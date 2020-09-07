Захарова призвала Германию назначить спикера по ситуации с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Германии определить спикера, который мог бы в регулярном формате сообщать о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального.В источнике
Очевидно, что все вращается в политической сфере: нет доказательств, никаких данных нет. Нет единого окна получения официальной информации. Если вы выносите уже обвинение, сделаете нормальную форму получения информации, сделайте брифинги. Есть абсолютное ощущение того, что сценарий написан заранее.
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«Ощущение, что сценарий написан заранее»: Захарова оценила обвинения в адрес России по Навальному
Комсомольская правдавчера в 15:46