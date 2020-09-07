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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Захарова призвала Германию назначить спикера по ситуации с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила Германии определить спикера, который мог бы в регулярном формате сообщать о состоянии здоровья оппозиционера Алексея Навального.В источнике
Мария Захаровароссийский дипломат
Очевидно, что все вращается в политической сфере: нет доказательств, никаких данных нет. Нет единого окна получения официальной информации. Если вы выносите уже обвинение, сделаете нормальную форму получения информации, сделайте брифинги. Есть абсолютное ощущение того, что сценарий написан заранее.
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RT на русском

Захарова призвала ФРГ выбрать единого спикера по ситуации с Навальным

RT на русскомвчера в 16:56
ТАСС

Захарова заявила, что ситуация с Навальным очевидно политизирована

ТАССвчера в 15:57
Московский Комсомолец

Захарова призвала Берлин выбрать единого спикера по ситуации с Навальным

Московский Комсомолец17:13
РИА Новости

Захарова о ситуации с Навальным: ощущение, что сценарий написан заранее

РИА Новости17:04
Взгляд.ру

Захарова потребовала от Берлина ответить на запрос Москвы о Навальном

Взгляд.рувчера в 16:18
Комсомольская правда

«Ощущение, что сценарий написан заранее»: Захарова оценила обвинения в адрес России по Навальному

Комсомольская правдавчера в 15:46
Газета.Ru

Захарова призвала власти Германии определить официального спикера по Навальному

Газета.Ruвчера в 16:09

Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце

Пресненский суд Москвы во вторник признал актера Михаила Ефремова виновником ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце
РИА Новости04:25
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Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Колесниковой

Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова задержана, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский.
РИА Новости04:19
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Редактора tut.by задержали за участие в акции протеста

"Как выяснилось, дочь редактора tut.by Валерию Уласик задержали не только по административному процессу по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированной акции), но и по подозрению по уголовному делу об участии в массовых беспорядках", - говорится в сообщении.
РИА Новости03:49

Госдуме предложили освободить самозанятых от налога при низких доходах

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект, согласно которому самозанятых освободят от уплаты налога на профессиональную деятельность, если их доходы не превышают прожиточного минимума, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на одного из авторов проекта, замруководителя фракции «Справедливая Россия» Алексея Чепу.
Ведомости02:39
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Трамп обвинил Пентагон в развязывании войн ради контрактов для ВПК

Руководство Пентагона не хочет "ничего, кроме как вести войны" и таким образом способствовать обогащению предприятий, производящих вооружения, боеприпасы и военную технику, считает президент США Дональд Трамп.
Газета.Ru04:20
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Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБКвчера в 06:42
1,1K

В президентском музейном проекте сократили 80% сотрудников

Как отмечает телеканал "Дождь", согласно проектам фонда до 2023 года во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово должны были возникнуть филиалы основных российских музеев и новые культурные центры.
Новые Известиявчера в 06:27
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Роскомнадзор обвинил Google в цензуре

В сентябре 2019 года компания Google уплатила штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение обязанности по прекращению выдачи сведений об информационных ресурсах, доступ к которым ограничивается в России.
RT на русском03:23
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