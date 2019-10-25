Политика

Российская газетаРоссийская газетаЗахарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста

Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
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Мария Захарова
У меня предложение к МИД Украины: попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу.
— Мария Захарова, российский дипломатРИА Новости вчера в 21:46
с чего всё началось
"У меня предложение к МИД Украины: попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу", - написала Захарова в пятницу в Facebook
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