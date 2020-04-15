Коронавирус
РИА НовостиЗахарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
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Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
ToDay News Ufa 07:36
Общество
В Китае за сутки выявили 99 случаев заражения коронавирусом
99 случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки на территории Китая, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 11 апреля в 22:36
Транспорт
Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие у пассажиров.
РБК 16:15
Шоу-бизнес
Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором
Pravda.Ru 07:11
Общество
Снижать зарплаты планируют четверть российских компаний
27% российских компаний намерены в ближайшие полгода снизить зарплаты своим сотрудникам, а еще 37% задумываются о сокращении зарплаты.
Цензуры.Нет 02:50
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
«Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — говорится в документе.
RT на русском 16:59
Политика
США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения
Еще неделю назад американский президент Дональд Трамп критиковал меры ВОЗ и грозился приостановить взносы.
Вести.Ru 19:35
Происшествия
В Египте ликвидировали террористов, планировавших теракты на Пасху
Каир, 15 апреля 2020, 01:28 — REGNUM Полиция Египта уничтожила семь боевиков из террористической ячейки, которые готовились совершить в Каире атаки 19 апреля в праздник Пасхи, сообщается на сайте египетского министерства внутренних дел.
REGNUM 18:28
Общество
Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне вируса
Работодатели не могут отказаться начислять своим сотрудникам зарплату, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы из-за ограничений для борьбы с коронавирусом.
РБК 09:45
Игры
В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись
Cyber.sports.ru вчера в 16:56
Футбол
Орлов объяснил, почему матч «Зенит» – «Бавария» не был куплен
Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение по поводу полуфинального матча Кубка УЕФА «Зенита» против «Баварии», закончившегося победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:0. Он отрицает слухи о подкупе немецкой команды.
Спорт день за днем 16:39
Энергетика
Саудовская Аравия объявила майские цены на нефть
Эр-Рияд, 13 апреля 2020, 15:11 — REGNUM Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила майские цены на нефть для стран Азии и повысила для Соединенных Штатов.
REGNUM вчера в 08:11
Политика
Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США. Об этом сенатор написал в своем Twitter.
Lenta.ru 11 апреля в 23:01
Экономика
Глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день на $6,4 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
Газета.Ru 18:21
Общество
В двух территориях Кузбасса введен режим ЧС
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев принял решение о введении с 14 апреля режимов чрезвычайной ситуации на территории Новокузнецкого района и Киселевска из-за подземных пожаров.
Avoka.do 11:45
Общество
В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан
Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:43
Общество
Самолет S7 вывез из Таиланда более 190 российских туристов
РИА Новости 04:01
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
Общество
Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции
Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
Общество
В Москве умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались ещё 11 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 17:28
Транспорт
В Мосгордуме опровергли штраф за проезд под камерой без пропуска
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве столицы сообщила о намерении штрафовать в Москве автомобилистов без цифровых специальных пропусков за проезд по камерой видеонаблюдений.
РБК 18:58
Общество
Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53
Общество
В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
Наука
В Канаде подтвердили эффективность блокирующего коронавирус лекарства
Оттава, 15 апреля 2020, 04:39 — REGNUM Вирусологи из Канады подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом, говорится публикации журнала Journal of Biological Chemistry.
REGNUM 21:39
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Здоровье
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно.
Lenta.ru 16:15
Политика
Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:47
Политика
Лавров прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Глава российского МИД Сергей Лавров во время видеоконференции с журналистами назвал "циничными и возмутительными" действия муниципалитета Праги, принявшего беспрецедентное для республики решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
Российская газета 06:34
Экономика
Минэнерго спрогнозировало сокращение энергопотребления из-за пандемии
Энергопотребление в России на фоне всеобщего режима самоизоляции может сократиться на 3,6% — 10,1% в 2020 году, объем сокращения будет зависеть от сценария развития ситуации с пандемией.
Известия 21:26