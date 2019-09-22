Политика

Радио SputnikРадио SputnikЗахарова призвала Вашингтон обнародовать стенограммы переговоров Обамы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила США опубликовать стенограммы выступлений и телефонных разговоров бывшего американского лидера Барака Обамы.
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Мария Захарова
Будьте добры, предоставьте мировой общественности выступления и соответствующие стенограммы закрытых переговоров, телефонных разговоров господина Обамы с мировыми лидерами по международным вопросам. Мы с удовольствием всё почитаем.
— Мария Захарова, российский дипломатКрасная весна 12:57

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