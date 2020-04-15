Коронавирус
РИА НовостиЗахарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
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Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru 18:33
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
Экономика
Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%
Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском 07:03
Футбол
Максимилиан Филипп: Путин – большая фигура, он знает цену словам
В понедельник, 13 апреля, «Sport 24» опубликовал интервью с нападающим «Динамо» (Москва) – Максимилианом Филиппом.
ГЛАС.RU вчера в 07:48
Экономика
Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей
Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
Энергетика
Bloomberg рассказал об «уступке» России по нефтяной сделке
Из-за пандемии коронавируса России пришлось "пойти на уступки" по нефтяной сделке, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 16:14
Авто
FAW готовит премьеру нового FAW T77 в России
Автоновости дня 12:28
Космос
Метан получен в лаборатории в условиях, близких к условиям космоса
В новом исследовании группа ученых под руководством Д. Касима (D. Qasim) из Астрофизической лаборатории Лейденского университета, Нидерланды, впервые успешно получила метан в условиях, близких к условиям космического пространства.
AstroNews.ru 14:55
Общество
Валуев ответил Познеру на критику его работы в Госдуме
Metaratings 05:12
Общество
В Мурманской области число зараженных коронавирусом за сутки удвоилось
В Мурманской области число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки больше чем в два раза.
Росбалт 18:59
Происшествия
Дело бывшего иркутского чиновника рассмотрят в суде
Дело бывшего иркутского чиновника рассмотрят в суде Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области завершило расследование резонансного уголовного дела бывшего министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды.
Коммерсантъ 11:05
Армия и оружие
Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью
Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа.
REGNUM 12 апреля в 16:35
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости 13:36
Экономика
Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов
Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 02:51
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета вчера в 02:50
Здоровье
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно.
Lenta.ru 16:15
Общество
Польша 19 апреля ослабит введённые из-за коронавируса ограничения
Польша с 19 апреля начнёт постепенно отменять ограничительные меры, введённые в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.
News.ru 04:46
Футбол
Игрок «Крыльев» Зиньковский рассказал, как «Спартак» отказал ему в просмотре из-за роста
Хавбек «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал по какой причине ему отказал в просмотре московский «Спартак», подчеркнув, что был бы рад забить в ворота красно-белых.
Чемпионат 19:43
Футбол
Бывший футболист Алиев назвал Крым частью Украины
Хочу, чтобы Россия и Украина, братские народы, жили так, как это было до 2013 года.
Vprognoze.ru 16:13
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
«Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — говорится в документе.
RT на русском 16:59
Общество
МЧС России дало рекомендации в связи с эпидемией коронавируса
МЧС России распространило ряд рекомендаций на период режима самоизоляции, введённого в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 20:17
Экономика
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС 18:11
Общество
Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53
Наука
Вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат
Выяснилось, что препарат «Ремдесивир» (RDV), созданный для лечения лихорадки Эбола, способен блокировать размножение нового коронавируса SARS-COV-2 в организме.
Известия 18:07
Общество
«МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска
Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
Популярная механика 04:50
Общество
Крупнейший в мире самолет доставил в Варшаву тонны защитных масок
Самый крупный самолет в мире доставил в столицу Польши тонны защитных масок.
ToDay News Ufa 15:44
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы
Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции.
Вокруг ТВ 01:37
Транспорт
Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие у пассажиров.
РБК 16:15
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Lenta.ru вчера в 20:29
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03