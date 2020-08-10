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В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные.В источнике
С чего всё началось
На своей странице в Facebook
Захарова отметила, что слова украинского президента хорошо описывают ситуацию, «только не в соседней стране, а в своей собственной».
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