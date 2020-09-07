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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Захарова призвала Германию назначить спикера по ситуации с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Германии определить спикера, который мог бы в регулярном формате сообщать о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального.В источнике
Мария Захаровароссийский дипломат
Очевидно, что все вращается в политической сфере: нет доказательств, никаких данных нет. Нет единого окна получения официальной информации. Если вы выносите уже обвинение, сделаете нормальную форму получения информации, сделайте брифинги. Есть абсолютное ощущение того, что сценарий написан заранее.
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РИА Новости

Захарова о ситуации с Навальным: ощущение, что сценарий написан заранее

РИА Новости17:04
Взгляд.ру

Захарова потребовала от Берлина ответить на запрос Москвы о Навальном

Взгляд.рувчера в 16:18
Московский Комсомолец

Захарова призвала Берлин выбрать единого спикера по ситуации с Навальным

Московский Комсомолец17:13
RT на русском

Захарова призвала ФРГ выбрать единого спикера по ситуации с Навальным

RT на русскомвчера в 16:56
ТАСС

Захарова заявила, что ситуация с Навальным очевидно политизирована

ТАССвчера в 15:57
URA.Ru

Захарова обсудила с Соловьевым роль ФРГ в деле Навального. «Ощущение, что сценарий написан заранее»

URA.Ruвчера в 15:57
Комсомольская правда

«Ощущение, что сценарий написан заранее»: Захарова оценила обвинения в адрес России по Навальному

Комсомольская правдавчера в 15:46

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родченко и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Ведомости03:12
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Маргарита Грачева призналась, что тайно вышла замуж год назад

На своей странице в Instagram Маргарита Грачева, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук, призналась, что год назад тайно вышла замуж за возлюбленного Максима в Санкт-Петербурге, передает "Россия-24".
Маргарита Грачева призналась, что тайно вышла замуж год назад
Инфоросвчера в 07:11
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В бундестаге назвали ошибкой возможную отмену «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаес Эрнст в интервью газете Die Welt предупредил, что отмена строительства трубопровода может вызвать преращение сотрудничества ФРГ и РФ в энергетике.
Дума ТВ03:22
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Минтруд предлагает сделать выходным днём 31 декабря 2021 года

Согласно проекту постановления на 2021 год, по причине совпадения ряда праздников и выходных дней предлагается перенести выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 5 ноября и 31 декабря соответственно.
REGNUM03:15
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Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Великобритания, США, Дания и Норвегия проведут совместную операцию на Крайнем Севере, чтобы продемонстрировать «приверженность поддержанию мира и свободы судоходства в регионе», говорится в сообщении Военно-морских сил Великобритании.
Ведомости00:29
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Роскомнадзор обвинил Google в цензуре

В сентябре 2019 года компания Google уплатила штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение обязанности по прекращению выдачи сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничивается в России.
RT на русском03:23
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Раскрыты подробности о дешевой Xbox нового поколения

Microsoft ни разу не подтверждала, но и не отрицала, что флагманской игровой приставке пятого поколения Xbox Series X (она выйдет в ноябре) составит компанию "младшая" модель с менее впечатляющими возможностями, но при этом существенно. более доступная.
Вести.Ru00:58
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