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РИА Новости
РИА Новости

Захарова призвала Зеленского не советовать Белоруссии, как ей жить

В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные.В источнике
С чего всё началось
На своей странице в Facebook
 Захарова отметила, что слова украинского президента хорошо описывают ситуацию, «только не в соседней стране, а в своей собственной».
Взгляд.ру05:55
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RT на русском

Захарова оценила заявление Зеленского о протестах в Белоруссии

RT на русском07:04
Lenta.ru

Россия ответила на слова Зеленского о протестах в Белоруссии

Lenta.ru06:29
РИА Новости

Захарова призвала Зеленского не советовать Белоруссии, как ей жить

РИА Новости05:31
РЕН ТВ

Захарова порекомендовала Зеленскому не давать советы Белоруссии

РЕН ТВ06:11
Взгляд.ру

Захарова осадила Зеленского, дающего советы Белоруссии

Взгляд.ру05:55
ТАСС

Захарова заявила, что не Зеленскому давать советы Белоруссии, учитывая опыт Украины

ТАСС06:13
Царьград

«Разберётся сама, как жить»: Захарова тонко поддела вступившегося за белорусов Зеленского

Царьград05:13

Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
Белорусский металлургический завод частично приостановил работу
РИА Новости07:34
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Forbes сравнил российского «Охотника» с ударными беспилотниками США

Сравнивая "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Peaper, Forbes отмечает, что, в отличие от этого американского беспилотника, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах.
Российская газета06:35
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В России призвали создать механизм для удаления личных данных из сети

Глава Роскомнадзора Андрей Липов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости продумать механизм, который позволил бы по решению суда удалять из сети личные данные граждан.
RT на русском07:56
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Продажи алкоголя в РФ с марта по июль упали на 15%

Обновлено в 14:54 Продажи спиртного в российских магазинах с марта по июль снизились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику оператора фискальных данных "Такском", который обработал более 22 млрд кассовых чеков.
BFM.ru06:57
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