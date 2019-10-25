Политика
Российская газетаЗахарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста
Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Читать в источнике
Оценить26
У меня предложение к МИД Украины: попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости вчера в 21:46
с чего всё началось
"У меня предложение к МИД Украины: попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу", - написала Захарова в пятницу в Facebook.ТАССвчера в 16:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
Происшествия
В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
Финансы
Банки нарастили выдачу кредитов населению перед вводом ограничений ЦБ
О чем может говорит такая динамика Многие банки активно наращивали портфели потребительских кредитов до начала октября из-за будущих ограничений ЦБ, утверждает аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова.
Культура
Rolling Stone назвал самый страшный сериал в истории
Армия и оружие
Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
В военном ведомстве заявили, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства.
Хоккей
Кузнецов назван второй звездой игрового дня в НХЛ
Главной звездой игрового дня назван голкипер «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк, отразивший 41 бросок в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0).
Общество
В Ростове-на-Дону в асфальт закатали рельсы
Кажется, эти гении испортили не только асфальт с рельсами, но и сам трамвай.
Общество
Журналист бросил бутылку в Макгрегора за оскорбление дагестанцев
Приезд Конора Макгрегора в Россию не обошелся без скандалов и неприятностей для самого спортсмена.
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Политика
Кучма назвал формулу Штайнмайера «сдачей Украины с потрохами»
Представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что «формула Штайнмайера» не приведет к мирному урегулированию на Украине.
Происшествия
Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте акций «Южного потока»
"Нафтогаз" сообщил об аресте всех акций оператора "Турецкого потока" - компании South Stream Transport BV.
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали детали полета Ту-160 над Индийским океаном
В российском военном ведомстве отметили, что полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Общество
Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине
Хоккей
Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России
Общество
Украина переходит на зимнее время
В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
Транспорт
Каховская линия московского метро закрылась на реконструкцию
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Кино
Сценарий «Игры престолов» объяснил самую непонятную сцену финала
В сценарии финальной серии «Игры престолов» нашли объяснение странному поведению Дейенерис Таргариен, которая неожиданно решила спалить уже сдавшийся город вместе с мирными жителями.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев прокомментировал скандал с уходом Наргиз
Российский продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал с уходом певицы Наргиз из его компании MALFA.
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
Мэр Сантьяго Карла Рубилар сообщила, что число митингующих в чилийской столице составляет около миллиона человек.
Политика
Экс-посол Австрии оценил выгоду от «Северного потока-2»
Странам ЕС было бы слишком дорого отказываться от "Северного потока-2", сказал РИА Новости бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр (1990-1995).
Происшествия
В Приморье арестован подозреваемый в насилии над восьмилетней девочкой
Происшествия
Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО
Шоу-бизнес
Вера Брежнева засветилась в Риме в кожаных штанах и бюстгальтере
На публике артистка появилась в довольно экстравагантном наряде: кожаных штанах и бюстгальтере, прикрытом оригинальным пиджаком.