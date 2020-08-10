Захарова призвала Зеленского не вмешиваться в дела Беларуси
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Мария Захарова отреагировала на слова Владимира Зеленского по поводу выборов в Беларуси. Офпред МИД РФ призвала президента Украины не вмешиваться в чужие дела.В источнике
С чего всё началось
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Захарова отметила, что слова украинского президента хорошо описывают ситуацию, «только не в соседней стране, а в своей собственной».
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