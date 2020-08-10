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Дни24
Дни24

Захарова призвала Зеленского не вмешиваться в дела Беларуси

Мария Захарова отреагировала на слова Владимира Зеленского по поводу выборов в Беларуси. Офпред МИД РФ призвала президента Украины не вмешиваться в чужие дела.В источнике
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 Захарова отметила, что слова украинского президента хорошо описывают ситуацию, «только не в соседней стране, а в своей собственной».
Взгляд.ру05:55
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RT на русском

Захарова оценила заявление Зеленского о протестах в Белоруссии

RT на русском07:04
Свободная Пресса

Захарова о словах Зеленского про Белоруссию: не украинским политикам что-либо советовать

Свободная Пресса05:12
ТАСС

Захарова заявила, что не Зеленскому давать советы Белоруссии, учитывая опыт Украины

ТАСС06:13
РЕН ТВ

Захарова порекомендовала Зеленскому не давать советы Белоруссии

РЕН ТВ06:11
РИА Новости

Захарова призвала Зеленского не советовать Белоруссии, как ей жить

РИА Новости05:31
Царьград

«Разберётся сама, как жить»: Захарова тонко поддела вступившегося за белорусов Зеленского

Царьград05:13
Lenta.ru

Россия ответила на слова Зеленского о протестах в Белоруссии

Lenta.ru06:29

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства после обращения «Лаборатории Касперского» от марта 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъ12:12
5

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Forbes сравнил российского «Охотника» с ударными беспилотниками США

Сравнивая "Охотника" с активно использующимся ВВС США MQ-9 Reaper, Forbes отмечает, что, в отличие от этого американского беспилотника, российский дрон можно использовать не только против повстанческих отрядов, не прикрытых современными средствами ПВО, но и в полномасштабных конфликтах.
Российская газета06:35
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Силы ОМОНа прибывают в центр Минска

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии оцепили улицы в центре столицы, в том числе в районе стелы "Минск - город-герой", передает корреспондент ТАСС.
ТАСС11:39

Уроженец Чечни задержан за нападение на сотрудницу МВД в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан безработный 21-летний уроженец Чечни, который минувшей ночью в ответ на просьбу сотрудницы миграционной службы предъявить документы вывернул ей руку.
Кавказский узел8 августа в 13:25
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUM07:25
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