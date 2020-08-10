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РИА Новости
РИА Новости

Захарова призвала Зеленского не советовать Белоруссии, как ей жить

В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные.В источнике
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Взгляд.ру

Захарова осадила Зеленского, дающего советы Белоруссии

Взгляд.ру05:55
ТАСС

Захарова заявила, что не Зеленскому давать советы Белоруссии, учитывая опыт Украины

ТАСС06:13
РЕН ТВ

Захарова порекомендовала Зеленскому не давать советы Белоруссии

РЕН ТВ06:11
RT на русском

Захарова оценила заявление Зеленского о протестах в Белоруссии

RT на русском07:04
РИА Новости

Захарова призвала Зеленского не советовать Белоруссии, как ей жить

РИА Новости05:31
Царьград

«Разберётся сама, как жить»: Захарова тонко поддела вступившегося за белорусов Зеленского

Царьград05:13
Свободная Пресса

Захарова о словах Зеленского про Белоруссию: не украинским политикам что-либо советовать

Свободная Пресса05:12

Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии

За действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина со ссылкой на предварительные данные на брифинге в понедельник.
Интерфакс02:24
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Доходы России от экспорта нефти в июне выросли на 43 процента

С января по июнь объем поставок сырой нефти за рубеж упал на 2,6 процента (до 125 миллионов тонн), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доходы снизились на 34,8 процента (до 38,9 миллиарда долларов).
Российская газета06:58
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