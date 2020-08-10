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Дни24
Дни24

Захарова призвала Зеленского не вмешиваться в дела Беларуси

Мария Захарова отреагировала на слова Владимира Зеленского по поводу выборов в Беларуси. Офпред МИД РФ призвала президента Украины не вмешиваться в чужие дела.В источнике
С чего всё началось
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 Захарова отметила, что слова украинского президента хорошо описывают ситуацию, «только не в соседней стране, а в своей собственной».
Взгляд.ру05:55
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Газета.Ru

Захарова осадила Зеленского после советов Белоруссии

Газета.Ru07:29
RT на русском

Захарова оценила заявление Зеленского о протестах в Белоруссии

RT на русском07:04
РИА Новости

Захарова призвала Зеленского не советовать Белоруссии, как ей жить

РИА Новости05:31
РЕН ТВ

Захарова порекомендовала Зеленскому не давать советы Белоруссии

РЕН ТВ06:11
Взгляд.ру

Захарова осадила Зеленского, дающего советы Белоруссии

Взгляд.ру05:55
ТК Звезда

Захарова посоветовала Зеленскому не указывать Белоруссии, как ей жить

ТК Звезда06:23
Царьград

«Разберётся сама, как жить»: Захарова тонко поддела вступившегося за белорусов Зеленского

Царьград05:13

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости08:41
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Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газета23:00
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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Украинскому защитнику «Гента» наложили швы из-за травмы пениса

Защитник «Гента» Игорь Пластун получил травму пениса в матче 1-го тура чемпионата Бельгии против «Сент-Труйдена» (1:2). На 63-й минуте украинский футболист столкнулся с вратарем своей команды Томасом Камински и покинул поле.
Матч ТВ07:49

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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