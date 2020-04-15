Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЗахарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
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Соловьев назвал статью NYT о Путине «проявлением шизофрении»

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В США обвинили Россию в кризисе американского здравоохранения

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Захарова назвала «шедевральной дезинформацией» статью о подрыве РФ американской науки

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Соловьев поставил диагноз NYT после статьи о Путине

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Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности за дезинформацию

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«Шизофрения»: Соловьёв поставил диагноз авторам статьи NYT о Путине

Царьград11:52
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Кино

В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»

ToDay News Ufa 07:36
9
Общество

В Китае за сутки выявили 99 случаев заражения коронавирусом

99 случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки на территории Китая, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 11 апреля в 22:36
Транспорт

Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие у пассажиров.
РБК 16:15
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Шоу-бизнес

Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором

Pravda.Ru 07:11
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Общество

Снижать зарплаты планируют четверть российских компаний

27% российских компаний намерены в ближайшие полгода снизить зарплаты своим сотрудникам, а еще 37% задумываются о сокращении зарплаты.
Цензуры.Нет 02:50
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Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

«Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — говорится в документе.
RT на русском 16:59
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Политика

США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения

Еще неделю назад американский президент Дональд Трамп критиковал меры ВОЗ и грозился приостановить взносы.
Вести.Ru 19:35
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Происшествия

В Египте ликвидировали террористов, планировавших теракты на Пасху

Каир, 15 апреля 2020, 01:28 — REGNUM Полиция Египта уничтожила семь боевиков из террористической ячейки, которые готовились совершить в Каире атаки 19 апреля в праздник Пасхи, сообщается на сайте египетского министерства внутренних дел.
REGNUM 18:28
Общество

Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне вируса

Работодатели не могут отказаться начислять своим сотрудникам зарплату, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы из-за ограничений для борьбы с коронавирусом.
РБК 09:45
2,1K
Игры

В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись

Cyber.sports.ru вчера в 16:56
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Футбол

Орлов объяснил, почему матч «Зенит» – «Бавария» не был куплен

Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение по поводу полуфинального матча Кубка УЕФА «Зенита» против «Баварии», закончившегося победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:0. Он отрицает слухи о подкупе немецкой команды.
Спорт день за днем 16:39
Энергетика

Саудовская Аравия объявила майские цены на нефть

Эр-Рияд, 13 апреля 2020, 15:11 — REGNUM Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила майские цены на нефть для стран Азии и повысила для Соединенных Штатов.
REGNUM вчера в 08:11
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Политика

Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США. Об этом сенатор написал в своем Twitter.
Lenta.ru 11 апреля в 23:01
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Экономика

Глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день на $6,4 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
Газета.Ru 18:21
Общество

В двух территориях Кузбасса введен режим ЧС

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев принял решение о введении с 14 апреля режимов чрезвычайной ситуации на территории Новокузнецкого района и Киселевска из-за подземных пожаров.
Avoka.do 11:45
8
Технологии

Бета-версия Minecraft с поддержкой RTX выйдет на ПК на этой неделе

3DNews 12:36
5
Общество

В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан

Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:43
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Общество

Самолет S7 вывез из Таиланда более 190 российских туристов

РИА Новости 04:01
84
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
2,8K
Общество

Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции

Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
904
Общество

В Москве умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались ещё 11 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 17:28
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Транспорт

В Мосгордуме опровергли штраф за проезд под камерой без пропуска

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве столицы сообщила о намерении штрафовать в Москве автомобилистов без цифровых специальных пропусков за проезд по камерой видеонаблюдений.
РБК 18:58
7
Общество

Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии

Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53
40
Общество

В Москве от коронавируса умер физик РАН

В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
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Наука

В Канаде подтвердили эффективность блокирующего коронавирус лекарства

Оттава, 15 апреля 2020, 04:39 — REGNUM Вирусологи из Канады подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом, говорится публикации журнала Journal of Biological Chemistry.
REGNUM 21:39
10
Шоу-бизнес

В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
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Здоровье

Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России

Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно.
Lenta.ru 16:15
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Политика

Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:47
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Политика

Лавров прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Глава российского МИД Сергей Лавров во время видеоконференции с журналистами назвал "циничными и возмутительными" действия муниципалитета Праги, принявшего беспрецедентное для республики решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
Российская газета 06:34
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Экономика

Минэнерго спрогнозировало сокращение энергопотребления из-за пандемии

Энергопотребление в России на фоне всеобщего режима самоизоляции может сократиться на 3,6% — 10,1% в 2020 году, объем сокращения будет зависеть от сценария развития ситуации с пандемией.
Известия 21:26
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