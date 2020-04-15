Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.

Политика Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения. 48

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 2,7K

Экономика Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35% Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. 180

Космос Метан получен в лаборатории в условиях, близких к условиям космоса В новом исследовании группа ученых под руководством Д. Касима (D. Qasim) из Астрофизической лаборатории Лейденского университета, Нидерланды, впервые успешно получила метан в условиях, близких к условиям космического пространства.

Общество В Мурманской области число зараженных коронавирусом за сутки удвоилось В Мурманской области число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло за сутки больше чем в два раза.

Происшествия Дело бывшего иркутского чиновника рассмотрят в суде Дело бывшего иркутского чиновника рассмотрят в суде Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области завершило расследование резонансного уголовного дела бывшего министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды. 50

Армия и оружие Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа. 7

Экономика В России призвали вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК. 1,5K

Экономика Правительство примет решение о переносе для бизнеса уплаты налогов Правительство РФ сегодня примет решение о переносе для малых и средних предприятий (МСП) из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей сроков уплаты налогов и сборов, заявил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин. 181

Общество В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.

Здоровье Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно. 521

Футбол Игрок «Крыльев» Зиньковский рассказал, как «Спартак» отказал ему в просмотре из-за роста Хавбек «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал по какой причине ему отказал в просмотре московский «Спартак», подчеркнув, что был бы рад забить в ворота красно-белых.

Общество МЧС России дало рекомендации в связи с эпидемией коронавируса МЧС России распространило ряд рекомендаций на период режима самоизоляции, введённого в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Экономика Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.

Общество Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России. 39

Наука Вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат Выяснилось, что препарат «Ремдесивир» (RDV), созданный для лечения лихорадки Эбола, способен блокировать размножение нового коронавируса SARS-COV-2 в организме. 1

Общество «МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу. 74

Шоу-бизнес 42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции. 19

Транспорт Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие у пассажиров. 24