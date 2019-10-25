с чего всё началось

У меня предложение к МИД Украины: попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу.

Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.

Общество Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".

Здоровье Российской медицине не хватает доверия и денег По мнению Власова, одной из главных проблем отечественной медицины остается слабая подготовка будущих врачей, в том числе из-за образовательных программ.

Политика В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».

Фигурное катание Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на Skate Canada Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают первое место в соревнованиях спортивных пар после исполнения короткой программы на этапе Гран-при фигуристов Skate Canada, проходящем в Келоуна (Канада).

Политика Китай и США завершили консультации по ряду двусторонних документов Представители Китая и США провели переговоры по ряду двусторонних документов.

Общество «Мегафон» спишет долг за sms от улетевшей в Иран орлицы Мобильный оператор «Мегафон» спишет долг по счету отправляющего sms GPS-датчика, который установлен на орлице, сообщил коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.

Политика Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций.

Футбол Головин помог «Монако» обыграть «Нант» В гостях со счетом 1:0 был обыгран "Нант", а Александр Головин стал автором голевой передачи.

Общество Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию, но быстро вышел Украинский политолог Вячеслав Ковтун, прославившися антироссийскими скандальными заявлениями во время различных ток-шоу на российских телеканалах, попал в реанимацию.

Наука Ученые обнаружили предотвращающее рак и старение вещество Французские ученые обнаружили предотвращающее рак и старение вещество.

Общество Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие Украинские националисты хотят взорвать химпредприятия Донбасса Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС ДНР Вадим Капустин спрогнозировал, что в случае реализации терактов на коксохимическом и фенольном заводах в зоне химического заражения могут оказаться сразу несколько десятков населенных пунктов, где проживают более 60 тысяч человек.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Экономика Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.

Политика Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.

Армия и оружие Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.

Финансы Центробанк РФ может снова понизить ключевую ставку В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.

Происшествия Пролежавшее 15 лет в ванной мумифицированное тело нашли в Испании Полиция Мадрида обнаружила в одной из квартир испанской столицы мумифицированное тело 78-летней женщины, умершей как минимум 15 лет назад.