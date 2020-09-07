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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Захарова призвала Германию назначить спикера по ситуации с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Германии определить спикера, который мог бы в регулярном формате сообщать о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального.В источнике
Мария Захаровароссийский дипломат
Очевидно, что все вращается в политической сфере: нет доказательств, никаких данных нет. Нет единого окна получения официальной информации. Если вы выносите уже обвинение, сделаете нормальную форму получения информации, сделайте брифинги. Есть абсолютное ощущение того, что сценарий написан заранее.
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RT на русском

Захарова призвала ФРГ выбрать единого спикера по ситуации с Навальным

RT на русскомвчера в 16:56
Взгляд.ру

Захарова потребовала от Берлина ответить на запрос Москвы о Навальном

Взгляд.рувчера в 16:18
Комсомольская правда

«Ощущение, что сценарий написан заранее»: Захарова оценила обвинения в адрес России по Навальному

Комсомольская правдавчера в 15:46
РИА Новости

Захарова о ситуации с Навальным: ощущение, что сценарий написан заранее

РИА Новости17:04
ТАСС

Захарова заявила, что ситуация с Навальным очевидно политизирована

ТАССвчера в 15:57
URA.Ru

Захарова обсудила с Соловьевым роль ФРГ в деле Навального. «Ощущение, что сценарий написан заранее»

URA.Ruвчера в 15:57
Московский Комсомолец

Захарова призвала Берлин выбрать единого спикера по ситуации с Навальным

Московский Комсомолец17:13

Кучеров признан второй звездой матча «Тампы» с «Айлендерс»

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан второй звездой первого матча финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Айлендерс", сообщает пресс-служба команды в Twitter.
Газета.Ru23:35

Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
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Жительница Барнаула после родов в «ДАРе» попала с коронавирусом в госпиталь

Девушка подробно описывает свои муки у себя на странице в Instagram, она утверждает, что из-за коронавируса у нее появились галлюцинации Жительница Барнаула Виктория Романова написала на своей странице в Instagram о муках, с которыми ей пришлось столкнуться после того, как она попала в перинатальный центр "ДАР".
Толк21:03

Посол России заявил о недопустимости политизации отравления Навального

Посол России в Лондоне на встрече с генеральным директором МИД Великобритании Томасом Дрю заявил о недопустимости голословных обвинений из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
РБКвчера в 14:03
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Трамп заявил, что Пентагон ведёт войны ради обогащения предприятий ВПК

Руководство Пентагона стремится к войнам, чтобы способствовать обогащению предприятий, производящих военную технику и боеприпасы, заявил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.
RT на русском21:23
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Известия: российский препарат в пять раз снизил смертность от COVID-19

Российский препарат сурфактант-БЛ, созданный для лечения тяжёлых поражений лёгких, помог снизить смертность среди тяжёлых больных коронавирусом с 80% до 14,3%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на опыт медицинских работников Петербурга, Москвы, Тюмени и Сыктывкара.
RT на русском00:04
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Названа лучшая валюта для сбережений

Если же инвестор рассматривает возможность вложиться в валюты развивающихся стран, то должен быть готов и к их высокой волатильности из-за большой финансово-экономической и политической нестабильности данных государств.
РИА Новости23:05

Британец продает коллекцию подаренного отцом виски, чтобы купить дом

Житель Шотландии, который каждый год до достижения 18 лет получал бутылку элитного винтажного виски Macallan на свой день рождения от отца, планирует продать с аукциона весь алкоголь, чтобы купить дом.
Российская газета00:35
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Загитова не согласовала с ФФККР участие в «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая станет ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале, не согласовала своё участие в проекте с Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Metaratingsвчера в 12:19
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