Политика
Радио SputnikЗахарова призвала Вашингтон обнародовать стенограммы переговоров Обамы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила США опубликовать стенограммы выступлений и телефонных разговоров бывшего американского лидера Барака Обамы.
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Будьте добры, предоставьте мировой общественности выступления и соответствующие стенограммы закрытых переговоров, телефонных разговоров господина Обамы с мировыми лидерами по международным вопросам. Мы с удовольствием всё почитаем.
— Мария Захарова, российский дипломатКрасная весна 12:57
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REGNUM вчера в 01:39
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РБК 13:33
Космос
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Газета.Ru 09:33
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