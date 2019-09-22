Политика

Радио SputnikРадио SputnikЗахарова призвала Вашингтон обнародовать стенограммы переговоров Обамы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила США опубликовать стенограммы выступлений и телефонных разговоров бывшего американского лидера Барака Обамы.
Читать в источнике
Комментировать2
Мария Захарова
Будьте добры, предоставьте мировой общественности выступления и соответствующие стенограммы закрытых переговоров, телефонных разговоров господина Обамы с мировыми лидерами по международным вопросам. Мы с удовольствием всё почитаем.
— Мария Захарова, российский дипломатКрасная весна 12:57

Подробнее о событии

Захарова предложила конгрессу США обнародовать стенограммы звонков Обамы

РБК12:47

Захарова призвала США предоставить стенограммы разговоров Обамы

РЕН ТВ11:07

Захарова призвала США обнародовать стенограммы разговоров Обамы с мировыми политиками

Комсомольская правда11:58

Захарова предложила опубликовать стенограммы телефонных разговоров Обамы

Известия11:19

Захарова призвала Конгресс обнародовать стенограммы Обамы

Телеканал 360°12:05

Захарова призвала США обнародовать расшифровки переговоров Обамы

RT на русском11:04

Захарова призвала США опубликовать стенограммы разговоров Обамы с мировыми лидерами

ТАСС10:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:43, Вашингтон
Футбол

ЦСКА стал лидером чемпионата России

Lenta.ru 06:21
Политика

Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр

Вести.Ru 14:23
Политика

В Москве пообещали ответить Лондону на отказ Sputnik в аккредитации

Москва примет симметричные меры в отношении британских СМИ после отказа агентству Sputnik в аккредитации на конференцию британской Консервативной партии (тори).
Известия 14:30
Политика

Зеленского призвали опубликовать стенограммы разговоров с Путиным

На портале президента Украины были опубликованы две петиции, подписанты которых требуют обнародовать стенограммы бесед Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.
RuNews24.ru 07:40
Музыка

Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М»

28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".
Культуромания 06:03
Политика

Семья Ширака запретила Ле Пен присутствовать на церемонии прощания

Известия 14:01
Футбол

Экс-футболист «Спартака» Ледяхов заявил, что готов возглавить команду

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что не понимает, почему должен радоваться отставке Олега Кононова с поста главного тренера команды.
RT на русском 13:54
Политика

Путин освободил получающих матпомощь студентов от НДФЛ

Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи в случае, если ее сумма за год не превышает 4 тысяч рублей, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.
Интерфакс 15:21
Политика

Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии

Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru 15:21
Общество

Рената Литвинова прошлась по подиуму на Неделе моды в Париже

Рената Литвинова прошлась по подиуму в Париже. Режиссер появилась на Неделе моды в наряде от любимого бренда Balenciaga.
OAnews 13:38
Происшествия

Щенок питбуля ценой своей жизни спас детей от ядовитой змеи

В курсе.ру 06:48
Общество

Билан извинился перед самарцами за неудачный концерт

ТАСС 12:22
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM 00:35
Шоу-бизнес

Лазарев впервые рассказал о рождении дочери

Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Космос

Индийский посадочный модуль «Викрам» исчез с Луны

Ридус вчера в 05:58
Происшествия

Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане

В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru 11:08
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

REGNUM 09:19
Общество

Полиция насчитала 20 тысяч участников согласованной акции на Сахарова

Общественный порядок на месте проведения акции охраняют сотрудники полиции и представители Росгвардии, пишет "Интерфакс".
Вести.Ru 09:24
Шоу-бизнес

Невестка Орбакайте поделилась редким фото тещи Никиты Преснякова

В Stories Алена впервые поделилась редким кадром, на котором запечатлена ее родительница. Теще Никиты Преснякова исполнилось 45 лет.
Телепрограмма 01:40
Энергетика

Bloomberg сообщил об угрозе нефтедобычи в России из-за потепления

Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу нефтедобыче в России, считает аналитик американского издания Bloomberg Джулиан Ли.
REGNUM 10:42
Происшествия

Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД

Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 14:58
Армия и оружие

Сирия требует вывода войск США и Турции

В ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Муаллем заявил, что на территории Сирии продолжают незаконно пребывать войска Турции и США.
REGNUM вчера в 17:41
Здоровье

Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине

РИА Новости 11:06
Политика

Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом

Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК 07:54
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru вчера в 11:45
Авто

Chevrolet Niva получил новую дешевую комплектацию

«GM-АвтоВАЗ» начал производство Chevrolet Niva в новой комплектации SL («Суперлайт»).
Автоновости дня 26 сентября в 07:57
Гаджеты

Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре 2019 года

По сети ходят слухи о возможном выходе новейших видеокарт AMD GPU Navi 12 и Navi 14 уже в следующем месяце, то есть в октябре.
Anonsens 04:13
Единоборства

Тони Фергюсон, претендующий на пояс Хабиба, анонсировал следующий бой

РЕН ТВ 10:08
Наука

Выявлена опасность чайных пакетиков

Дни.ру 27 сентября в 04:06
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при России

Фото:twitter.com/F1 Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Сочи в рамках этапа «Формулы-1».
Prognozist 08:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное