провести в России судебный процесс над подозреваемыми по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
Футбол
«Челси» договорился о трансфере Зиеша
Согласно источнику, следующим клубом игрока станет лондонский «Челси», который договорился о его трансфере за 40 млн евро.
Общество
Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за $165 млн
Глава Amazon и самый богатый человек в мире по версии Forbes Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе за $165 млн (10,4 млрд рублей).