Захарова призвала Зеленского не советовать Белоруссии, как ей жить
Смотрите также
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Зак Снайдер показал нового Степпенвулфа
У 62-летнего Валерия Сюткина родился четвертый ребенок
Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии
Выборы в Белоруссии закончились массовыми протестами
Сфотографировали новый кроссовер Renault Duster для России
В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя
Лукашенко пообещал демонстрантам адекватный ответ на уличные акции
«Барселона» победила «Наполи» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Президент РФС Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с турнира
Лоза усомнился, что Утяшева сможет прожить на 50 тысяч рублей в месяц
Россиянам предрекли более тяжелое течение коронавируса осенью
Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске
Кабмин одобрил особый порядок исчисления пенсионного стажа медикам
Семак: Один из игроков «Зенита» сдал положительный тест на коронавирус
Зеленский призвал белорусов придерживаться демократических стандартов
Германия и Литва не нашли демократии в выборах в Белоруссии
СК Беларуси возбудил уголовные дела за насилие против милиции
При крушении легкомоторного самолета в Калужской области погиб пилот
Квентин Тарантино отказался от съемок «Звездного пути»
Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента Белоруссии
Президент РФС Дюков уговорил Федуна не снимать «Спартак» с турнира
При взрыве на автозаправке в Волгограде пострадали 12 человек
Кабмин одобрил особый порядок исчисления пенсионного стажа медикам
Путин поручил обеспечить вакцинацию от гриппа до 60% россиян
Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей
Захарова призвала Зеленского не советовать Белоруссии, как ей жить
В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя
Россиянам предрекли более тяжелое течение коронавируса осенью
Модернизированный Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет
Kia объявила российские цены на новый седан K5
Получить кешбэк за туры по России смогут около трех млн человек
Суд лишил Варвару Караулову медового месяца
В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные.В источнике
Подробнее о событии