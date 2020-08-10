Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Дни24
Дни24

Захарова призвала Зеленского не вмешиваться в дела Беларуси

Мария Захарова отреагировала на слова Владимира Зеленского по поводу выборов в Беларуси. Офпред МИД РФ призвала президента Украины не вмешиваться в чужие дела.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Захарова оценила заявление Зеленского о протестах в Белоруссии

RT на русском07:04
Lenta.ru

Россия ответила на слова Зеленского о протестах в Белоруссии

Lenta.ru06:29
РИА Новости

Захарова призвала Зеленского не советовать Белоруссии, как ей жить

РИА Новости05:31
РЕН ТВ

Захарова порекомендовала Зеленскому не давать советы Белоруссии

РЕН ТВ06:11
Взгляд.ру

Захарова осадила Зеленского, дающего советы Белоруссии

Взгляд.ру05:55
ТАСС

Захарова заявила, что не Зеленскому давать советы Белоруссии, учитывая опыт Украины

ТАСС06:13
Царьград

«Разберётся сама, как жить»: Захарова тонко поддела вступившегося за белорусов Зеленского

Царьград05:13

В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов
РБК09:09
849

Соперница Лукашенко отказалась участвовать в акциях протеста

Команда оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не будет участвовать в акциях протестах против итогов голосования на выборах, чтобы избежать провокаций, а сама Тихановская подчинилась этому решению.
Rambler News Service11:06
5

Потанин заявил о давлении на «Норникель» из-за соглашения с UC Rusal

Президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (владеет 34,5%) заявил, что акционерное соглашение между основными владельцами компании, подписанное в 2012 году, более не нужно для ее дальнейшего эффективного развития.
РБК08:59
11

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
174

«Главный арбитр» РПЛ Кашшаи признал, что «Спартак» засудили

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи оценил второй пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи» (2:2). «Арбитр совершил ошибку в ключевом эпизоде на 88-й минуте», — цитирует Кашшаи «Спорт-Экспресс».
BetOnвчера в 16:24

Суд в Москве оштрафовал Google на 1,5 млн рублей

«Мировым судом Таганского района Москвы вынесено постановление о наложении штрафа в размере 1,5 млн рублей на компанию Google за повторное нарушение, связанное с недостаточной фильтрацией в поисковой системе запрещенного контента», — сообщили в суде.
RT на русском04:41
299